وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر 91 عاما

توفي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء (29 سبتمبر/ أيلول 2020) عن عمر 91 عاما، على ما أعلن الديوان الأميري في الكويت.

وقال الديوان الأميري في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت".

ص.ش (أ ف ب)

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