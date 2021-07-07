وفاة أحمد جبريل الأمين العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة

أعلنت مصادر إعلامية سورية رسمية ومقربون من الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة ومؤسسها أحمد جبريل، أن الأخير توفي اليوم الأربعاء (السابع من يوليو/تموز 20212)، في دمشق عن عمر ناهز 83 عاماً.

وأكد صديقان لجبريل لوكالة فرانس برس وفاة القيادي الفلسطيني بعد معاناة مع المرض في أحد مستشفيات دمشق التي تربطه بقيادتها علاقة وطيدة.

وأسس جبريل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة عام 1968، والتي انفصلت عن منظمة التحرير الفلسطينية وأتخذت من العاصمة السورية دمشق مقرا لها.

وولد أحمد جبريل قرب يافا عام 1928 ثم انتقل مع أسرته إلى سوريا عام 1948 بعد حرب فلسطين وأصبح ضابطا في الجيش السوري وأنشأ عام 1959 تنظيما شبه عسكري هو جبهة تحرير فلسطين.

وبعد فشل محاولات لدمج فصيله مع حركة "فتح" بزعامة ياسر عرفات، شارك جبريل في تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة جورج حبش عام 1967، ثم انشق عنها ليؤسس منظمة الجبهة الشعبية -القيادة العامة.

وقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، تعازيه في اتصال هاتفي، للأمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة طلال ناجي، بوفاة القيادي الفلسطيني، كما عزى في اتصال أخر بدر جبريل نجل الفقيد.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)