 وسط محاولة الآلاف الفرار.. وفيات في محيط مطار كابول | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.08.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

وسط محاولة الآلاف الفرار.. وفيات في محيط مطار كابول

أظهرت لقطات صوّرها صحافيّون السبت، جثث ما لا يقلّ عن ثلاثة أشخاص بين حشود كبيرة من الناس خارج مطار كابول، فيما يحاول آلاف الفرار من البلاد بشكل يائس بعد سيطرة طالبان. وفي برلين مظاهرة للمطالبة بتسريع عمليات الإجلاء.

مطار حامد كرزاي

آلاف يتجمعون قرب المطار في كابول

أظهرت لقطات قناة "سكاي نيوز" الإخباريّة البريطانيّة جنودًا يغطّون ثلاث جثث بقطع قماش أبيض، خارج مطار كابول، من دون أن يتّضح كيف مات هؤلاء الأشخاص. كما يظهر في الصور العديد من الجرحى.

فيما نقلت قناة سكاي نيوز البريطانية الأحد (22 أغسطس آب ) عن وزارة الدفاع البريطانية أن 7 أشخاص قُتلوا في حشد قرب مطار كابول.

وقال مراسل القناة ستيوارت رامسي الذي كان موجودًا في المطار، إنّ الأشخاص الذين كانوا في مقدّم الحشد تعرّضوا "للدّهس"، مشيرًا إلى أنّ المسعفين ينتقلون من مصاب إلى آخر.

ولفت إلى أنّ الناس "يُعانون التجفاف ويشعرون بالرعب". وقد صوّر فريقه جنودًا يرشّون الحشد بخرطوم مياه "لإبقائهم منتعشين".

وقال المراسل إنّ تسجيل وفيات في خضمّ الفوضى السائدة، هو أمر "لا مفرّ منه". والظروف خارج مطار حامد كرزاي الدولي فوضوية مع ورود تقارير عن تعرض أشخاص يسعون إلى المغادرة للضرب بأيدي مسلّحين من طالبان.

وفي تقرير لرويترز صباح الأحد ذكر شهود أن حركة طالبان فرضت بعض النظام حول مطار كابول اليوم الأحد، فجعلت الناس يشكلون طوابير خارج البوابات الرئيسية ولم تسمح للحشود بالتجمع في محيطه.

وقال الشهود إنه لم يكن هناك عنف أو فوضى عند المطار فجر الأحد. وأضافوا أن طوابير طويلة تتشكل على الرغم من أن الوقت كان مبكرا للغاية.

مشاهدة الفيديو 02:22

استمرار توافد الأفغان اليائسين إلى مطار كابول رغم تعرضهم للخطر هناك

وفيما ينتظر آلاف الأميركيين والأفغان في المطار رحلات جوية أو يتجمعون خارج بواباته، كانت هناك تقارير "متفرقة" أكدها البنتاغون عن إقدام مسلّحين من طالبان على ضرب الأشخاص الذين يحاولون السفر ومضايقتهم.

مختارات

بعد سيطرة طالبان على كابول، قرّر عدد من مشاهير الإنترنت حذف حساباتهم، خصوصا منهم من كانوا يتبعون نمط حياة منفتح. ولا تزال أذهان عدد من الأفغان تتذكر كيف كانت الحياة تحت حكم طالبان ما بين 1996 و2001.

اعترف الرئيس الأمريكي بأن عملية الإجلاء من كابول "خطيرة، وهي من الأصعب في التاريخ". بينما طالب حلف الناتو بوقت أطول من المدة المحددة. وناشدت منظمات حقوقية بايدن تأخير مغادرة الجنود الأمريكيين لأفغانستان.

وحضت الولايات المتحدة السبت مواطنيها في أفغانستان على تجنب التوجه إلى مطار كابول في الوقت الحالي مشيرة إلى وجود "تهديدات أمنية محتملة" قرب بواباته.

وجاء في التحذير "بسبب التهديدات الأمنية المحتملة خارج بوابات مطار كابول، ننصح المواطنين الأميركيين بتجنب السفر إلى المطار وتجنب بوابات المطار في هذا الوقت ما لم يتلقوا تعليمات فردية من ممثلي الحكومة الأميركية للقيام بذلك".

