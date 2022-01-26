وضع إنساني مأساوي في أفغانستان وتسعون بالمئة من الأفغان يعيشون تحت خط الفقر

الفقر ينهش الأفغان.. البعض قالوا إنهم اضطروا لبيع أطفالهم

يبدو مستقبل أفغانستان قاتما في ظل اقتصاد مريض زاد من وهنه الجفاف وكورونا، ونقص المساعدات الخارجية وسيطرة طالبان على زمام الأمور، تدهور وضع الأفغان خاصة مع ارتفاع معدلات الفقر. البعض قالوا إنهم اضطروا إلى بيع أطفالهم.