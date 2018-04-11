 وفاة أكبر معمرة في العالم ولدت عام 1901 | عالم المنوعات | DW | 27.07.2018

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منوعات

وفاة أكبر معمرة في العالم ولدت عام 1901

رحيل أكبر معمرة في اليابان والعالم، مياكو تشيو، بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة عن عمر يناهز 117 عاماً. إذ أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن وفاتها وتولي منصب المعمرة رقم واحد في العالم سيدة يابانية أخرى.

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كين تاناكا 115 عاماً

توفيت أكبر معمرة في العالم، وهي امرأة يابانية، عن عمر ناهز الـ 117 عاماً، و81 يوماً. هذا ما أكدته موسوعة غينيس للأرقام القياسية ووزارة الصحة اليابانية. وكانت تشيو مياكو، المولودة في 2 أيار/ مايو 1901، والتي عاشت آخر أيامها في يوكوهاما بالقرب من العاصمة طوكيو، قد توفيت يوم الأحد (22 تموز/ يوليو 2018). إلا أن الصحف العالمية قد نشرت خبر وفاتها اليوم الجمعة (27 تموز/ يوليو 2018).

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ووفقاً لمجموعة أبحاث علم الشيخوخة، فإن أكبر عمراً في اليابان هي امرأة تبلغ من العمر 115 عاماً، وهي كين تاناكا من فوكوكا في جزيرة كيوشو الجنوبية، حيث ولدت في 2 كانون الثاني/ يناير 1903. 

 وكأكبر رجل في العالم، اعتمدت موسوعة غينيس للأرقام القياسية ماسازو نوناكا الياباني من جزيرة هوكايدو الشمالية في نيسان/ أبريل. إذ احتفل نوناكا بعيد ميلاده 113، يوم الأربعاء (25 تموز/ يوليو).

ووفقاً للمعهد الوطني للأبحاث الديموغرافية، فإن 26.6 في المئة من اليابانيين أكبر من 64 عاماً في عام 2015. ووفقا للتقديرات، من المتوقع أن ترتفع نسبة كبار السن إلى حوالي 38.4 في المئة بحلول عام 2065.

ر.ض ( د ب أ)

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