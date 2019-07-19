"وصفة بافارية خاصة".. هل تحل المعضلة في بايرن ميونيخ؟

التحدي الذي بات يواجه بايرن ميونيخ ليس هيّن. فمن جهة هناك ميزانية مخصصة للتعاقد مع سبعة لاعبين على الأقل لا تتعدى 250 مليون يورو. ومن جهة أخرى يريد البافاري الفوز بلقب دوري الأبطال أو على الأقل بلوغ المربع الذهبي للمسابقة الأوروبية، دون الاستعانة بأسماء كبيرة.
البافاري الذي عادة ما كان يشتري النجوم ولا يصنعها، بات ابتداء من الوقت الحاضر مجبرا على تطوير وصفة خاصة أو "استراتيجية" فريدة حسب تعبير إدارته للخروج من الطريق المسدود.
ويبدو أن إدارة النادي قد سارعت في الأمر قبل انطلاق الموسم القادم بعد أسبوعين، إذ كشف الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيغه لصحيفة "بيلد" الألمانية، أن الرهان بات مقترنا على "الاعتماد على أربعة لاعبين صغار لا يكلفون النادي مبالغ كبيرة، ويتقاضون أجرا عاديا". لكن "علينا أيضا التعاقد مع لاعبين على الأقل قادرين على اللعب في صفوف الفريق الأول"، ويقول لاعب المنتخب الألماني السابق، مشددا "لن نساهم في كل هذه الحماقات" في إشارة إلى الصفقات الجنونية في سوق الانتقالات.
وليست هذه النقطة الوحيدة التي تأرق رئيس النادي الألماني، وإنما هناك معضلة الأجور، فـ"التطور الحاصل طال الأجور منذ مدة، إذ باتت تُدفع صافية الأرباح". وهذه إشكالية حقيقية بالنسبة للأندية التي لا تدفع الشرط الجزائي بصفقات الانتقال فحسب، وإنما أجر اللاعب وضريبة دخله إلى الدولة التي يعيش فيها الأخير.
الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيغه
ويوضح رومينيغه قائلا: "تصوروا مع أجر بمستوى أجر الفرنسي غريزمان (ما يزيد عن 20 مليون يورو سنويا) على سبيل المثال، سيكون على النادي دفع مستحقات موجعة، تكفي لدفع مستحقات لاعبين" اثنين.
لكن هل مثل هؤلاء اللاعبين قادرين على ضمان النجاح للبافاري؟ يرد رومنيغيه، بنعم، مشددا أن فريقه لا زال محتفظا ببريقه الجذاب، مشيرا: "نحن في المركز الثالث في تصنيفات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ولهذا نحن ضمن الفرق الأوروبية الأوائل. وميونيخ مدينة رائعة. كما أن لدينا ملعبا رائعا".
بيد أن تصريحات رومينيغه هذه تجاهلت الصعوبات التي يواجهها ناديه حتى في هذه الأسابيع للتعاقد مع جناح جديد، فكل محاولات البافاري للتعاقد مع مهاجمين جدد على غرار ليروي ساني أو عثمان ديمبلي اصطدمت بصرامة قانون المال. وذلك في وقت يحتاج فيه البافاري بشكل ملح إلى دماء جديدة.
