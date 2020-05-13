 وسط قواعد صارمة وصمت مطبق.. عودة ناجحة لمنافسات الدوري الألماني | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 16.05.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

وسط قواعد صارمة وصمت مطبق.. عودة ناجحة لمنافسات الدوري الألماني

نجح الدوري الألماني في خطوته الاولى بعد توقف دام شهرين بسبب تفشي كورونا، لكنه استأنف منافساته امام مدرجات  فارغة ووسط اجراءات صحية صارمة. ويبقى هذا النجاح مرهونا بالاستمرارية في أول بطولة أوروبية كبرى تعاود نشاطها. 

دورتموند يقص شريط عودة البوندسليغا يخطف الأضواء برباعية في شباك شالكه

دورتموند يقص شريط عودة البوندسليغا يخطف الأضواء برباعية في شباك شالكه

وسط كمامات الوجه والمدرجات الخالية من الجماهير ولوائح لا نهاية لها، استأنف دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) فعالياته السبت (16 مايو/ أيار 2020) بعد فترة من التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكان الصمت مطبقا لدى اعطاء اشارة انطلاق مباراة دربي منطقة الرور الصناعية بين بوروسيا دورتموند وجاره شالكه (4-صفر)  الى جانب خمس مباريات اخرى اقيمت السبت ضمن المرحلة السادسة والعشرين، في خطوة انتظرها مشجعون تواقون للعبة وإن بعيدا من المدرجات، وبطولات أخرى تبحث عن الاكتساب من التجربة الألمانية لرسم خريطتها للعودة.

واصبحت البوندسليغا أول بطولة كبرى في أوروبا تستأنف منافساتها المعلقة منذ منتصف آذار/مارس بسبب "كوفيد-19"، لكن أمام مدرجات دون جمهور، ووفق بروتوكول صحي صارم سيغيّر بشكل جذري المظاهر المحيطة باللعبة على المستطيل الأخضر، مثل منع المصافحات والاحتفالات بصيغتها المعهودة لدى تسجيل الأهداف.

وشهدت عودة البوندسليغا حالة من التألق اللافت من جانب بوروسيا دورتموند المنافس على اللقب، بعدما اكتسح ضيفه شالكه برباعية نظيفة. ورغم الغيابات العديدة بسبب الإصابات، ظهر دورتموند بمستوى فني رائع في مواجهة الديربي. وقال ميشائيل زورك، مدير الكرة في دورتموند: "قدمنا مباراة طيبة حقاً. لم نكن نعرف كيف سيكون مستوانا بعد هذا التوقف الطويل".

مختارات

كشف مدرب بايرن مونيخ هانزي فليك أن فيروس كورونا حرمه من رؤية أولاده وأحفاده منذ حوالي عشرة أسابيع، فيما يستأنف الفريق البافاري نهاية الأسبوع الحالي حملة الدفاع عن لقب "البوندسليغا" أمام يونيون برلين العنيد. (16.05.2020)

بعد الإعلان عن موعد استئناف مباريات الدوري الألماني لكرة القدم وفق قواعد وشروط صحية صارمة يجب الالتزام بها، أصدرت رابطة الدوري لائحة تعليمات تحدد المسموح والممنوع وطريقة احتفال اللاعبين بتسجيل الأهداف والفوز بالمباراة. (09.05.2020)

بعد توقف دام شهرين بسبب كورونا، تستأنف مباريات البوندسليغا اليوم، في خطوة ينتظرها المشجعون، وتجربة تهتم بها الدوريات الكبرى الأخرى للاستفادة منها في رسم خريطة العودة. (16.05.2020)

