 وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر 91 عاما | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.09.2020

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وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر 91 عاما

توفي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الثلاثاء عن عمر 91 عاما، على ما أعلن الديوان الأميري في الكويت.

أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، صورة من الأرشيف

وقال الديوان الأميري في الكويت يعلن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح

توفي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء (29 سبتمبر/ أيلول 2020) عن عمر 91 عاما، على ما أعلن الديوان الأميري في الكويت.
وقال الديوان الأميري في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت".

ص.ش (أ ف ب)
المزيد من التفاصيل بعد قليل

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