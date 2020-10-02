وضعه "جيد جدا" أم "مقلق للغاية"؟ - تناقضات بشأن حالة ترامب الصحية

أفاد طبيب البيت الأبيض اليوم السبت (الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2020) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتنفس جيدا من دون مساعدة ولا يتلقى دعما بالأوكسجين في المستشفى، لكن مصدرا مطلعا على الملف أعطى تقييما أقل إيجابية لحالة الرئيس المصاب بكوفيد-19.

ونُقل ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري بالقرب من واشنطن أمس الجمعة بعد ساعات فقط من تشخيص إصابته بالمرض.

وقال شون كونلي طبيب البيت الأبيض اليوم السبت "حاليا، أنا والفريق (الطبي) مرتاحون جدا للتقدم الذي أحرزه الرئيس"، مضيفا أن ترامب "لم يعان من الحمى طوال 24 ساعة". وأوضح من أمام مستشفى والتر ريد العسكري قرب واشنطن، "لقد راقبنا وظائف القلب والكليتين والكبد وهي تعمل بشكل طبيعي". وأضاف "لم يتلق الرئيس هذا الصباح الأوكسجين ولا يواجه صعوبة بالتنفس أو المشي في الجناح المخصص للبيت الأبيض".

ووفقا لكونلي، عانى ترامب (74 عاما) من سعال واحتقان خفيف وإرهاق، لكن الأعراض "تتقلص وتتحسن". ولم يقدم كونلي موعدا محددا لخروج ترامب من المستشفى. وقال كونلي إن ترامب تلقى أول جرعة من عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات الذي تنتجه شركة جيلياد ساينسز الأمريكية وأثبت أنه يقلص فترة بقاء مرضى كورونا في المستشفيات. وتستمر فترة العلاج بهذا العقار خمسة أيام. وأضاف كونلي أن ترامب يعالج أيضا بدواء شركة ريجينيرون المكون من مزيج من الأجسام المضادة، إلى جانب الزنك وفيتامين د والفاموتيدين والميلاتونين والأسبيرين.

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ومن جهته، قال ترامب نفسه على تويتر اليوم إنه يشعر بأنه بخير بمساعدة الأطباء والممرضين في مركز والتر ريد الطبي العسكري. وأضاف ترامب "الأطباء والممرضون والجميع في مركز والتر ريد الطبي والآخرون في المؤسسات المماثلة الذين انضموا إليهم جميعهم رائعون حقا". وتابع "أحرزنا تقدما هائلا خلال الشهور الستة الماضية في مكافحة هذا الوباء. بمساعدتهم أشعر بأنني بخير".

وقال أحد أفراد الفريق الطبي المعالج إن ترامب قال لهم "أشعر وكأن بإمكاني الخروج من هنا اليوم". لكن مصدرا مطلعا على الوضع الصحي للرئيس قال إن ترامب لا يسير حتى الآن على طريق واضح للتعافي من إصابته بكوفيد-19 وإن بعض المؤشرات الحيوية له خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت مقلقة للغاية. ونقلت وكالة رويترز عن المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه أن الساعات الثماني والأربعين القادمة ستكون حاسمة فيما يتصل بعلاج ترامب.

وأضاف المصدر نفسه بحسب فرانس برس: "لسنا بعد في مسار واضح نحو التعافي التام".

ص.ش/ع.ج (أ ف ب، رويترز)