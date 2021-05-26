وصول معدات وطواقم فنية مصرية إلى غزة لبدء إعادة الإعمار

ذكر التلفزيون الرسمي اليوم الجمعة (الرابع من حزيران/ يونيو 2021) أن مصر أرسلت معدات هندسية وأطقما فنية إلى قطاع غزة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبدء عملية إعادة الإعمار في القطاع بعد قتال وقع بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الآونة الأخيرة.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الحكومي عشرات الجرافات والرافعات والشاحنات تحمل الأعلام المصرية وتصطف على الحدود لبدء العبور إلى غزة.

واصطف فلسطينيون على الحدود من ناحية غزة عند معبر رفح لاستقبال الموكب أثناء دخوله القطاع. وقال مسؤول حدودي فلسطيني إن 50 شاحنة عبرت.

وقال محمود إسماعيل وهو سائق شاحنة مصري لرويترز في غزة "دفعنا بكل ما نملك من أموالنا ومعداتنا لنشارك مع الفلسطينيين في إعمار غزة، كل مصري وكل مسلم يتمنى أن يشارك في إعمار غزة".

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وكان القتال قد تفجر في العاشر من مايو/ أيار بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تدير قطاع غزة واستمر 11 يوما وأسفر عن مقتل أكثر من 250 فلسطينيا في مئات الضربات الجوية الإسرائيلية للقطاع. وتسبب أكثر من 4000 صاروخ أطلقها مسلحون في غزة وتم اعتراض كثير منها في مقتل 13 في إسرائيل.

ولعبت مصر دورا رئيسيا في الوساطة في تهدئة بين الجانبين وقالت إنها ستخصص 500 مليون دولار لتمويل إعادة بناء المناطق المدمرة من غزة.

وأكد حازم قاسم المتحدث باسم حماس اليوم الجمعة تقدير الحركة لمساهمات مصر في جهود إعادة الإعمار.

وأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان التابعة لحماس اليوم الجمعة بدء إزالة الأنقاض بدعم مصري لبدء إعادة الإعمار. وقال وكيل الوزارة ناجي سرحان في بيان إن السلطات المصرية أدخلت اليوم إلى غزة آليات ومعدات ثقيلة للمباشرة في إزالة الركام والأنقاض، موجها الشكر إلى القاهرة على الخطوة.

وذكر سرحان أن مصر أرسلت مهندسين وخبراء اطلعوا على حجم الأضرار والركام، ثم قامت بإرسال آليات ثقيلة من شاحنات ورافعات ثقيلة وغيرها من المعدات.

وذكرت حماس أن 1500 وحدة سكنية دُمرت خلال القتال، فضلا عن تعرض 1500 وحدة أخرى لأضرار غير قابلة للإصلاح بينما تعرضت 17 ألف وحدة لأضرار جزئية. وقال مسؤول في الحركة إن تكلفة إعادة البناء تبلغ 150 مليون دولار.

خ.س/ص.ش (رويترز، أ ف ب، د ب أ)