 وفاة أقصر رجل في العالم في موطنه نيبال! | عالم المنوعات | DW | 18.01.2020

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منوعات

وفاة أقصر رجل في العالم في موطنه نيبال!

في إحدى المستشفيات في مدينة بوخارا بوسط نيبال، توفي خاجيندرا تابا ماجار، صاحب الرقم القياسي في حمل لقب "أقصر رجل في العالم" عن 28 عاماً. وقال الأطباء إن خاجيندرا توفي بسبب التهاب رئوي حاد.

خاجيندرا تابا ماجار كان لديه نوع من مرض القزامة.

كان خاجيندرا تابا ماجار يحب العزف على الأدوات الموسيقية والرقص.

توفي خاجيندرا تابا ماجار، صاحب الرقم القياسي في حمل لقب "أقصر رجل في العالم" في إحدى المستشفيات في مدينة بوخارا بوسط نيبال أمس الجمعة (17 يناير/كانون الثاني 2020) عن 28 عاما.

مختارات

في حملة تهدف إلى إنعاش السياحة المصرية، التي تعاني منذ سنوات، زار أطول رجل في العالم سلطان كوسين وأقصر امرأة في العالم جيوتي أمجي منطقة أهرامات الجيزة المصرية، معربان عن سعادتهما بهذه الزيارة. (29.01.2018)

وقالت العائلة  "أدخلناه مستشفى مانيبال يوم الخميس"، مضيفا أن "الأطباء قالوا إنه توفي من التهاب رئوي حاد". وفي تشرين أول/ أكتوبر عام 2010، وأعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية أن ماجار هو أقصر رجل متجول في العالم بطول 67.08 سنتيمتر.

 كما أنه صاحب الرقم القياسي لأقصر شاب للذكور عندما تم قياس طوله عند 65.58 سنتيمتر. وكان ماجار يحب العزف على الأدوات الموسيقية والرقص، حسبما أفاد رانا. يشار إلى أنه في عام 2012، تم تقسيم لقب أقصر رجل في العالم إلى رجل متجول وغير متجول.

وتم تصنيف الفلبيني جونري بالااوينج (27 عاماً) وطوله 59.93 سنتيمترا بأنه أقصر رجل في العالم في فئة غير المتجولين. وكان أقصر رجل في العالم أيضا نيبالي الجنسية، وهو تشاندرا باهادور دانجي الذي كان طوله 54.6 سنتيمتر وتوفي في عام 2015.

في المقابل، أفادت صحيفة "دي فيلت" الألمانية أن أسرة خاجيدرا تابا ماجار أدركت أن ابنها كان مختلفاً عن الآخرين بمجرد ولادته. وقال الأب دهان مايا تابا ماجار في هذا الصدد: "لقد كان صغيراً للغاية بشكل يتناسب مع راحة يدك. كما كان من الصعب جداً أن يستحم لأنه كان صغيراً جداً".

وأشار نفس المصدر أن خاجيدرا تابا ماجار كان لديه نوع من "مرض القزامة". وعاش خاجيدرا مع أسرته في مدينة بوخارا في وسط نيبال، وأضاف أنه على خلاف خاجيدرا تابا ماجار فإن شقيقه الأصغر خرج للعالم بشكل طبيعي للغاية.

ر.م/ع.أ ج ( د ب أ، DW)

  • Guinness Rekorde der größte und der kleinste Mann der Welt 13.11.2014 London

    لقاء غير متكافئ بين أطول وأقصر رجل في العالم

    التركي "سلطان كوسان" سعيد بلقاء النيبالي "تشاندرا بهادور دانغي" في لندن

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    لقاء غير متكافئ بين أطول وأقصر رجل في العالم

    جاء هذا اللقاء الأول بين الرجلين بمناسبة احتفالية العام الستين لتأسيس موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

  • Guinness Rekorde der größte und der kleinste Mann der Welt 13.11.2014 London

    لقاء غير متكافئ بين أطول وأقصر رجل في العالم

    يبلغ طول "سلطان كوسان" مترين و 51 سنتيمتراً، بينما طول "تشاندرا بهادور دانغي" يبلغ طوله 54.6 سنتيمتراً

  • Der grösste Mann der Welt Sultan Kozen aus der Türkei

    لقاء غير متكافئ بين أطول وأقصر رجل في العالم

    حصل التركي سلطان كوسين على لقب أطول رجل في العالم بعد أن تأكد أن طولة يزيد ب11 سنتميترا عن طول رجل صيني كان يحتفظ باللقب. أمنيته فتح مطعم في بلده!

  • Nepal Katmandu Khagendra Thapa Magar Kleinster Mann der Welt Flash-Galerie

    لقاء غير متكافئ بين أطول وأقصر رجل في العالم

    تشاندرا بهادور دانغي، يبلغ من العمر 72 عاماً. ورغم قصر فهو يتمتع بالحيوية والنشاط

  • Türkei Hochzeit Sultan Kösen größster Mann der Welt

    لقاء غير متكافئ بين أطول وأقصر رجل في العالم

    رغم طول قامته فسلطان كوسين ليست لديه مشاكل مع النساء فقد تزوج امرأة طولها 1.75 مترا. وأعرب عن أمله في إنجاب أطفال منها.

    الكاتب: ع.ع /ع.ج.م


مختارات

لقاء غير متكافئ بين أطول وأقصر رجل في العالم

شهدت العاصمة البريطانية لقاءً نادرا جمع بين أطول رجل في العالم، التركي سلطان كوسان، وأقصر رجل في العالم، النيبالي تشاندرا بهادور دانغي. هذا التفاوت بين الرجلين لم يحل دون التفاهم بينهما وشرب الشاي معا، كما توضح الصور. (14.11.2014)  

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