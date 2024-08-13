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عالم الرياضةألمانيا

وفاة أسطورة فيردر بريمن ويلي ليمكه عن عمر 77 عاما

١٣ أغسطس ٢٠٢٤

توفي ويلي ليمكه، المدير السابق لنادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم، عن عمر ناهز 77 عاما، وفق عائلته. والنادي الألماني، الذي توج خلال فترة ولايته بثلاثة ألقاب، ينعي "أحد أعظم الشخصيات في تاريخ كرة القدم الألمانية".

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أسطورة فيردر بريمن ويلي ليمكه (أرشيف 14/11/2022)
تولى ليمكه منصب المدير الرياضي لفيردر بريمن في عام 1981، وقاد مع المدرب أوتو ريهاجل الفترة الأكثر نجاحا في تاريخ النادي الألماني (أرشيف)صورة من: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/picture alliance

أعلنت عائلة ويلي ليمكه، المدير السابق لنادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء (13 أغسطس/أب 2024) ، وفاته أمس الاثنين، عن عمر ناهز 77 عاما نتيجة نزيف في المخف.

وتولى ليمكه منصب المدير الرياضي لفيردر بريمن في عام 1981، وقاد مع المدرب أوتو ريهاجل الفترة الأكثر نجاحا في تاريخ النادي الألماني.

وخلال فترة ولايته، توج فيردر بريمن  بلقب الدوري الألماني  عام 1988، وكأس ألمانيا عامي 1991 و1994، وكأس الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس عام 1992.

وذكر فيردر بريمن  عبر حساب النادي بموقع إكس للتواصل الاجتماعي: "أصابت الصدمة نادي فيردر بريمن لدى سماع نبأ الوفاة المفاجئة لويلفريد ليمكه عن عمر ناهز 77 عاما".

وصرح كلايس فيلبري، المدير الإداري للنادي "لقد أدى موته المفاجئ إلى توقف العمل تماما بنادي فيردر بريمن لفترة من الوقت. لا شك أن ويلي ليمكه هو أحد أعظم الشخصيات في تاريخ كرة القدم الألمانية. لولا سنوات عمله العديدة، لما أصبح النادي ما هو عليه اليوم".

وكان ليمكه شغل عددا من المناصب السياسية، منها عضو مجلس الشيوخ للتعليم والعلوم في ولاية بريمن خلال الفترة من عام 1999 إلى 2007، ثم لشؤون الداخلية والرياضة خلال عامي 2007 و2008.

وفي عام 2008، عينه الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك الكوري الجنوبي بان كي مون مستشارا خاصا له لشؤون الرياضة من أجل السلام والتنمية. وظل في منصبه حتى عام 2016. وخلال هذه الفترة، كان عضوا أيضا في مجلس إدارة فيردر بريمن.

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ)

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