و.ب/ز.أ.ب
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
كتابة التاريخ
دخل بايرن ميونيخ التاريخ من أوسع أبوابه عقب فوزه بلقب الدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي والمرة التاسعة والعشرين في تاريخه. الفريق البافاري واصل إحكام قبضته على "البوندسليغا" في موسم شهد منافسة شرسة مع غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، الذي كان قريباً للغاية من التتويج بهذا اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ سنوات.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
ضربة مبكرة
في افتتاح الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم، تلقي بايرن ميونيخ هزيمته الأولى في "البوندسليغا" 2-0 على يد هيرتا برلين. وسجل فريق العاصمة الألمانية فوزه الأول على الفريق البافاري منذ تسعة أعوام، فيما لم يفلح بايرن ميونيخ في تغيير نتيجة المباراة رغم محاولاته الكثيرة.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
انفراد بالصدارة
في نفس الجولة، قلب بوروسيا دورتموند تخلفه أمام بايرن ليفركوزن بـ2-0، وحول ذلك إلى فوز مثير 4-2. ورفع بوروسيا دورتموند بهذا الفوز الثمين رصيده إلى 14 نقطة، لينفرد بذلك بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم أمام منافسه المباشر بايرن ميونيخ.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
خسارة القمة أمام دورتموند
في قمة الأسبوع الحادي عشر من الدوري الألماني لكرة القدم، فاز بوروسيا دورتموند على غريمه التقليدي بايرن ميونيخ بـ 3-2. ورفع دورتموند رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة، فيما تراجع الفريق البافاري إلى المرتبة الثالثة برصيد 20 نقطة فقط في وضع لم يتعود عليه في السنوات الأخيرة.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
دوامة الشك
على أرض ملعبه، فشل بايرن ميونيخ في الحفاظ على تقدمه أمام فورتونا دوسلدورف وتعادل معه 3-3 برسم الجولة الثانية عشر من "البوندسليغا".وأدخلت هذه النتيجة المخيبة الفريق البافاري في دوامة من الشك، فيما بدأت الأسئلة تُطرح عن أحقية نيكو كوفاتش في الإشراف على تدريب بايرن ميونيخ.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
بداية التألق
في الجولة السادسة عشر من "البوندسليغا" أنقذ فرانك ريبيري بايرن ميونيخ من السقوط في فخ التعادل وقاد الفريق إلى الفوز على لايبزيغ بـ 1-0. كما قلص الفريق البافاري الفارق إلى 6 نقاط مع بوروسيا دورتموند، الذي تلقى خسارته الأولى في الدوري على يد فورتونا دوسلدورف 1-2.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
تعادل مخيب.. وبايرن يستغل الفرصة
رغم تقدمه بثلاثة أهداف أمام ضيفه هوفنهايم، فشل بورسيا دورتموند في الحفاظ على هذه النتيجة وسمح لهوفنهايم بالتعادل معه في مباراة غاب عنها مدرب دورتموند لوسيان فافر بسبب نزلة برد، فيما فاز بايرن ميونيخ على شالكه 3-1، ليقلص بذلك الفارق إلى خمس نقاط مع صاحب الصدارة.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
اشتراك في الصدارة
في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني، اشترك بايرن ميونيخ في الصدارة مع بوروسيا دورتموند برصيد 54 نقطة لكل منهما، حيث فاز الفريق البافاري على بوروسيا مونشنغلادباخ بـ 5-1 في مباراة تألق فيها الهداف ليفاندوفسكي بشكل كبير، فيما خسر بوروسيا دورتموند أمام أوغسبورغ بـ 1-2.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
بايرن ميونيخ يتصدر "البوندسليغا"
سحق بايرن ميونيخ ضيفه فولفسبورغ بسداسية نظيفة برسم الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني. وبهذا الفوز العريض عاد الفريق البافاري إلى الصدارة بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند، الذي حقق بدوره الفوز على شتوتغارت 3-1.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
خماسية في شباك دورتموند
في قمة الأسبوع الـثامن والعشرين من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته أمام غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، وفاز عليه بنتيجة عريضة 5-0. وأحكم الفريق البافاري بهذا الفوز قبضته على صدارة الدوري الألماني، فيما فشل دورتموند في الوقوف أمام هجوم بايرن ميونيخ الكاسح.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
إثارة متواصلة
في الجولة ما قبل الأخيرة كان بايرن ميونيخ بحاجة إلى الفوز أمام لايبزيغ من أجل التتويج باللقب للمرة السابعة على التوالي، بيد أن متصدر "البوندسليغا" اكتفى بالتعادل، فيما فاز بوروسيا دورتموند على دوسلدورف بـ 3-2، ليقلص بذلك الفارق إلى نقطتين ويؤجل الحسم إلى الجولة الأخيرة.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
مسك الختام
قضى بايرن ميونيخ على آمال بوروسيا دورتموند، الذي كان يُمني النفس بتعثر الفريق البافاري في مباراته الأخيرة في "البوندسليغا". الفريق البافاري دك شباك آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل واحد، ليحقق لقب الدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي و التاسعة والعشرين في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.
الكاتب: مهدوي رضوان