وضع إنساني مأساوي في أفغانستان وتسعون بالمئة من الأفغان يعيشون تحت خط الفقر

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تعتقد منظمات الإغاثة أن تسعين بالمائة من الأفغان يعيشون الآن تحت خط الفقر. وتكافح العديد من العائلات لتغطية نفقاتها ، حتى أن البعض يلجأ إلى بيع أطفالهم ..
يبدو مستقبل أفغانستان قاتما في ظل اقتصاد مريض زاد من وهنه الجفاف وكورونا، ونقص المساعدات الخارجية وسيطرة طالبان على زمام الأمور، تدهور وضع الأفغان خاصة مع ارتفاع معدلات الفقر. البعض قالوا إنهم اضطروا إلى بيع أطفالهم.
في ظل اختلاف كبير بين دول مجموعة العشرين، سوف تركز القمة الخاصة بأفغانستان على المساعدات والمخاوف بشأن الأمن وضمان الخروج الآمن للآلاف من الأفغان الذين خدموا مع دول غربية وما زالوا في أفغانستان.
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