 وسط غضب فلسطيني.. إسرائيل والإمارات والبحرين توقع اتفاق السلام | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.09.2020

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أخبار

وسط غضب فلسطيني.. إسرائيل والإمارات والبحرين توقع اتفاق السلام

رسميا أضحى عدد الدول العربية التي تقيم علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل أربعة بعد انضمام الإمارات والبحرين للقائمة. أبو ظبي شكرت لإسرائيل "وقف الضم"، فيما اعتبرت هذه الأخيرة أن الاتفاق يمكنه إنهاء النزاع العربي-الإسرائيلي.

رسميا أضحى عدد الدول العربية التي تقيم علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل أربعة بعد انضمام الإمارات والبحرين للقائمة.

أطراف التوقيع في لقاء "تاريخي"

بعد الإعلان الرسمي على تطبيع الإمارات مع إسرائيل، قبل أن تلتحق البحرين بهما، وقع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء (15 سبتمبر/ ايلول 2020) اتفاقي التطبيع "التاريخيين" مع الدولتين الخليجيتين، اللتين باتتا تعترفان بالدولة العبرية، برعاية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووقع الاتفاقين مع نتنياهو وزيرا خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والبحريني عبد اللطيف الزياني، كما وقع المسؤولون الثلاثة إعلاناً مشتركاً مع ترامب.

وشكر عبد الله بن زايد لنتانياهو قراره بـ"وقف ضم الأراضي الفلسطينية". وصرح بن زايد لوكالة الأنباء المحلية: "فخورون بالدور الذي تقوم به دولة الإمارات لنشر السلام". 

وقال نتنياهو إن التوقيع يمكن أن يضع حدا للنزاع الإسرائيلي-العربي، مضيفاً: "إلى من يحملون جروح الحرب ويثمنون منافع السلام، ما نقوم به اليوم أمر مهم لأن هذا السلام سيشمل على الأرجح دولا عربية أخرى".

ورُفعت أعلام الدول الأربع المشاركة في توقيع الاتفاقيتين اليوم فوق مقرّ وزارة الخارجية الإسرائيلية، وكتب وزير الخارجية الإسرائيلى جابى أشكنازى على تويتر: "يوم تاريخي لإسرائيل والإمارات والبحرين والمنطقة بأسرها... شكراً للرئيس ترامب على دورك في إيجاد واقع جديد في الشرق الأوسط".

وفي رده على أسئلة الصحفيين، قال ترامب إن أبو ظبي يمكن أن تشتري أسلحة أمريكية مقاتلة متطورة من قبيل طائرة "إف 35"، وإن أيّ خلاف محتمل مع إسرائيل في هذا الصدد سيتم حله.

وقال الرئيسالفلسطينيمحمودعباس ردا على التوقيع إنالسلاملنيتحققفي المنطقة "بدون إنهاءالاحتلال، ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملةكماتنص عليهاقرارات الشرعية الدولية".

وتابع عباس في بيان له: "إنكل ما جرى فيالبيت الأبيض اليوم الثلاثاء لن يحققالسلام في المنطقة، طالمالم تقر الولايات المتحدة الأميركية وسلطة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلةوالمتواصلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية".

وتزامناً مع حفل التوقيع، تجمع عشرات المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطينية أمام البيت الأبيض للاحتجاج. وقالت زينة هاتشنسون المسؤولة عن تحالف جمعيات مؤيدة للفلسطينيين تقف وراء الدعوة لهذه التظاهرة لوكالة فرانس برس: "إنها طعنة في ظهر الفلسطينيين". 

وأضافت الناشطة: "ما يسمونه 'اتفاق سلام' يكفل في الواقع الاحتلال والفصل العنصري. هذا الأمر ليس بجديد لكن اليوم يقومون به في العلن ويستثمرون في الاستيطان".

وموازاة مع التوقيع، أعلن الجيش الاسرائيلي لوكالة فرانس برس أن صاروخين أطلقا مساء الثلاثاء باتجاه إسرائيل من قطاع غزة المحاصر تزامناً مع حفل التوقيع، ولم تؤكد مصادر فلسطينية هذا الأمر. وقالت مصادر إسرائيلية إن شخصين جُرحا على الأقل.

وتعدّ الإمارات والبحرين أول دولتين في الخليج توقعان اتفاقا مع إسرائيل، لكنهما يأتيان عربياً بعد مصر والأردن اللتان قامتا بتطبيع العلاقات عامي 1978 و1994. وتسود توقعات أن تنضم دول عربية مستقبلاً للتطبيع مع إسرائيل.

