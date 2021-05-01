وسط قلق من خطر العدوى.. ألمانيا تستعد لمظاهرات يوم العمال

تستعد الشرطة الألمانية اليوم السبت (الأول من مايو/ أيار 2021) لمتابعة المسيرة الرئيسية التي ينظمها اتحاد النقابات العمالية الألماني (دي جي بي) بمناسبة عيد العمال، والتي ستقام هذا العام في هامبورغ. كما تستعد الشرطة لمواجهة مظاهرات أخرى في العديد من الأماكن بأنحاء البلاد.

وتتركز استعدادات الشرطة اليوم مجدداً على العاصمة برلين حيث من المحتمل نشر نحو 5000 من عناصر الشرطة لتأمين المظاهرات. وفي هذا السياق قالت رئيسة شرطة برلين، باربارا سلوفيك، إنها تتوقع مهمة شاقة ذات متطلبات كثيرة. كما يتعين على الشرطة في هامبورغ أيضاً الاستعداد لمواجهة العديد من التجمعات التي كان تم الإعلان عنها.

وتشعر نقابة الشرطة بالقلق حيال مظاهرات عيد العمال هذا العام بالنظر إلى وضع جائحة كورونا في البلاد. وقال الرئيس التنفيذي للنقابة، يورغ راديك، لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الصادرة اليوم: "خطر العدوى في هذه المهام يمثل عبئا إضافيا لعناصر الشرطة".

وحذر راديك من أنه في حال انتهك المتظاهرون قواعد الحماية من العدوى، سيزيد ذلك من خطر العدوى بالنسبة للقوات المنتشرة. وتم الإبلاغ في برلين عن مظاهرة لاتحاد النقابات العمالية (دي جي بي) واحتجاج لمناوئي قواعد كورونا في فترة الظهر، ومظاهرة أخرى مخصصة للسخرية والاستمتاع بالرقص والعدو والاستعراض بعد الظهر، بالإضافة إلى المظاهرة الثورية التقليدية الخاصة بعيد العمال لمجموعات يسارية، ويسارية متطرفة، في المساء.

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من جانب آخر منعت مدينة لايبزيغ ثلاثة مظاهرات أُعلن عن انطلاقها في الأول من مايو/ أيار. وتشمل هذه المظاهرات واحدة للحزب اليميني المتطرف "الطريق الثالث" كان يعتزم 150 شخصاً المشاركة فيها. وأخرى لموكب دراجات هوائية، تقدمت بطلب إقامتها حركة مواطني لايبزيغ 2021 المعارضة لإجراءات الحكومة لألمانية لمواجهة تداعيات وباء كورونا.

ع.غ/ م. س (د ب أ)