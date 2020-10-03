وصفات منزلية للتخلص من مشكلة قشرة الرأس!

قد يبدأ الموضوع بحكة بسيطة في فروة الرأس، ثم يتطور الأمر إلى حكة متواصلة قد تتفاقم بما لا يحمد عقباه. إن كنت تعاني من مشكلة قشرة الرأس فأنت لست وحدك، بل هي مشكلة يعاني منها أكثر من 70 بالمئة من سكان العالم بحسب موقع مينز هيلث (Meǹs Health) الذي يهتم بالقضايا الصحية.

يرى البعض أن مشاكل قشرة فروة الرأس يمكن حلها عن طريقا الشامبو المضاد للقشرة، بيد أن المواد الكيماوية قد لا تكون دائما الحل الأمثل لعلاج هذه المشكلة. الخبراء يؤكدون أن بعض المستخلصات العشبية الطبيعية وبعض الوصفات المنزلية سهلة التحضير، قد تكون أكثر فعالية في مكافحة هذه المشكلة المزعجة.

أسباب مختلفة لحكة الرأس

يؤكد أطباء الجلد أن الحكة ليست هي الشيء الوحيد في العادة المرافقة لقشرة الشعر، فأحيانا تصبح فروة الرأس مائلة للاحمرار، وقد يرافق القشرة ظهور بعض البثور على فروة الرأس. كل هذه التغييرات يمكن أن تكون مؤشرًا على الالتهاب وبالتالي سبب حكة فروة الرأس الحكة.

يجب الانتباه إلى أن جفاف فروة الرأس والعناية غير السليمة ليست السبب الوحيد للقشرة فقد يكون سبب المشكلة هي الفطريات لأنها ببساطة يمكن أن تجد غذاء مثاليا في المناطق الدهنية. والإمكانية الثانية هي مرض الصدفية، لأنها تحتاج علاجا مكثفا بعض الشيء.

كما أن العناية الخاطئة بالشعر مثل التعرض للسخونة الشديدة ومجفف الشعر تساعد على جفاف الرأس وظهور القشرة. أيضا يمكن أن تؤثر العوامل الخارجية مثل الحرارة أو البرودة على طبيعة جسمك. كما أن نقص المعادن والأحماض الأمينية قد يكون أحد أسباب حكة فروة الرأس.

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نصائح طبيعية

ينصح الخبراء بتدليك فروة الرأس بزيت الزيتون، فوضع الزيت في الليل يفترض أن يهدئ الشعر ويزيد نعومته. لأن العلاج بالزيت يعيد الدهون لفروة الرأس، وهذا قد يساعد في حالة القشرة الجافة.

تحقق مما إذا كانت منتجات العناية الخاصة بك تهيج فروة رأسك، أحيانا يكون استخدام مواد لطيفة على الشعر حلا لمشكلة الظهور المتكرر لقشر الشعر، إذ أن هناك عناصر معينة في مركبات الشعر قد تسبب الحساسية لفروة الرأس.

زيت شجرة الشاي (Tea Tree Oil) من المستخلصات المفيدة جدا لتهدئة فروة الرأس والتخلص من الحكة. وهذا المستخلص يختلف عن الشاي العادي الذي نشربه، الأسود والأخضر، ويستخلص عادة من أوراق شجرة الشاي. وهو مفيد للحكة في فروة الرأس. بسبب أن الزيت العطري له تأثير مطهر مضاد للالتهابات، ولأنه يقتل البكتيريا والفطريات.

إذا كنت لا ترغب في شراء شامبو جديد على الفور، يمكنك أيضًا تجربة مسحوق صودا الخبز أو القليل من خل التفاح أو عصير الليمون أو زيت جوز الهند. فهذه المواد تفيد في التخلص من قشرة الرأس، بيد أنه لا توجد دراسات علمية كافية حولها، لكن العديد من مراكز العناية بالشعر تستخدمها.

أخيرا قد يكون الالتزام بالطعام الصحي، والمكملات الغذائية من أجل الحصول على الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية هي الحل الأمثل من أجل تجنب موضوع تهيج فروة الرأس وعلاج مشاكل القشرة، كما أن استشارة طبيب أمراض جلدية من الأمور الضرورية في حال استمرار هذه الأعراض بالظهور.

ع.ج/خ.س