ورغم متابعة الجماهير حولالعالم والتي تقدر بحوالي مليار مشاهد أمام التلفزيون ، مثلما توقع كارل هاينز رومنيجه، رئيس نادي بايرن ميونخ، والأمل الذي يعطيه الدوري الألماني لبطولات الدوري الأخرى، لم تكن البداية التي تتمناها الجماهير، وبدا افتقار اللاعبين للياقة المباريات وحاولوا التأقلم على الظروف الجديدة. وعلق الرئيس التنفيذي لدورتموند هانز-يواكيم فاتسكه على عودة المنافسات بعد توقف لعشرة أسابيع "كان شيئا خياليا: في آخر ساعتين قبل المباراة، تتلقى رسائل قصيرة من مختلف انحاء العالم، اشخاص يقولون لك انهم سيشاهدون المباراة على التلفزيون، ثم تقطع المدينة في السيارة من دون حدوث أي شيء. يجب ان نعتاد على ذلك". 

من حانبها أحتفت وسائل الإعلام الألمانية بهذا الحدث الكروي وعكست الترقب وأسئلة العودة، فكتبت صحيفة "بيلد" على صفحتها الأولى "الانطلاق مجددا... وأخيرا"، بينما رأت مجلة "كيكر" ان هذه الانطلاقة "تحيط بها الأسئلة". وسألت "در شبيغل"، "هل يرغب المشجعون فعلا بكرة القدم طالما أن الأجواء ستغيب عن الملاعب؟".

قواعد صارمة 

رغم خلو المدرجات من الجماهير كان الحماس سيد الموقف داخل المستطيل الأخضر

رغم خلو المدرجات من الجماهير كان الحماس سيد الموقف داخل المستطيل الأخضر

وبينما أظهر استطلاع أجرته محطة "إيه آر دي" التلفزيونية الألمانية أن 56 في المائة من الألمان يعتبرون استئناف المباريات خاطئ في هذا التوقيت، يدرك الدوري أن أي انتهاك للوائح التي تم الاتفاق عليها قد يؤدي إلى توقف آخر ربما تكون له آثار مدمرة على الأندية.

وبدلا من وجود 81 ألف مشجع في مدرجات ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، معقل نادي دورتموند، لم يكن هناك سوى 300 فرد، هم اللاعبون والجهاز الفني ومسؤولو الفريقين وأفراد الأمن والبث التلفزيوني، التزاماً بقواعد صارمة للحفاظ على الصحة. 

كما فرضت السلطات حظراً على وجود الجماهيرفي محيط الملعب لتقليل مخاطر العدوى. والتقطت مكبرات الصوت الموجودة على جانب الملعب كل صرخة وأصوات ارتطام الكرة بالمدرجات الأسمنتية لتصنع أجواء غريبة.

وفي دورتموند، حيث يوجد أكبر مدرج في أوروبا لوقوف الجماهير، كان مدرج "الحائط الأصفر" الشهير خالياً، فيما بدت المباريات مثل حصص تدريبية حامية الوطيس أكثر من كونها مواجهات بين لاعبين من الأعلى أجراً في العالم في بطولة دوري تشهد أكبر حضور جماهيري في العالم بمتوسط يبلغ في المعتاد 42 ألف مشجع كل مباراة.

ومنحت حكومة المستشارة أنغيلا ميركل ومسؤولو المقاطعات الألمانية الـ16، رابطة الدوري المحلي الاذن باستئناف مباريات الدرجتين الأولى والثانية لكن بشرط الالتزام بموجبات صحية قاسية تشمل مختلف جوانب حياة أفراد الأندية من التمارين الى المباريات وتصرفهم خارج الملعب. 

مشاهدة الفيديو 01:48

دوري البوندسليغا بين تحدي المخاطر واختبار العودة في ظل كورونا

ووضعت رابطة الدوري بروتوكولا صحيا صارما من 50 صفحة، بهدف الحد قد الامكان من احتمال التقاط إصابات بـ"كوفيد-19" في صفوف الأندية، ما قد يؤثر بشكل سلبي على رغبتها في إنهاء المراحل التسع المتبقية من منافسات الدرجة الأولى، بحلول نهاية حزيران/يونيو المقبل.

