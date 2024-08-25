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عالم الرياضةألمانيا

وفاة أسطورة تدريب كرة القدم الألمانية داوم بعد صراع مع المرض

٢٥ أغسطس ٢٠٢٤

كان على مشارف تدريب منتخب ألمانيا قبل أن تطيح به غلطة اعترف بها. كريستوف داوم تولى تدريب تسعة أندية على مدار 30 عاما، وحصد عشرة ألقاب، لكنه أصيب بالسرطان وتوفي بسبب مضاعفاته بعدما حاول استغلال المرض في إلهام الآخرين.

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أسطورة تدريب كرة القدم الألماني كريستوف داوم
توفي أسطورة تدريب كرة القدم الألماني كريستوف داوم عن عمر يناهز 70 عاما بعد معاناة مع مرض السرطان.صورة من: IMAGO/pmk

توفي كريستوف داوم الشخصية البارزة في كرة القدم الألمانية والذي حظي بشهرة واسعة كمدرب، وذلك عن عمر 70 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حسبما أعلنت عائلته. وأوضحت عائلة داوم أنه توفى أمس السبت "في سلام وهو محاط بعائلته".

وبعد تشخيص إصابته بمرض السرطان في 2022 ، انسحب داوم في البداية من الحياة العامة لكنه عاد مجددا إلى الأضواء. وقال داوم في مقابلات وأحاديث سابقة "السرطان اختار الجسد الخاطئ"، مستغلا صراعه مع المرض في إلهام الأخرين.

وتوج داوم بلقب البوندسليغا مع شتوتغارت وتولى تدريب تسعة أندية على مدار 30 عاما، وحصد عشرة ألقاب.

وامتلأ موقع التواصل الاجتماعي "اكس" بمنشورات التعزية في المدرب الراحل من قبل الأندية السابقة التي دربها في ألمانيا وتركيا مثل نادي فنربخشة التركي الذي دربه لثلاثة مواسم.

اعترف بتعاطي الكوكايين

وكان من المقرر أن يقود داوم المنتخب الألماني قبل أن تتعرض حياته لصدمة قوية في عام 2000 بعد اعترافه بتعاطيه مخدر الكوكايين، مما تسبب في الإطاحة به من نادي باير ليفركوزن. وكانت المقولة الشهيرة لداوم على مدار حياته "من الممكن أن تسقط، ليس من المهم عدد مرات سقوطك، عليك أن تواصل النهوض".

وكان أولي هونيس، أسطورة بايرن، هو من كشف للرأي العام قضية تعاطي داوم الكوكايين، لكن الاثنين تصالحا في السنوات الأخيرة.

وبحسب ما نقل موقع "بيلد"، فإنه بعد إعلان وفاة داوم كتب هونيس في الموقع الالكتروني لنادي بايرن ميونخ: "كلانا تصالحنا منذ فترة طويلة، وخبر وفاته يؤثر علي أيضًا كثيرًا". وأضاف هونيس: "لقد حارب مرضه بشجاعة وشجع العديد من المتضررين من خلال نهجه المنفتح في التعامل مع هذا الموضوع. في النهاية لم يتمكن من الفوز في المعركة الأخيرة، لكن كرة القدم الألمانية ستتذكره كشخص قدم دائمًا كل ما لديه - من أجل أنديته وفرقه".

ص.ش/ع.ش (د ب أ)