 وصفات منزلية للتخلص من مشكلة قشرة الرأس! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 05.03.2021

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صحة

وصفات منزلية للتخلص من مشكلة قشرة الرأس!

مشكلة قشرة الرأس هي مشكلة متجددة، بمعنى أنها حتى لو ذهبت، فقد تعود مرة أخرى، ما يتطلب دائما وجود حلول مبتكرة لمعالجتها. الجيد أن معظم الحالات هي من النوع البسيط الذي يمكن معالجته بوصفات منزلية.

صورة تظهر رجل مع قشرة الرأس

الحكة لا تكون العارض الوحيد لقشرة الرأس

قد يبدأ الموضوع بحكة بسيطة في فروة الرأس، ثم يتطور الأمر إلى حكة متواصلة قد تتفاقم بما لا يحمد عقباه. إن كنت تعاني من مشكلة قشرة الرأس فأنت لست وحدك، بل هي مشكلة يعاني منها أكثر من 70 بالمئة من سكان العالم بحسب موقع مينز هيلث (Meǹs Health) الذي يهتم بالقضايا الصحية.

مختارات

تستخدم نبتة الصبار على نطاق واسع في التجميل، إذ تعتمدها ماركات عالمية كمادة خام ضمن العديد من مواد العناية بالبشرة والشعر. هنا لمحة عن فوائد وميزات هذه النبتة.

ليس الشعر وحده هو ما يجب أن نوليه الرعاية! جلد الرأس هو الآخر بحاجة للعناية به. ما هي أهم المشاكل التي تعاني منها فروة الرأس؟ وما هي أفضل السبل لحلها؟

يرى البعض أن مشاكل قشرة فروة الرأس يمكن حلها عن طريقا الشامبو المضاد للقشرة، بيد أن المواد الكيماوية قد لا تكون دائما الحل الأمثل لعلاج هذه المشكلة. الخبراء يؤكدون أن بعض المستخلصات العشبية الطبيعية وبعض الوصفات المنزلية سهلة التحضير، قد تكون أكثر فعالية في مكافحة هذه المشكلة المزعجة.

أسباب مختلفة لحكة الرأس

يؤكد أطباء الجلد أن الحكة ليست هي الشيء الوحيد في العادة المرافقة لقشرة الشعر، فأحيانا تصبح فروة الرأس مائلة للاحمرار، وقد يرافق القشرة ظهور بعض البثور على فروة الرأس. كل هذه التغييرات يمكن أن تكون مؤشرًا على الالتهاب وبالتالي سبب حكة فروة الرأس الحكة.

يجب الانتباه إلى أن جفاف فروة الرأس والعناية غير السليمة ليست السبب الوحيد للقشرة فقد يكون سبب المشكلة هي الفطريات لأنها ببساطة يمكن أن تجد غذاء مثاليا في المناطق الدهنية. والإمكانية الثانية هي مرض الصدفية، لأنها تحتاج علاجا مكثفا بعض الشيء.

كما أن العناية الخاطئة بالشعر مثل التعرض للسخونة الشديدة ومجفف الشعر تساعد على جفاف الرأس وظهور القشرة. أيضا يمكن أن تؤثر العوامل الخارجية مثل الحرارة أو البرودة على طبيعة جسمك. كما أن نقص المعادن والأحماض الأمينية قد يكون أحد أسباب حكة فروة الرأس.

مشاهدة الفيديو 03:49

فروة الرأس ـ ما سبل التخلص من القشرة؟

نصائح طبيعية 

ينصح الخبراء بتدليك فروة الرأس بزيت الزيتون، فوضع الزيت في الليل يفترض أن يهدئ الشعر ويزيد نعومته. لأن العلاج بالزيت يعيد الدهون لفروة الرأس، وهذا قد يساعد في حالة القشرة الجافة.

تحقق مما إذا كانت منتجات العناية الخاصة بك تهيج فروة رأسك، أحيانا يكون استخدام مواد لطيفة على الشعر حلا لمشكلة الظهور المتكرر لقشر الشعر، إذ أن هناك عناصر معينة في مركبات الشعر قد تسبب الحساسية لفروة الرأس.

زيت شجرة الشاي (Tea Tree Oil) من المستخلصات المفيدة جدا لتهدئة فروة الرأس والتخلص من الحكة. وهذا المستخلص يختلف عن الشاي العادي الذي نشربه، الأسود والأخضر، ويستخلص عادة من أوراق شجرة الشاي. وهو مفيد للحكة في فروة الرأس. بسبب أن الزيت العطري له تأثير مطهر مضاد للالتهابات، ولأنه يقتل البكتيريا والفطريات.

إذا كنت لا ترغب في شراء شامبو جديد على الفور، يمكنك أيضًا تجربة مسحوق صودا الخبز أو القليل من خل التفاح أو عصير الليمون أو زيت جوز الهند. فهذه المواد تفيد في التخلص من قشرة الرأس، بيد أنه لا توجد دراسات علمية كافية حولها، لكن العديد من مراكز العناية بالشعر تستخدمها.

أخيرا قد يكون الالتزام بالطعام الصحي، والمكملات الغذائية من أجل الحصول على الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية هي الحل الأمثل من أجل تجنب موضوع تهيج فروة الرأس وعلاج مشاكل القشرة، كما أن استشارة طبيب أمراض جلدية من الأمور الضرورية في حال استمرار هذه الأعراض بالظهور.

ع.ج/خ.س

  • Rothaarigentag in Breda

    اليوم العالمي للشعر الأحمر

    من أسرار أصحاب الشعر الأحمر أنهم يحتاجون نسبة أكبر من المواد المخدرة لدى إجراء عملية جراحية. كما أنهم أكثر تحملا لآلام الوخزات. ولكن نقطة ضعفهم أنهم أقل تحملا للبرد والحر.

  • Rothaarigentag in Breda Rothaarige feiern Welttreffen der Feuerköpfe

    اليوم العالمي للشعر الأحمر

    يخيم اللون الأحمرعلى مدينة بريدا الهولندية في نهاية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر/ أيلول، حيث يُحتفل في هذه المدينة ومنذ عام 2005 باليوم العالمي للشعر الأحمر.

  • Rothaarigentag in Breda Rothaarige feiern Welttreffen der Feuerköpfe

    اليوم العالمي للشعر الأحمر

    بدأت فكرة هذا اليوم مع إعلان رسام هولندي عام 2005 حاجته لـ 15 إمرأة وفتاة كنماذج لرسم إحدى لوحاته، فاستجاب للإعلان 150 شخصا فتجمعوا وكانت انطلاقة المهرجان.

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    اليوم العالمي للشعر الأحمر

    يدوم المهرجان ثلاثة أيام ويأتي المشاركون فيه وزواه من مختلف أنحاء العالم. ويهدف إلى إظهار تفرد وتميز هذا اللون من الشعر وأصحابه وتعزيز الترابط بينهم.

  • Rothaarigentag in Breda

    اليوم العالمي للشعر الأحمر

    وجد الباحثون أن 40 بالمائة من البشر، وأيا كان لون شعرهم، يحملون الجينات المسؤولة عن اللون الأحمر. وإذا حمل الأبوان هذه الجينات فهناك احتمال كبير أن يولد طفلهم بشعر أحمر.

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    اليوم العالمي للشعر الأحمر

    من ميزات الشعر الأحمر أن أصحابه عنيدون، ولا يشيب شعرهم بسرعة. وإذا شاب لا يصبح أبيضا وإنما أقرب إلى الأحمر النحاسي الشاحب. الكاتب: هلينا شفار/ عارف جابو/ ف.ي


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