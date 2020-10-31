وفاة أسطورة السينما العالمية شون كونري عن 90 عاما

بعد شهرين تقريبا من احتفاله بعيد ميلاده الـ 90، توفي االيوم السبت (31 تشرين الأول/ أكتوبر 2020) الممثل البريطاني الأسطوري شون كونري، أول من جسّد على الشاشة الفضية دور العميل السري جيمس بوند الذي قدّمه في سبعة أفلام، ).
وحصل الممثل الاسكتلندي الذي حاز لقب فارس في العام 2000، على مكافآت كثيرة خلال مسيرته التي استمرت عقودا، ومن بينها جائزة أوسكار سنة 1988 عن أفضل ممثل مساعد عن دوره كشرطي إيرلندي في فيلم "ذي أنتاتشابلز" (الممنوع لمسهم). كذلك نال ثلاث جوائز غولدن غلوب وجائزتي بافتا.
كما أدى كونري دور البطولة في "ذي هانت فور ريد أكتوبر" و"إنديانا جونز أند ذي لاست كروسايد" و"ذي روك 2".
وقد كان كونري أول من قال الجملة الشهيرة "بوند، جيمس بوند". وهو أدى دور العميل السري 007 في سبعة أفلام من السلسلة التي ألفها إيان فليمنغ بين عامي 1962 و1983.
وفور إعلان خبر وفاته، بدأت التعزيات تتدفق تحية لكونري الذي كان يعتبر أحد أعظم نجوم السينما في جيله.
وجاء في رسالة على حساب في تويتر يديره محبو الممثل روجر مور الذي جسد شخصية جيمس بوند أيضا وتوفي عام 2017 "كم هو حزين سماع نبأ وفاة السير شون كونري". وتابعت الرسالة "بقي هو وروجر صديقين لعقود وكان روجر يؤكد دائما أن شون كان أفضل من أدى دور جيمس بوند على الإطلاق".
وقد جلب شون كونري، أول ممثل جسد شخصية جيمس بوند في عالم السينما، لكنته الاسكتلندية المميزة إلى مجموعة واسعة من الأدوار، من أفلام العصابات إلى الدراما النفسية الكلاسيكية للمخرج ألفريد هيتشكوك.
ونشأ كونري في منطقة فقيرة في إدنبره حيث عمل ببعض المهن البسيطة مثل تلميع النعوش وبيع الحليب والحراسة قبل أن تساعده هوايته كمال الأجسام في دخول مجال التمثيل حيث صار أحد أكبر النجوم في العالم.
وقال أليكس سالموند رئيس وزراء اسكتلندا السابق "هو أعظم اسكتلندي في العالم، وآخر نجوم هوليوود الحقيقيين... كان شديد الوطنية ومفكرا عميقا وإنسانا متميزا".
ع.ج/ س.ش (أ ف ب، رويترز)
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تجسيد دور العميل جيمس بوند بين الأمس واليوم والغد
بوند الجديد؟ إدريس إلبا
رشيق الحركات ولديه خبرة في استخدام السلاح. إنه الممثل إدريس إلبا المرشح للعب دور جيمس بوند. إلبا المولود في لندن سيكون أول ممثل ببشرة سمراء يلعب دور بوند منذ انطلاق هذا العمل الفني. اللقطة هنا من فيلم the dark tower والذي شارك به إدريس إلبا عام 2017.
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تجسيد دور العميل جيمس بوند بين الأمس واليوم والغد
بوند الأول
أول من أدى دور العميل السري جيمس بوند في سلسلة حلقات بوند التي ظهرت على الشاشة الكبيرة عام 1962، كان هو الممثل شون كونري.
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تجسيد دور العميل جيمس بوند بين الأمس واليوم والغد
جورج لازينبي
عندما سئم كونري من تأدية دور جيمس بوند ترك مكانه للممثل الاسترالي جورج لازينبي، وقد عرفه الناس عندما قام بلعب دور جيمس بوند الوحيد عام 1969 في فيلم "In Her Majesty's Secret Service"، إلا أن المعجين لم يقتنعوا بأدائه لهذا الدور، ليعود كونري للعودة مرة أخرى للعب شخصية بوند.
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تجسيد دور العميل جيمس بوند بين الأمس واليوم والغد
بوند الأكثر شيوعا روجر مور
يعتبر الممثل الانجليزي الراحل روجر مور أكثر الممثلين تجسيدا لدور جيمس بوند. وجسد مور شخصية بوند في سبعة أفلام من عام 1973 وحتى عام 1985 ومن أشهرها الرجل ذو المسدس الذهبي وفيلم في وجه الموت.
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تجسيد دور العميل جيمس بوند بين الأمس واليوم والغد
أفضل من أدى دور بوند؟
قدم الممثل البريطاني تيموثي دالتون أداء رائعا في تجسيده لأدوار بوند التي لاقت استحسان العديد من الشخصيات الأدبية والنقاد والجمهور. ورأى المنتجون أن الأفلام التي قدمها دالتون كانت أكثر نجاحاً خاصة أفلام "نسمة الموت" (1987) و"رخصة للقتل" (1989)، إلا أن دالتون قرر التوقف عن لعب دور بوند بالرغم من محاولة المنتجين المستمرة لإثنائه عن هذا القرار.
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تجسيد دور العميل جيمس بوند بين الأمس واليوم والغد
جيمس بوند الايرلندي
اشتهر الممثل الايرلندي بيرس بروسنان بتجسيد دور العميل السري جيمس بوند، وقدم أفلاما ناجحة مثل "العين الذهبية" و"الغد لا يموت" و"العالم ليس كافيا" و"مت في يوم آخر"، إلا أنه اضطر بعدها لإنهاء عقده، وذلك بسبب التزامات فنية أخرى، مما دفع المنتجين إلى البحث عن بديل آخر مرة أخرى .
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تجسيد دور العميل جيمس بوند بين الأمس واليوم والغد
جيمس بوند الأشقر
بدأ الممثل الانجليزي دانييل كريغ بتجسيد دور العميل السري جيمس بوند منذ عام 2005، وأثار جدلا كبيرا ونجاحات كبيرة أيضا في عمله. ظهر في الكثير من الأفلام مثل "الطريق إلى الهلاك" و"الفتاة ذات وشم التنين". الصورة هنا من فيلم "كازينو رويال" الذي لاقى الكثير من الاستحسان. في عام 2019 سيقدم كريغ فيلمه الخامس، والمرجح أن يكون الأخير. (إعداد: كاثرينا آبيل/ علاء جمعة)