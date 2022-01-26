 وضع إنساني مأساوي في أفغانستان وتسعون بالمئة من الأفغان يعيشون تحت خط الفقر | DW الأخبار | DW | 26.01.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

وضع إنساني مأساوي في أفغانستان وتسعون بالمئة من الأفغان يعيشون تحت خط الفقر

تعتقد منظمات الإغاثة أن تسعين بالمائة من الأفغان يعيشون الآن تحت خط الفقر. وتكافح العديد من العائلات لتغطية نفقاتها ، حتى أن البعض يلجأ إلى بيع أطفالهم ..

مشاهدة الفيديو 03:00

المزيد من المركز الإعلامي

الحرب والصراع على الموارد الطبيعية في اليمن يؤدي إلى انتشار الجوع وسوء التغذية

الحرب في اليمن تركت الملايين على شفا المجاعة 26.01.2022

روسيا تجري تدريبات عسكرية قبل محادثات رباعية بشأن أوكرانيا

اجتماع دول "صيغة النورماندي" الأربعة في باريس في محاولة لتجنب اندلاع حرب 26.01.2022

من أصل ما يقرب من مئة وخمسين قاضية خرجن من قبضة طالبان باتجاه اليونان، وصلت إلى ألمانيا الآن خمس قاضيات منهن.

عودة طالبان للحكم في أفغانستان عرّض حياة القاضيات للخطر 25.01.2022

خرج الآلاف من السودانيين في العاصمة وأحيائها للتظاهر مجددا ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش السوداني.

السودان .. استمرار المظاهرات ضد الانقلاب العسكري 25.01.2022

المزيد DW الأخبار

جدل في ألمانيا حول فرض التلقيح الإجباري للبالغين . وفرض التلقيح الاجباري على أطقم الرعاية الصحية.

استطلاع آراء المواطنين حول تعميم التلقيح الإجباري ضد كورونا 26.01.2022

شعاب مرجانية من الكروشيه كرسالة تحذر من دمار البيئة

شعاب مرجانية من الكروشيه كرسالة تحذر من دمار البيئة 26.01.2022

بدلا من تسميمها وقتلها...هكذا تنقذ هذه الجمعية المواطنين من مرض السعار وتحمي كلاب الشارع في مصر.

كيف ستجعل هذه الجمعية مدن مصر خالية من "السعار" بحلول عام 2030؟ 26.01.2022

تم بالفعل تمرير التشريع الذي يلزم العاملين في مجال الرعاية الصحية ابتداء من مارس بتلقي اللقاح.

جدل حول فرض إلزامية التطعيم ضد كورونا للعاملين بالرعاية الصحية في ألمانيا 26.01.2022

اقرأ أيضا

(211013) -- KABUL, Oct. 13, 2021 (Xinhua) -- Afghan vendors wait to sell second-hand goods at a market in Kabul, capital of Afghanistan, on Oct. 13, 2021. Since Taliban's takeover of the country in mid-August, growing poverty and unemployment in cash-strapped Afghanistan have given rise to the business of trading second-hand home appliances and goods. (Photo by Saifurahman Safi/Xinhua) TO GO WITH Feature: Market of second-hand home appliances booming in cash-strapped Afghanistan

الفقر ينهش الأفغان.. البعض قالوا إنهم اضطروا لبيع أطفالهم 20.11.2021

يبدو مستقبل أفغانستان قاتما في ظل اقتصاد مريض زاد من وهنه الجفاف وكورونا، ونقص المساعدات الخارجية وسيطرة طالبان على زمام الأمور، تدهور وضع الأفغان خاصة مع ارتفاع معدلات الفقر. البعض قالوا إنهم اضطروا إلى بيع أطفالهم.

A girl sits between concrete barriers in Kabul, Afghanistan October 7, 2021. REUTERS/Jorge Silva TPX IMAGES OF THE DAY

الأزمة الإنسانية محور قمة لمجموعة العشرين خاصة بأفغانستان 12.10.2021

في ظل اختلاف كبير بين دول مجموعة العشرين، سوف تركز القمة الخاصة بأفغانستان على المساعدات والمخاوف بشأن الأمن وضمان الخروج الآمن للآلاف من الأفغان الذين خدموا مع دول غربية وما زالوا في أفغانستان.