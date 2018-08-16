وفاة أريثا فرانكلين‭ ‬"ملكة موسيقى السول"

ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن المغنية أريثا فرانكلين، ابنة رجل الدين التي منحها صوتها القوي لقب "ملكة موسيقى السول"، توفيت اليوم الخميس (16 آب/ أغسطس 2018) عن عمر بلغ 76 عاما. وتربعت فرانكلين على عرش موسيقى السول لفترة طويلة، وشدت بأغان شهيرة مثل "رسبكت" و"تشين أوف فولز".

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم المغنية قوله إن فرانكلين، التي فازت بجائزة جرامي 18 مرة وحقق كثير من ألبوماتها مبيعات قياسية، توفيت في منزلها في ديترويت. ولم يرد ممثلون عن فرانكلين على طلب للتعليق.

وكان المغني ستيفي واندر، والناشط الحقوقي جيسي جاكسون زارا مؤخرا، المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية أريثا فرانكلين قبل وفاتها. كما صلى عدد كبير من المشاهير والشخصيات البارزة من أجلها يوم الاثنين الماضي، بعد التقارير التي أفادت بأن "ملكة الروح"، وهو لقب آخر لها، تعاني من مرض خطير، لم يتم الكشف عنه.

ح.ع.ح/ أ.ح (د ب أ، رويترز)