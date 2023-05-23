وفاة أسطورة موسيقى الروك تينا ترنر في سويسرا

توفيت أسطورة موسيقى الروك المغنية الأميركية تينا ترنر عن 83 عاما، على ما جاء في بيان نُشر عبر حسابها الرسمي في تطبيق إنستغرام اليوم الأربعاء (24 مايو/ أيار 2023). وجاء في البيان "بحزن كبير نعلن وفاة تينا ترنر"، مضيفاً "نودع اليوم صديقة عزيزة تترك وراءها إنجازها الأكبر: أعمالها الموسيقية. نرسل مشاعر التعاطف القلبية إلى عائلتها".

وخلال مسيرتها التي انطلقت في نهاية خمسينات القرن العشرين في الولايات المتحدة، فازت ترنر، بثماني جوائز غرامي، أبرز المكافآت الموسيقية الأميركية. وبأغنياتها الضاربة مثل "براود ماري" أو "ذي بست"، نجحت المغنية ذات الشعر الأشقر والابتسامة الساحرة في إشعال حماسة الجماهير بفضل موهبتها الاستعراضية اللافتة على المسرح.

ولفت بيان النعي عبر حساب المغنية الأميركية الحائزة أيضاً الجنسية السويسرية، "مع أعمالها الموسيقية وشغفها اللامحدود بالحياة، أسعدت (ترنر) ملايين المعجبين حول العالم وألهمت نجوم المستقبل". واعتبر البيت الأبيض وفاة "الأيقونة" تينا ترنر "خسارة هائلة". وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار "هذا نبأ محزن للغاية كانت تينا ترنر أيقونة في مجال الموسيقى".

وكانت المغنية الشهيرة بدأت تستقطب الجماهير منذ ستينات القرن الماضي، وأصدرت أغنيات ضاربة على مدى خمسة عقود. وبدأت ترنر تحقق النجاحات أولا مع زوجها السابق ايك ترنر، ومن ثم كانت لها مسيرة منفردة ناجحة للغاية بعدما طلقت زوجها بسبب تعنيفه لها. وطوال فترة ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي، أمتعت "ملكة الروك آند رول" عشاقها بصوتها القوي وملابسها الجرئية ورقصاتها المثيرة وطاقتها اللامحدودة.

وبعد جولة وداع في عام 2009، قررت ترنر أن تعيش حياتها الخاصة، حيث استقرت في مدينة زيورخ، وقد صارت في نهاية المطاف مواطنة سويسرية.

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)