وظيفة المستقبل: ما هي مهام فني الطاقة الشمسية؟

يزداد البحث عن الكفاءات المتخصصة عالميًا في مجال أنظمة الطاقة الشمسية. كيف يمكن للشخص أن يصبح فني تركيب أنظمة الطاقة الشمسية؟ وما هي المؤهلات التي يجب أن يمتلكها لهذه الوظيفة المستقبلية؟

لماذا تحتاج صناعة الطاقة الشمسية إلى مزيد من الكفاءات المتخصصة؟

في الوقت الحالي، يعمل حوالي تسعة ملايين شخص حول العالم في صناعة الطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى حوالي 20 مليون شخص بحلول عام 2030، ويمكن أن يصل إلى حوالي 60 مليون شخص بحلول عام 2050 وفقًا لدراسة، أشارت إلى أن توسيع محطات الطاقة الشمسية يحدث بشكل أسرع دائمًا.

ففي عام 2023، تم تثبيت وحدات شمسية بطاقة إجمالية تبلغ 444 غيغاواط (GW) في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن تزداد هذه الأرقام في عام 2024 بمقدار 574 غيغاواط. ولذلك، ستوظف الصناعة هذا العام أكثر من 12 مليون موظف. والطلب مستمر في الزيادة. ويتوقع الخبراء أن تصبح الطاقة الشمسية بحلول عام 2050 أهم مصدر للطاقة على مستوى العالم.

الشاب فابيان روخاس من الأرجنتين يعمل لدى شركة طاقة شمسية في كولونيا صورة من: Gero Rueter/DW

ما هي الوظائف التي تنشأ في صناعة الطاقة الشمسية؟

توجد وظائف جديدة في إنتاج الطاقة الشمسية حيث يتم إنتاج الخلايا الشمسية والوحدات في المصانع الحديثة. ويحتاج العديد من الفنيين إلى العمل في التطوير والبرمجة والبناء والصيانة واللوجستيات والتوزيع. ويعمل حوالي مليونين من الأشخاص في إنتاج الوحدات في عام 2022، ومنهم حوالي 1.8 مليون في الصين. ومع ذلك، فإن معظم الفنيين المطلوبين هم من المتخصصين في تركيب الأنظمة الشمسية. ولكن هناك قليل من البرامج التدريبية في هذا المجال حتى الآن، ولذلك فإن معظم الخبراء هم حتى الآن من الأشخاص الذين يتقنون مجالات عملهم. وتكون الطلبات على وجه الخصوص مرتفعة على المهندسين والكهربائيين وتقنيي الطاقة والمباني وكذلك العمال المتخصصين في تغطية الأسطح.

ما هو الفني الشمسي؟

يقوم الفنيون الشمسيون بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح أو على مساحات كبيرة. يقومون بتركيب الهياكل الداعمة، ويربطون الوحدات بإحكام، ويربطونها بالأسلاك. ثم يمكنهم التحقق مما إذا كانت الكهرباء تتدفق إلى الشبكة الكهربائية والمباني.

ويخطط الخبراء الشمسيون أيضًا للأنظمة، ويقدمون استشارات للعملاء، ويحسبون التوقعات لإنتاج الكهرباء

تُعتبر الصين من الدول الرائدة في استخدام الطاقة الشمسية صورة من: CFOTO/picture alliance

وتكلفة المواد والتركيب حسب كل مبنى. ويجب عليهم أيضًا أن يكونوا على دراية بتركيب بطاريات التخزين لنظام السقف الشمسي وصناديق الجدران لشحن السيارات الكهربائية.

من يقوم بتدريب فنيي الطاقة الشمسية؟

يقوم العديد من الشركات بتدريب موظفيها بنفسها. يظهرون لزملائهم كيفية تركيب الوحدات الشمسية بأمان على السقف على سبيل المثال. بالإضافة إلى ذلك، هناك مزيد من الدورات التدريبية المتقدمة التي تستمر لعدة أسابيع أو أشهر، حيث يتم تعليم معرفة الطاقة الشمسية. في الغالب، تدفع الشركات أو وكالات العمل لهذه الدورات.

وفي الوقت نفسه، تنشأ مسارات تعليمية جديدة. مثال على ذلك هو التدريب المهني الجديد لمدة ثلاث سنوات لتصبح فني تركيب الطاقة الشمسية في سويسرا، الذي بدأ لأول مرة هذا الصيف. ويتوافق هذا التدريب مع تدريب في مهن أخرى في الحرف اليدوية.

ويتم دمج المزيد والمزيد من المحتويات ذات الصلة في تعليم الطلاب الهندسيين والبرامج الفنية في الجامعات، لتأهيل الطلاب للمساهمة في التحول الطاقي.

جانب من عملية بناء سقف للطاقة الشمسية في الهند صورة من: Manish Swarup/AP Photo/picture alliance

وتُقدم دورات أساسية أيضًا للمبتدئين، حيث يتعلمون كيفية تركيب أنظمة الطاقة الشمسية بسهولة، على سبيل المثال في مخيمات الطاقة الشمسية.

وتُطلب الكفاءات الشمسية في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الأماكن التي ينمو فيها القطاع الشمسي بقوة.

وتشمل هذه الأماكن الصين وأوروبا والولايات المتحدة والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى أستراليا وباكستان وتركيا وكذلك دول الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة، التي تقوم ببناء العديد من المشاريع الكبيرة. وفي بعض البلدان مثل ألمانيا على سبيل المثال، الطلب على الكفاءات بات كبيرًا لدرجة أنه يتم البحث عن خبراء مؤهلين في الخارج أيضًا.