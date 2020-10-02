 وضعه ″جيد جدا″ أم ″مقلق للغاية″؟ - تناقضات بشأن حالة ترامب الصحية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.10.2020

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وضعه "جيد جدا" أم "مقلق للغاية"؟ - تناقضات بشأن حالة ترامب الصحية

بينما يؤكد ترامب على تويتر أنه يشعر بأنه بخير، يقول مصدر مطلع على وضع الرئيس إن ترامب لا يسير حتى الآن على طريق واضح للتعافي من فيروس كورونا. فيما أعلن طبيب البيت الأبيض أن أعراض المرض لدى الرئيس "تتقلص وتتحسن".

الفريق الطبي المعالج للرئيس الأمريكي ترامب يتحدث للإعلام عن الوضع الصحي للرئيس، السبت 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

قال شون كونلي طبيب البيت الأبيض إنه والفريق الطبي مرتاحون جدا للتقدم الذي أحرزه ترامب حتى الآن

أفاد طبيب البيت الأبيض اليوم السبت (الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2020) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتنفس جيدا من دون مساعدة ولا يتلقى دعما بالأوكسجين في المستشفى، لكن مصدرا مطلعا على الملف أعطى تقييما أقل إيجابية لحالة الرئيس المصاب بكوفيد-19.

مختارات

كشف خبراء صحة عن أن جنس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمره ووزنه كلها عوامل تجعله أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة لمرض كوفيد-19. ولكن ما احتمال وفاته بسبب المرض؟

ونُقل ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري بالقرب من واشنطن أمس الجمعة بعد ساعات فقط من تشخيص إصابته بالمرض.

وقال شون كونلي طبيب البيت الأبيض اليوم السبت "حاليا، أنا والفريق (الطبي) مرتاحون جدا للتقدم الذي أحرزه الرئيس"، مضيفا أن ترامب "لم يعان من الحمى طوال 24 ساعة". وأوضح من أمام مستشفى والتر ريد العسكري قرب واشنطن، "لقد راقبنا وظائف القلب والكليتين والكبد وهي تعمل بشكل طبيعي". وأضاف "لم يتلق الرئيس هذا الصباح الأوكسجين ولا يواجه صعوبة بالتنفس أو المشي في الجناح المخصص للبيت الأبيض".

 ووفقا لكونلي، عانى ترامب (74 عاما) من سعال واحتقان خفيف وإرهاق، لكن الأعراض "تتقلص وتتحسن". ولم يقدم كونلي موعدا محددا لخروج ترامب من المستشفى. وقال كونلي إن ترامب تلقى أول جرعة من عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات الذي تنتجه شركة جيلياد ساينسز الأمريكية وأثبت أنه يقلص فترة بقاء مرضى كورونا في المستشفيات. وتستمر فترة العلاج بهذا العقار خمسة أيام. وأضاف كونلي أن ترامب يعالج أيضا بدواء شركة ريجينيرون المكون من مزيج من الأجسام المضادة، إلى جانب الزنك وفيتامين د والفاموتيدين والميلاتونين والأسبيرين.

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الرئيس الأمريكي بحالة جيدة حسب طبيبه الخاص

ومن جهته، قال ترامب نفسه على تويتر اليوم إنه يشعر بأنه بخير بمساعدة الأطباء والممرضين في مركز والتر ريد الطبي العسكري. وأضاف ترامب "الأطباء والممرضون والجميع في مركز والتر ريد الطبي والآخرون في المؤسسات المماثلة الذين انضموا إليهم جميعهم رائعون حقا". وتابع "أحرزنا تقدما هائلا خلال الشهور الستة الماضية في مكافحة هذا الوباء. بمساعدتهم أشعر بأنني بخير".

وقال أحد أفراد الفريق الطبي المعالج إن ترامب قال لهم "أشعر وكأن بإمكاني الخروج من هنا اليوم". لكن مصدرا مطلعا على الوضع الصحي للرئيس قال إن ترامب لا يسير حتى الآن على طريق واضح للتعافي من إصابته بكوفيد-19 وإن بعض المؤشرات الحيوية له خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت مقلقة للغاية. ونقلت وكالة رويترز عن المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه أن الساعات الثماني والأربعين القادمة ستكون حاسمة فيما يتصل بعلاج ترامب.

وأضاف المصدر نفسه بحسب فرانس برس: "لسنا بعد في مسار واضح نحو التعافي التام".

ص.ش/ع.ج (أ ف ب، رويترز)

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    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

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  • Coronavirus | Placido Domingo positiv getestet (picture-alliance/AP Photo/L. Balogh)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

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  • Frankreich Prinz Albert von Monaco (picture-alliance/MediaPunch/D. Van Tine)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

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  • Friedrich Merz Politischer Aschermittwoch - CDU Thüringen (picture-alliance/dpa/M. Schütt)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

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  • Fatih Terim (Picture alliance/AA/M. Pala)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

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  • 1. Bundesliga | Werder Bremen v Bayern München | (1:2) (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

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  • USA Basketball Golden State Warriors holen NBA-Titel Kevin Durant (Reuters/USA Today Sports/M. Davey)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

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  • Großbritannien London - Britische Schauspielerin Indira Varma (picture-alliance/matrixpictures)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

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  • Schauspieler Kristofer Hivju (Getty Images/R. Polk)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

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  • Peter Dutton (picture-alliance/dpa/AAP/D. Clark)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

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