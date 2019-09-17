وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي بالسعودية

قال محامي أسرة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي إنه توفي اليوم الخميس (19 سبتمبر أيلول 2019)في منفاه بالسعودية، وذلك بعد أيام من انتخابات حرة أجرتها تونس. وقال المحامي منير بن صالحة لوكالة رويتر ووكالة الانباء الالمانية في اتصال هاتفي "بن علي توفي قبل قليل في السعودية".

وكانت وسائل إعلام تونسية محلية تونسية وسعودية قد تداولت الخبر.

وحكم بن علي تونس بقبضة من حديد طيلة 23 عاما قبل أن يهرب إلى السعودية في 2011 في أعقاب انتفاضة شعبية على نظامه كانت بمثابة شرارة ما بات يسمى بـ "الربيع العربي" في المنطقة وانتقلت البلاد إثرها نحو مسار ديمقراطي جديد.

وحكم على بن علي غيابيا في عديد من القضايا تتعلق بالقتل العمد والاختلاس وتجاوز السلطة، بعضها صدر فيها حكم بالمؤبد بحقه.

ي.ب (أ ف ب، د ب أ)