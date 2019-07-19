وضع حقوق الإنسان في السعودية يقلق الدول الغربية

فيما تحدثت تقارير غير رسمية عن تعذيب واحتجاز غير قانوني ومحاكمات غير عادلة لنشطاء منهم نساء وصحفيون في السعودية، أعربت24 دولة أغلبها أوروبية عن قلقها العميق بشأن تلك التقارير.

وهذا هو ثاني بيان مشترك يقرأ أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال ستة أشهر بعد أول توبيخ على الإطلاق للسعودية في المجلس في مارس آذار.

وقال دبلوماسيون إن سفيرة أستراليا سالي مانسفيلد قرأت (اليوم الاثنين 23 أيلول/ سبتمبر 2019) أمام المجلس البيان الأحدث والذي كانت من بين الدول الموقعة عليه كذلك بريطانيا وكندا وألمانيا وبيرو.

ويعتبر مجلس حقوق الإنســـان الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية في الأمم المتحدة التي تضطلع بالمسؤولية عن حقوق الانسان

ويتألف من 47 دولة عضوا تجتمع كل سنة بما لا يقل عن 3 دورات في مقره بجنيف بسويسرا. يقوم دوره على تعزيز حقوق الإنســـان وحمايتها في جميع أنحـــاء العالم، وتقديم توصيات تتناول انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات الجسيمة والمنهجيّة.

إن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان هو أمانة مجلس حقوق الإنسان، وتســـتطيع المنظمات غيـــر الحكومية التي لها صفة استشارية لدى المجلـــس الاقتصادي والاجتماعي وحدها أن تحظى بالاعتماد للمشـــاركة في دورات مجلس حقوق الإنسان بصفة مراقب.

م.م/ ح.ز(رويترز)