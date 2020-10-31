وفاة أسطورة السينما العالمية شون كونري عن 90 عاما

بعد شهرين تقريبا من احتفاله بعيد ميلاده الـ 90، توفي االيوم السبت (31 تشرين الأول/ أكتوبر 2020) الممثل البريطاني الأسطوري شون كونري، أول من جسّد على الشاشة الفضية دور العميل السري جيمس بوند الذي قدّمه في سبعة أفلام، ).

وحصل الممثل الاسكتلندي الذي حاز لقب فارس في العام 2000، على مكافآت كثيرة خلال مسيرته التي استمرت عقودا، ومن بينها جائزة أوسكار سنة 1988 عن أفضل ممثل مساعد عن دوره كشرطي إيرلندي في فيلم "ذي أنتاتشابلز" (الممنوع لمسهم). كذلك نال ثلاث جوائز غولدن غلوب وجائزتي بافتا.

كما أدى كونري دور البطولة في "ذي هانت فور ريد أكتوبر" و"إنديانا جونز أند ذي لاست كروسايد" و"ذي روك 2".

وقد كان كونري أول من قال الجملة الشهيرة "بوند، جيمس بوند". وهو أدى دور العميل السري 007 في سبعة أفلام من السلسلة التي ألفها إيان فليمنغ بين عامي 1962 و1983.

وفور إعلان خبر وفاته، بدأت التعزيات تتدفق تحية لكونري الذي كان يعتبر أحد أعظم نجوم السينما في جيله.

وجاء في رسالة على حساب في تويتر يديره محبو الممثل روجر مور الذي جسد شخصية جيمس بوند أيضا وتوفي عام 2017 "كم هو حزين سماع نبأ وفاة السير شون كونري". وتابعت الرسالة "بقي هو وروجر صديقين لعقود وكان روجر يؤكد دائما أن شون كان أفضل من أدى دور جيمس بوند على الإطلاق".

وقد جلب شون كونري، أول ممثل جسد شخصية جيمس بوند في عالم السينما، لكنته الاسكتلندية المميزة إلى مجموعة واسعة من الأدوار، من أفلام العصابات إلى الدراما النفسية الكلاسيكية للمخرج ألفريد هيتشكوك.

ونشأ كونري في منطقة فقيرة في إدنبره حيث عمل ببعض المهن البسيطة مثل تلميع النعوش وبيع الحليب والحراسة قبل أن تساعده هوايته كمال الأجسام في دخول مجال التمثيل حيث صار أحد أكبر النجوم في العالم.

وقال أليكس سالموند رئيس وزراء اسكتلندا السابق "هو أعظم اسكتلندي في العالم، وآخر نجوم هوليوود الحقيقيين... كان شديد الوطنية ومفكرا عميقا وإنسانا متميزا".

ع.ج/ س.ش (أ ف ب، رويترز)