إ.ع /ع.ش ( رويترز، أ ف ب،  د ب أ)

  • Gründung des Staates Israel 1948 Staatspräsident Weizmann Amtseid (picture-alliance/akg-images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    إعلان التأسيس والاعتراف

    في الـ 14 من أيار/ مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. وكانت أمريكا أول الداعمين لتلك الدولة والمعترفين بها ورُفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. قيام إسرائيل فتح الباب على مصراعيه لـ"صراع الشرق الأوسط".

  • Schiff Exodus im Hafen von Haifa 22.03.1947 (AFP/Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "أرض الميعاد"

    اليهود أكبر مكون في المجتمع الإسرائيلي. ويصل عدد سكان الدولة العبرية اليوم أكثر من 8٫5 مليون نسمة. وينعت اليهود موطنهم الحالي بـ"أرض الميعاد"، إذ يعتقدون أن الرب وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله، وبأنها الأرض التي سيعود إليها اليهـود.

  • Symbolbild Palästina Israel Flaggen Konflikt (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "النكبة"

    "عيد الاستقلال" بالنسبة للإسرائيليين هو ذكرى "النكبة" بالنسبة للفلسطينيين. فبسبب حرب 1948 فقد فلسطينيون كثر بيوتهم ومورد رزقهم. وقدر عدد الذين خرجوا من بلدهم حينذاك بـ 700.000 فلسطيني، يُنعتون اليوم باللاجئين الفلسطينيين.

  • Sechstagekrieg - Israel - Eroberung von Jerusalem (picture alliance/AP/KEYSTONE/Government Press Office)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب الأيام الستة

    تعددت الحروب بين إسرائيل وجيرانها العرب، ففي 5 حزيران/ يونيو 1967 نشبت حرب جديدة بين الدولة العبرية وبين كل من مصر وسوريا والأردن، لتكون الثالثة في سلسلة الصراع العربي الإسرائيلي. لكنها سرعان ما انتهت بنصر إسرائيلي واستيلائها على قطاع غزة والضفة الغربية وسيناء وهضبة الجولان.

  • Nakba - Die Katastrophe

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لاجئون في دول الجوار وفي الضفة والقطاع

    يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم بحوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني. وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فإن اللاجئين الفلسطينيين يوجدون بـ 58 مخيم في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وتُطلق كلمة "لاجئ" على الخارجين من فلسطين بعد نكبة 1948، في حين يقال "نازحون" لمن غادروا فلسطين بعد "نكسة" 1967.

  • Libanon Flüchtlingslager Ain el Helweh Straße (John Owens)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    ظروف مزرية

    يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية قاسية في المخيمات. فقد كشفت أونروا في تقاريرها عن الأوضاع المزرية لهؤلاء، والتي تمتاز عموماً بالفقر وبالكثافة السكانية وبظروف الحياة المكبلة. علاوة عن بنية تحتية غير ملائمة كالشوارع والصرف الصحي. ويشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، في حين يمكنهم "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.

  • Israel - Palästina | Symbolbild UNWRA (Getty Images/AFP/)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لماذا أنوروا؟

    الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتعمل على المساعدة والحماية وكسب التأييد لهم، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتخصص الوكالة مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع داخل المخيمات وخارجها. تم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • Bildergalerie 40 Jahre Jom Kippur Krieg (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب رابعة

    في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973 قام الجيشان المصري والسوري بهجوم مفاجئ على القوات الإسرائيلية المرابطة في سيناء وهضبة الجولان. حقق الجيش المصري هدفه من الحرب بعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واتخاذ أوضاع دفاعية. انتهت الحرب رسمياً مع نهاية 24 أكتوبر مع خلال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين العربي الإسرائيلي.

  • Camp David 1978 Ägypten - Israel Friedensverhandlungen (picture-alliance/CNP/Arnie Sachs)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    مصر تفتح الباب

    في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1977 فاجئ الرئيس المصري أنور السادات العالم بزيارته إلى إسرائيل، لتنطلق مفاوضات سلام شاقة برعاية أمريكية وتتوج في سبتمبر/ أيلول 1978 بتوقيع اتفاقات كامب ديفيد، التي تبعها توقيع معاهدة السلام في 26 آذار/ مارس من عام 1979. أنهت المعاهدة حالة الحرب وانسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء. لم يحظ السلام بالتأييد في العالم العربي، إذ اعتبرها العرب آنذاك "خيانة" للفلسطينيين.

