 وصفات منزلية بسيطة للتخلص من الصداع | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 04.03.2022

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صحة

وصفات منزلية بسيطة للتخلص من الصداع

المعاناة من الصداع مشكلة قد تؤرق حياتنا وتحد من قدرتنا على إنجاز أعمالنا اليومية. فيما يلي وصفات منزلية بسيطة وفعالة للتخلص من الصداع دون الحاجة لتناول عقاقير طبية.

علاج الصداع

وصفات منزلية بسيطة قادرة على علاج الصداع.

الإصابة بالصداع قد تجعلك غير قادر على القيام بعدة أشياء تعودت على القيام بها بكل سهولة وفي أي وقت يحلو لك.

ويمكن القضاء على الصداع بتناول مجموعة من الأدوية  ووضع حداً لهذا الكابوس المتعب. ولكن قد تكون هناك أعراض جانبية لهذه الأدوية. فنلجأ لوسيلة أفضل. إذ يمكن التغلب على الصداع عبر اتباع وصفات منزلية سهلة التحضير وبنتائج سريعة لا تخطر على البال.

ويشير تقرير نشره موقع "تي أونلاين" أن هناك مجموعة من الوصفات المنزلية البسيطة التحضير والقادرة على التخلص من الصداع وفي وقت وجيز للغاية.

زيت النعناع

يأتي زيت النعاع على رأس الوصفات المنزلية القادرة على التعامل مع الصداع. وينصح خبراء الصحة بوضع قطرات من زيت النعاع على الجبهة لما له من دور في التخفيف من الصداع ، إذ تبدأ فعالية زيت النعناع في الظهور بعد 15 دقيقة فقط من استعماله.

إلا أن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو صعوبات في التنفس مثل مرض الربو، فإنه ينصح باتخاذ الحيطة والحذر وضرورة استشارة الطبيب قبل استخدام زيت النعناع للتخلص من الصداع ، حسب موقع "تي أونلاين".

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صداع الرأس

ثنائية القهوة والليمون

بفضل احتوائها على مادة الكافيين، فالقهوة لديها تأثير وقدرة على أن تجعل المرء أكثر يقظة. أما الليمون فهو غني بفيتامين "سي" ولديه خصائص مضادة للالتهابات وأيضاً تقوية المناعة.

ويشير موقع "تي أو نلاين" أن ثنائية القهوة والليمون من الوصفات المنزلية للتغلب على الصداع، رغم أن التعود على مذاق القهوة والليمون قد يحتاج لبعض الوقت. وقال شارلي غاول الأمين العام والمتحدث باسم الجمعية الألمانية للصداع "بالتأكيد يشعر مرضى الصداع  بتأثير مهدئ مع القهوة"، إلا أنه  أكد عدم وجود ما يضمن الفعالية، حيث لا توجد دراسة علمية حول هذا الموضوع، على حد قوله.

الماء

يعد شرب الماء من الوصفات المنزلية الممكنة أيضاً للتعامل مع الصداع، إذ ينصح بشرب كوب كبير منه. ويرى خبراء صحة أن سبب الصداع قد يكون أحيانا مرده عدم شرب كمية كافية من الماء. يشار إلى دراسة سابقة نشرها موقع "msn lifestyle" قد أكدت أن شرب كأس واحد من الماء قبل الإفطار لديه عدة فوائد صحية مهمة مثل التخلص من السموم، ليونة المفاصل، فقدان الوزن ونضارة البشرة.

وقال شارلي غاول "شرب السوائل بشكل كاف ومنتظم يمكن أن يساعد بالتأكيد الأشخاص الذين يعانون من الصداع"، وأردف: "شرب الماء مهم أيضا لوظائف الجسم الأخرى".

أسباب الصداع

في المقابل، هناك مجموعة من الأسباب المؤدية للإصابة بالصداع، الذي تشير أبحاث طبية أن هناك أكثر من 200 نوع من الصداع. ويرى موقع "فيم" الألماني أن بعض أسباب الصداع قد تعود إلى: انخفاض نسبة السكر في الدم، الجلوس لفترة طويلة أمام الحاسوب، قلة النوم،التوتر وغيرها من الأسباب، حسب موقع "فيم" الألماني.