كما أجلت كندا نحو ألف أفغاني من بلادهم وفق ما أعلن مسؤولون حكوميون كنديون، مشدّدين على خطورة الأوضاع في محيط مطار كابول.

ألمانيا تواصل عمليات الإجلاء

وأكدت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب-كارنباور، عزم الجيش الألماني مواصلة مهمة إجلاء مواطنين ألمان، ومعاونين أفغان، من العاصمة الأفغانية كابول.

وقالت الوزيرة في برلين اليوم السبت: "الوضع صعب، لكننا سنواصل بكافة الإمكانيات وكل ما يتاح في الموقع لجلب أكبر عدد ممكن من الأشخاص".

وكان الجيش الألماني قد نقل اليوم مروحيتين إلى مطار كابول لاستخدامهما في مهمة الإجلاء. وبمساعدة المروحيتين، سيتم إحضار أشخاص معرضين للخطر إلى بر الأمان، حيث لا يستطيعون الوصول إلى المطار بمفردهم بسبب الوضع في كابول.

وحتى الآن، قامت طائرات الجيش الألماني بإجلاء أكثر من 1800 شخص إلى طشقند (عاصمة أوزبكستان)، ومنها تم نقل الأشخاص إلى ألمانيا على متن طائرات مدنية.

يعتزم نشطاء تنظيم مظاهرة في الحي الحكومي في برلين اليوم الأحد للمطالبة بإجلاء سريع وغير بيروقراطي للأشخاص المهددين في أفغانستان.

وذكرت الشرطة أنه تم تسجيل ألف شخص للمشاركة في تجمع حاشد الساعة 1 بعد الظهر (1100 بتوقيت جرينتش) أمام المستشارية. وقال متحدث باسم مبادرة (جسر البحر) إن المنظمين يتوقعون مشاركة عدة آلاف في المظاهرة.

ع.ا/م.س ( أ ف ب، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 02:24

ألمانيا وأفغانستان.. تصعيد وتيرة عمليات الإجلاء من أفغانستان

مواضيع ذات صلة

Taliban fighters patrol in Kabul, Afghanistan, Thursday, Aug. 19, 2021. The Taliban celebrated Afghanistan's Independence Day on Thursday by declaring they beat the United States, but challenges to their rule ranging from running a country severely short on cash and bureaucrats to potentially facing an armed opposition began to emerge. (AP Photo/Rahmat Gul)

طالبان تطلق النار على مواطن ألماني في طريقه إلى مطار كابول 20.08.2021

مواطن ألماني ينجو بأعجوبة بعد إطلاق النار عليه من قبل طالبان وهو في طريقه إلى مطار كابول. الرجل تمكن ولحس الحظ من مغادرة أفغانستان، لكن غالبية المهددين لا يجدون "طريقا واضحا للهروب" تقول المفوضية الأممية للاجئين.

In this image courtesy of the US Marine Corps, US Marines with Special Purpose Marine Air-Ground Task Force - Crisis Response - Central Command, provide assistance during an evacuation at Hamid Karzai International Airport, Kabul, Afghanistan, on August 20, 2021. (Photo by Nicholas GUEVARA / US MARINE CORPS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Nicholas Guevara / US MARINE CORPS - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

عملية الإجلاء في مطار كابول ـ مخاطر أمنية وتحديات لوجستية كبيرة 21.08.2021

حاصر آلاف الأفغان مداخل مطار كابول الذى يمثل شريان الحياة الرئيسي لهم وللأجانب الذين يحاولون الفرار من البلاد. وتشكل عمليات الإجلاء من المطار مخاطر أمنية كبيرة، وتحديا للطيارين وكذلك للمنظمين في مطارات الاستقبال بالخليج.

19.08.2021 US soldiers stand guard as Afghan people wait to board a US military aircraft to leave Afghanistan, at the military airport in Kabul on August 19, 2021 after Taliban's military takeover of Afghanistan. (Photo by Shakib RAHMANI / AFP) (Photo by SHAKIB RAHMANI/AFP via Getty Images)

المخاوف تشتد على مصير الموظفين والصحفيين في أفغاستان 20.08.2021

تشتد المخاوف على مصير الصحفيين وموظفين كانوا يعملون في الدوائر الحكومية وإلى جانب القوات الأجنبية. تقرير أممي يؤكد ما سبق لنشطاء أن نشروه على مواقع التواصل الاجتماعي متحدثين عن "حملة تطهير".