  • Friedensnobelpreisträger, Jassir Arafat, Yitzhak Rabin und Schimon Peres (Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    اتفاق أوسلو

    بعد شهور من المفاوضات السرية الموازية لعملية السلام التي انطلقت في مدريد عام 1991 تم في 13 من سبتمبر/ أيلول 1993 في حديقة البيت الأبيض توقيع اتفاق أوسلو الذي كان إعلاناً عن المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقال. حصل كل من ياسر عرفات وإسحاق رابين وشيمون بيريز على نوبل للسلام. لكن المعاهدة قوبلت برفض فصائل فلسطينية لها. انعقدت جولات كثيرة لاستكمال السلام الذي تعثر باندلاع الانتفاضة الثانية.

  • USA 1995 Erklärung zum Nahostkonflikt | König Hussein von Jordanien & Bill Clinton & Jitzchak Rabin (picture-alliance/AP Photo/G. Gibson)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    معاهدة وادي عربة

    في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1994 وبرعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وقع رئيس الأردن وإسرائيل معاهدة سلام بينهما. أنهت معاهدة وادي عربة رسمياً عقوداً من حالة الحرب، بيد أنها لم تكتسب شرعية شعبية في الأردن حتى اليوم، ففي نظر الشريحة الأكبر من الأردنيين، الذين يشكل الفلسطينيون أكثر من نصفهم، لا تزال إسرائيل "عدواً". وبموجب المعاهدة احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس.

  • Palästina Vor dem Marsch der Rückkehr in Rafah (picture-alliance/dpa/ZUMA Wire/APA Images/A. Amra)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حق العودة

    حق العودة حلم يراود معظم اللاجئين الفلسطينيين. ولجأ الفلسطينيون وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو إلى تشكيل لجان ومؤسسات بهدف الحفاظ على قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة.

  • Bildkombi Fahne von Israel und Fahne der Vereinigten Arabischen Emirate

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    الإمارات والدولة العبرية تعلنان التطبيع الكامل

    توصلت الإمارات وإسرائيل إلى "اتفاق سلام تاريخي"، حسب الرئيس ترامب الذي قال إنهما ستباشران قريبا لقاءات لعقد اتفاقيات عدة. وتعد الإمارات أول بلد خليجي يعلن عن تطبيع كامل مع إسرائيل. محمد بن زايد أعلن في تغريدة أنه تم في اتصال مع ترامب ونتانياهو "الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رد بأن مخطّط الضمّ "تأجّل" لكنّه "لم يُلغ". م.م/خ.س


مختارات

الاتفاق البحريني الإسرائيلي.. شجب وتهليل في الشرق الأوسط

لم تمر دقائق على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تويتر على اتفاق المنامة وتل أبيب على تطبيع كامل للعلاقات بينهما حتى تتالت ردود الفعل، والتي تنوعت بين التنديد ووصفه بـ "الخيانة" إلى الترحيب والتهليل والتشجيع.  

برلين تبحث فرص محادثات سلام بعد اتفاق إسرائيل والإمارات

بحث نيلس آنن وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية فرص استئناف محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خلال زيارة للمنطقة، حيث تناولت لقاءاته مع الجانبين الوضع الجديد بعد الاتفاق التاريخي بين إسرائيل والإمارات.  

تحليل: الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي واقتصاديات دول الخليج

إذا كانت كانت ردود الأفعال السياسية على الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي مثيرة للجدل، فإن الأوساط الاقتصادية عبرت عن فرحتها به، لاسيما في إسرائيل. ما هي أبرز تبعاته المتوقعة على أسواق الخليج وإسرائيل انطلاقا من دبي وأبو ظبي؟  

وجهة نظر: توقيع اتفاق التطبيع بواشنطن .. ترامب يسجل نقاطا كفاعل قوي

السياسة الخارجية لا تلعب أبدا دورا كبيرا في الحملات الانتخابية الأمريكية. لكن اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين تساعد ترامب في الحملة الانتخابية، كما تعتقد إنيس بول في تعليقها التالي:  

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أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إشارات كبيرة إلى انضمام دولة أخرى لاتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات، دون أن يفصح عن اسمها، غير أنه ربط بين توقعه وبين اتصال هاتفي أجراه مع عاهل السعودية.

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