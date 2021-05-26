وصول معدات وطواقم فنية مصرية إلى غزة لبدء إعادة الإعمار

ذكر التلفزيون الرسمي اليوم الجمعة (الرابع من حزيران/ يونيو 2021) أن مصر أرسلت معدات هندسية وأطقما فنية إلى قطاع غزة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبدء عملية إعادة الإعمار في القطاع بعد قتال وقع بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الآونة الأخيرة.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الحكومي عشرات الجرافات والرافعات والشاحنات تحمل الأعلام المصرية وتصطف على الحدود لبدء العبور إلى غزة.
واصطف فلسطينيون على الحدود من ناحية غزة عند معبر رفح لاستقبال الموكب أثناء دخوله القطاع. وقال مسؤول حدودي فلسطيني إن 50 شاحنة عبرت.
وقال محمود إسماعيل وهو سائق شاحنة مصري لرويترز في غزة "دفعنا بكل ما نملك من أموالنا ومعداتنا لنشارك مع الفلسطينيين في إعمار غزة، كل مصري وكل مسلم يتمنى أن يشارك في إعمار غزة".
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وكان القتال قد تفجر في العاشر من مايو/ أيار بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تدير قطاع غزة واستمر 11 يوما وأسفر عن مقتل أكثر من 250 فلسطينيا في مئات الضربات الجوية الإسرائيلية للقطاع. وتسبب أكثر من 4000 صاروخ أطلقها مسلحون في غزة وتم اعتراض كثير منها في مقتل 13 في إسرائيل.
ولعبت مصر دورا رئيسيا في الوساطة في تهدئة بين الجانبين وقالت إنها ستخصص 500 مليون دولار لتمويل إعادة بناء المناطق المدمرة من غزة.
وأكد حازم قاسم المتحدث باسم حماس اليوم الجمعة تقدير الحركة لمساهمات مصر في جهود إعادة الإعمار.
وأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان التابعة لحماس اليوم الجمعة بدء إزالة الأنقاض بدعم مصري لبدء إعادة الإعمار. وقال وكيل الوزارة ناجي سرحان في بيان إن السلطات المصرية أدخلت اليوم إلى غزة آليات ومعدات ثقيلة للمباشرة في إزالة الركام والأنقاض، موجها الشكر إلى القاهرة على الخطوة.
وذكر سرحان أن مصر أرسلت مهندسين وخبراء اطلعوا على حجم الأضرار والركام، ثم قامت بإرسال آليات ثقيلة من شاحنات ورافعات ثقيلة وغيرها من المعدات.
وذكرت حماس أن 1500 وحدة سكنية دُمرت خلال القتال، فضلا عن تعرض 1500 وحدة أخرى لأضرار غير قابلة للإصلاح بينما تعرضت 17 ألف وحدة لأضرار جزئية. وقال مسؤول في الحركة إن تكلفة إعادة البناء تبلغ 150 مليون دولار.
خ.س/ص.ش (رويترز، أ ف ب، د ب أ)
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التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن
روجر واترز وبيلا حديد وغالد غادوت
روجر واترز فنان الروك البريطاني، غالبًا ما اتُهم بمعاداة السامية بسبب دعمه الصريح لحركة المقاطعة لإسرائيل، وصف إسرائيل بأنها "دولة فصل عنصري". الفنانة الإسرائيلية غالد غادوت نشرت على تويتر رمزًا تعبيريًا لقلب مكسور مصحوبًا برسالة تفيد بأنها كانت تصلي من أجل "إنهاء هذا العداء الذي لا يمكن تصوره". عارضة الأزياء بيلا حديد، (والدها من أصل أصول فلسطيني) نشرت صوراً لها في تظاهرة #FreePalestine بنيويورك.
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التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن
ثنائي ليستر يرفعان علم فلسطين
بعد فوز ليستر سيتي لأول مرة في تاريخه بكأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم (السبت 15 مايو/ أيار 2021) إثر التغلب على تشيلسي 2-1، رفع البريطاني ذو الأصل البنغالي حمزة توشدري وزميله الفرنسي ويسلي فوفانا ذو الأصول المالية (يسار الصورة) علم فلسطين. وكان تشودري قد توشح بالعلم الفلسطيني أثناء أخذه ميدالية الفوز أمام نحو 20 ألف متفرج حضروا المباراة.