ر.م

  • Müdigkeit (Symbolbild)

    مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

    هل تشعر دوما بالأرق والتعب؟ هذا يعني أن جسمك يعاني من نقص في السوائل. يبادر العديد من الناس إلى شرب القهوة كوسيلة مضادة للتعب. إلا أن الكافيين يجفف بدوره الماء في الجسم. لذا ينصح عوضا عن ذلك بتناول كأس من الماء، لأن أملاحه المعدنية ستمنحك قسطا من الطاقة.

  • Krankheit Kopfschmerzen

    مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

    صداع الرأس وآلام المفاصل هي أيضا علامات على جفاف الجسم. وكرد فعل على ذلك يقوم المخ بإفراز الناقل العصبي الهستامين وهو هرمون حيوي مسؤول عن توزيع كميات الماء في الجسم. وكتحذير عن نقص المياه في الجسم يتسبب هذا الهرمون في ظهور الآلام.

  • Mundtrockenheit Symbolbild

    مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

    جفاف الفم والشفاه يعني أن جسمك يعاني نقصا كبيرا في الماء. لذلك سارع بشرب كأس من الماء فورا لترطيب الغشاء المخاطي للفم. هذا سيساعد على إفراز اللعاب الضروري لعملية المضغ والهضم. لكن تجدر الإشارة أن بعض العقاقير والأمراض تسبب أيضا جفاف الفم.

  • Trockene Haut Symbolbild

    مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

    من الضروري الحفاظ على رطوبة دائمة للجلد ، فنقص المياة يؤدي إلى تعرق أقل وبالتالي إلى جفاف الجلد. وهذا ما يجعل مسامات الجلد مليئة بالرواسب والملوثات.

  • Symbolbild Frau Trauer

    مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

    نقص استهلاك المياه قد يؤدي إلى جفاف وإدماع العين في آن واحد. إذ أن الجسم يقوم بتخزين الماء وهذا ما يؤثر بطبيعته على القنوات الدمعية لدى العين. إلا أن هناك أسباب أخرى لجفاف العين: المكيف الهوائي والهواء المليء بالغبار ودخان السجائر والإرهاق الكبير ومشاكل التمثيل الغذائي للجسم والعمليات الجراحية والأعباء النفسية.

  • Verdauungsprobleme Symbolbild

    مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

    تناول كميات قليلة من الماء قد يسبب الإمساك أو مشاكل في التغوط. إذ أنه في حالة الجفاف، يظطر الجسم إلى امتصاص كميات الماء الموجودة في الأمعاء الغليظة. هذا ما يسبب تغلظا في الأمعاء ومشاكل الإمساك. كما أن هناك احتمالا للإصابة بحرقة في المعدة لإن العصارة الهضمية في المعدة تزداد في ظل غياب الرطوبة الكافية.

  • Symbolbild Wasser trinken Gesundheit

    مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

    يحتاج كل كيلوغرام من جسم الإنسان إلى 30 ميليليتر من الماء. شخص يبلغ وزنه 70 كيلوغراما يحتاج إلى ليتيرين من الماء يوميا. وقلما تقلصت نسبة استهلاك الماء تتقلص معها أيضا عضلات الجسم. ينصح الخبراء بشرب كميات كافية من الماء خاصة لمن يمارس الرياضة بانتظام وذلك تجنب الإصابة بشد عضلي.

  • Symbolbild leerer Kühlschrank

    مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

    الإحساس المفرط بالجوع ليلا لا يعني بالضرورة أنك تعاني من اضطرابات في النوم. إذ أن ذلك قد يعني أن جسمك يعاني من نقص فادح في السوائل. ينصح بتناول الماء في أوقات متفرقة في اليوم وهذا ما يجنب الإحساس بالشهية في آخر الليل.

    الكاتب: س.ع


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