وأمضت الأندية الألمانية الأسبوع الذي يسبق عودة المنافسات، في معسكرات تدريبية مغلقة، بما يضمن بالتالي وضعها في عزل صحي عن محيطها وعائلات اللاعبين الذين سيخضعون، كما بقية أفراد الفرق، لفحوص دورية لكشف "كوفيد-19". ومن ضمن الاجراءات التي اعتمدت خلال المباريات، وصول كل فريق على متن أكثر من حافلة من أجل ضمان التباعد الاجتماعي بين أفراده على متن وسائل النقل.

ودخل اللاعبون الى أرض الملعب مع الحفاظ على التباعد أيضا، وطلب منهم عدم التعانق والاحتفال بصخب لدى تسجيل الأهداف. كما غطى معظم الموجودين على مقاعد البدلاء، من مدربين وجهاز فني ولاعبين احتياطيين، وجوههم بالكمامات الواقية. وتم تقسيم الملاعب الى ثلاث مناطق منفصلة عن بعضها البعض، على ان يتواجد 100 شخص في كل منها كحد أقصى. وتم إلغاء المؤتمرات الصحافية التي يجريها مدرب كل فريق عادة بعد المباراة، والغاء المنطقة المختلطة للاعبين. وفي إشارة الى النية الصارمة في تطبيق هذا البروتوكول الصحي، منعت رابطة الدوري مدربَين من التواجد مع فريقيهما خلال المباريات في عطلة نهاية الأسبوع، لمخالفتهما قواعد الحجر الصحي في الأيام الماضية.
ي.أ/ ع.ج.م (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

مختارات

موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

تجعل أندية الدوري الألماني من مهمتها إعطاء الفرصة للمواهب الشابة في صفوف فرقها. وبينما ترك لاعبون شباب مثل كاي هافرتز وجادون سانشو بصماتهم بالفعل، تُتاح الفرصة الآن أمام العديد منهم لتحقيق إنجازات لا تُنسى. (15.08.2019)  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild Coronavirus Fußball Maskenpflicht

بروتوكول صارم من المنزل إلى الملعب لاستئناف الدوري الألماني 13.05.2020

وضعت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم بروتوكولا صحيا صارما من أجل استئناف ما تبقى من مباريات الموسم الكروي المعلق بسبب فيروس كورونا المستجد، سيقيّد جوانب من حياة اللاعبين والمدربين خلال الفترة المقبلة.

West Bromwich Albion - FC Liverpool Mohamed Salah

الكرة الإنجليزية تقترب من العودة بعد توقف بسبب كورونا 13.05.2020

اقتربت منافسات الكرة الإنجليزية من العودة مجددا مع حلول شهر حزيران/يونيو المقبل، في الوقت الذي تتلمس فيه فرق الدوري الإنجليزي الممتاز طريق العودة، بعد غياب طويل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

Bundeliga Fussball VfL Wolfsburg vs. Hannover 96

مع عودة الدوري الألماني ـ تحذير من تلاعب المراهنين بالنتائج 12.05.2020

مع قرب استئناف قطار الدوري الألماني مجددا، بعد أسابيع من التوقف الإجباري، أعلنت رابطة الدوري ترك أمر الإعلان عن نتائج فحوصات الإصابة بكورونا لدى اللاعبين للأندية نفسها.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

وسط قواعد صارمة وصمت مطبق.. عودة ناجحة لمنافسات الدوري الألماني

البوندسليغا يعود برباعية لدورتموند في مرمى شالكه

المدرب السابق لأرسنال يُعاود الهجوم على مسعود أوزيل

كورونا يحرم مدرب بايرن ميونيخ من أولاده وأحفاده

البوندسليغا تطلق صافرة العودة في اختبار عالمي لكرة القدم

دورتموند يواجه شالكه في ديربي الرور "الأكثر غرابة في التاريخ"