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التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن
هل يعاقب على رفع العلم؟
وقد جرى الحديث بعدها في وسائل الإعلام عن عزم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على معاقبة اللاعبين على تلك الفعلة، لكن شبكة "ذا أثلتك" نفت ذلك، ذاكرة أنه لا توجد لائحة تنص على معاقبة مَنْ يحملون أعلام الدول في ملاعب كرة القدم، بحسب ما نقلت مواقع عديدة.
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التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن
بوغبا وديالو يطوفان بالعلم
بعد انتهاء مباراة فريقهما مانشستر يونايتد بالتعادل 1-1 مع فولهام في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي (الثلاثاء 18 مايو/ أيار) رفع ثنائي هجوم مانشستر يونايتد بول بوغبا وأماد ديالو تراوري علم فلسطين وطافا به أرضية ملعب "أولد ترافورد" معقل مان يونايتد.
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التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن
رياض محرز يتفاعل هو الآخر
وكان النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي قد أعرب عن تضامنه مع الفلسطينيين عبر موقع "توتير"، حيث نشر صورة لعلم فلسطين وأمامه يدا تشير بعلامة النصر. ووضع محرز رمز (إيموشن) لكفين يدعوان وبجوارهما علم فلسطين مع وسمين (هشاتاغ) باللغة الإنجليزية عن فلسطين وعما يجري في حي الشيخ جراح بالقدس.
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التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن
انتقادات لصلاح في تأخره
وتعرض النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول لانتقادات من متابعيه بسبب تأخره في إظهار الدعم للفلسطينيين، لينشر صلاح بعدها صورة له أمام مسجد قبة الصخرة ويدعو في تغريدة (12/5/2021) "قادة دول العالم" ومنهم قائد بريطانيا "إلى بذل ما في وسعهم للتأكد من توقف قتل الأبرياء على الفور. لقد طفح الكيل، وكفى يعني كفى"، حسبما كتب صلاح.
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التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن
من جديد .. ديبورتيفو بالستينو
أما لاعبو نادي دبرتيفو بالستينو بدولة تشيلي، والذي أسسه مهاجرون فلسطينيون، فقد شوهدوا في أرضية الملعب (السبت 8 مايو/ أيار) وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية كشكل من أشكال التضامن مع الفلسطينيين. وقد سبق للاعبي بالستينو إثارة الجدل عندما أرتدوا قمصانا في يناير/ كانون الثاني 2014 وضعوا عليها خريطة لفلسطين بدلا من الرقم "واحد"، كما يظهر في الصورة .
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التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن
شجار في أيندهوفن!
وعلى الجانب الآخر كان هناك من نجوم الكرة من أعلن تأييده لإسرائيل، مثلما فعل قائد منتخب إسرائيل إران زاهافي لاعب أيندهوفن الهولندي. فقد قام زاهافي بنشر عدد من القصص على موقع انستغرام يؤكد فيها دعمه للجيش الإسرائيلي، وهو ما تسبب في مشاجرة مع لاعبين آخرين بالفريق، بحسب موقع "ف ن" (فرينكيشه ناخريشتن) الألماني.
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التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن
تايسون فيوري يتراجع عن قصته؟
أما نجم الملاكمة البريطاني تايسون فيوري فقد تسبب في إثارة للجدل. فقد نشر على صفحته بموقع انستغرام قصة كتب فيها "صلوا من أجل إسرائيل"، ليثير سخط مستخدمي موقع التواصل المؤيدين للفلسطينيين. فعاد فيوري سريعا وأوضح في مقطع فيديو أن شخصا آخر هو من نشر القصة، وقال فيوري إنه "لا يتورط في النزاعات السياسية"، بحسب شبكة "ميدل إيست آي". إعداد: صلاح شرارة/م.س
الكاتب: صلاح شرارة