وفاة الشاعر والأديب اليمني البارز عبد العزيز المقالح

قالت قناة اليمن الفضائية اليوم الاثنين (28 تشرين الثاني/نوفمبر 2022) إن الشاعر والأديب عبد العزيز المقالح توفي عن عمر ناهز 85 عاما بعد صراع طويل مع المرض.
ونعاه اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين في بيان قائلا إن "اليمن والأمة العربية والعالم خسروا بوفاة شاعر اليمن الكبير المقالح واحدا من أهم الأسماء الشعرية التي مثلت إضافة ورصيدا لقصيدة التفعيلة والنقد العربي الحديث، علاوة على التعليم الأكاديمي الذي كان المقالح من أبرز أعلامه".
وأضاف البيان "ما تمتعت به قصيدته الحديثة ومقاله الرصين من سمات عززت من مكانته وكرست حضوره الإبداعي والإنساني اسما كبيرا وعلما عظيما من أعلام القصيدة العربية".
كما نعى مسؤولون حكوميون وأدباء الأديب والشاعر البارز، إذ قال عبدالباسط القاعدي، وكيل وزارة الإعلام اليمنية، على تويتر، إن "اليمن فقدت المثقف والأديب والشاعر الكبير الدكتور عبدالعزيز المقالح الذي وافته المنية اليوم بعد حياة حافلة بالكفاح والبذل والعطاء والإنتاج الفكري والأديب العزير".
وكتب وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان على فيسبوك: "مات الدكتور عبدالعزيز المقالح.. لم يمت لوحده .. مت أنا معه .. كنا نموتُ معاً .. ماتت بلادٌ .. مات عصرٌ وزمان ".
وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن إلى ساحة عزاء في وفاة الشاعر المقالح، حيث اعتبره كثيرون بأنه أحد أبرز الأدباء والكتاب والمثقفين في الوطني العربي.
ولد عبد العزيز المقالح عام 1937 في قرية المقالح بمحافظة إب وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في اللغة العربية وآدابها من جامعة عين شمس في مصر. تميزت كتاباته في البداية بشيء من الكلاسيكية، لكنه سرعان ما انفتح على الحداثة وأصدر نحو 15 ديوانا شعريا إلى جانب مؤلفاته النقدية والدراسات والمقالات الصحفيةداخل اليمن وخارجه.
تقلد العديد من المناصب منها رئيس جامعة صنعاء ورئيس مركز الدراسات والبحوث اليمني ورئيس المجمع العلمي اللغوي اليمني ومستشار الرئيس اليمني للشئون الثقافية.
حاز جوائز وأوسمة كثيرة من بينها وسام فارس في الآداب والفنون من فرنسا عام 2003 وجائزة الشعر من مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في الإمارات وجائزة أحمد شوقي للإبداع الشعري من اتحاد كتاب مصر عام 2019.
ع.ج/ ع.ج.م (رويترز/ د ب أ)
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