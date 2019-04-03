 وسط ضغوط دولية.. بروناي تعلق عقوبة الرجم بحق المثليين | أخبار | DW | 06.05.2019

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أخبار

وسط ضغوط دولية.. بروناي تعلق عقوبة الرجم بحق المثليين

قررت بروناي تعليق عقوبة رجم ممارسي العلاقات المثلية والزنا، بعدما واجهت إدانة دولية، بما في ذلك دعوات من جانب مشاهير عالميين لمقاطعة عالمية للشركات والفنادق التابعة للأسرة المالكة. ولم تنفذ السلطنة أحكام إعدام منذ 1957.

Brunei: Sultan Hassanal Bolkiah (Getty Images/AFP)

السلطان حسن البلقية سلطان بروناي

قرر السلطان حسن البلقية، سلطان بروناي، تمديد تعليق عقوبة الإعدام في تشريع جديد يجرم المثلية الجنسية، وذلك في مسعى لتهدئة ردود فعل عالمية رافضة لها، بقيادة مشاهير منهم جورج كلوني وإلتون جون.

وأثار البلد الصغير الواقع في جنوب شرق آسيا غضبا عندما قرر في الثالث من أبريل/ نيسان معاقبة المثلية الجنسية والزنا والاغتصاب بالإعدام والرجم حتى الموت وفقا للشريعة الإسلامية.

ودافعت بروناي مراراً عن حقها في تنفيذ تلك القوانين، التي جرى إقرار بعض أجزائها في عام 2014، وطرحت على مراحل منذ ذلك الحين. لكن، وفي استجابة نادرة للانتقادات الموجهة للبلد الغني بالنفط، قال السلطان إنه لن يتم فرض عقوبة الإعدام في القانون الجنائي القائم على الشريعة الإسلامية.

مختارات

برلين تستدعي سفيرة سلطنة بروناي لديها، احتجاجا على قانون الرجم بحق المثليين الذي سوف يتم اعتماده اعتبارا من يوم غد الأربعاء. وباريس تطالب بالعدول عن هذا القانون. (02.04.2019)

دعا النجم السينمائي جورج كلوني إلى مقاطعة فنادق فحمة يملكها سلطان بروناي في دول أوروبية والولايات المتحدة، بسبب قوانين العقوبات الجديدة التي يعتزم السلطان تطبيقها والتي تشمل عقوبة الإعدام للمثليين جنسياً. (29.03.2019)

وفي خطاب تلفزيوني بمناسبة حلول شهر رمضان، قال سلطان بروناي حسن البلقيه إنه كانت هناك "أسئلة كثيرة ومفاهيم خاطئة" عن القانون الجديد. وأضاف: "نحن ندرك حقيقة أن المفاهيم الخاطئة قد تسبب تخوفا. ومع ذلك ، نعتقد أنه بمجرد إزالتها، ستصبح ميزة القانون واضحة".

وأضاف سلطان بر وناي: "كما هو ثابت طوال أكثر من عقدين، فنحن نفرض تعليقا فعليا على تنفيذ عقوبة الإعدام في قضايا تندرج تحت القانون العام. وينطبق هذا أيضا على قضايا تندرج تحت القانون الجنائي المطابق للشريعة الذي يوفر مجالا أوسع للصفح". وتابع السلطان حسن البلقية أن بروناي ستصادق على معاهدة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في محاولة لدعم حقوق الإنسان.

وتعاقب بروناي بالإعدام في بعض الجرائم ومنها القتل العمد وتهريب المخدرات، لكن لم تنفذ أحكام إعدام منذ 1957. ويرى مراقبون أن المثليين والسحاقيات في بروناي يواجهون تمييزا منذ فترة طويلة في ظل تزايد النزعة الإسلامية المحافظة.

ويزيد عدد سكان بروناي على 420 ألف شخص ويصل عدد المسلمين إلى ثلثى تعداد السكان. وكانت بروناي قد واجهت إدانة دولية، بما في ذلك دعوات من جانب مشاهير عالميين مثل جورج كلوني وإلتون جون لمقاطعة عالمية للشركات التابعة للأسرة المالكة في بروناي وفنادق فاخرة تملكها بروناي، منها فندق بيفرلي هيلز، وذلك عندما أعلنت تطبيق سياسة عقوبة الإعدام على أساس النظام الديني والقانوني المنبثق عن الشريعة الإسلامية.

ص.ش/ع.ش (د ب أ، رويترز)

  • Bildergalerie langjährige Herrscher Haji Hassanal Bolkiah (Imago/Xinhua/J. Wong)

    من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!

    السلطان فوق كل شيء

    السلطان حسن البلقية يحكم منذ نحو 50 عاما سلطنة بروناي. وهو بالإضافة إلى ذلك رئيس الوزراء ووزير الدفاع والخارجية والتجارة والمالية. ونظام السلطنة هو الذي يسود البلاد منذ أكثر من 600 عام. الحاكم البالغ من العمر 71 عاما يفكر في إدراج عقوبة الرجم في حال ارتكاب جريمة الزنى وقطع اليد في حال السرقة.

  • Äquatorial-Guinea Militärparade (DW/R. Graça)

    من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!

    السلطة حتى الموت

    للوصول إلى السلطة نفذ تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو في 1979 انقلابا ضد عمه. وبعد الالتفاف على السلطة في غينيا الاستوائية أمر بقتله. وكرئيس دولة يمارس الرجل البالغ من العمر 75 عاما التأثير على كافة جوانب السياسة في البلاد. وبفضل مخزون النفط والغاز تُعد غينيا الاستوائية من أغنى بلدان إفريقيا. لكن تلك الخيرات لا تعود بالنفع على مواطنيها.

  • Bildergalerie langjährige Herrscher Jose Eduardo dos Santos (Getty Images/AFP/S. De Sakutin)

    من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!

    أتنازل!

    طوال 38 عاما ظل خوسي إدواردو دوس سانتوس رئيسا لأنغولا. ولم يترشح للانتخابات البرلمانية الأخيرة. وقبل خمس سنوات راجت الشائعات بأن دوس سانتوس يعاني من مرض عضال. تحت رئاسته انتهت في 2002 الحرب الأهلية التي طال أمدها. منذ ذلك الحين تحسنت الكثير من الأوضاع بالنسبة إلى المواطنين. لكن تقارير حول ممارسة العنف الفظيع من قبل الشرطة تسيء لصورة البلاد.

  • Bildergalerie langjährige Herrscher Paul Biya mit Ehefrau Chantal (picture-alliance/AP Photo/C. Owen)

    من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!

    الرئيس الذي يحب الترف

    منذ 34 عاما يشغل بول بيا منصب رئيس الدولة في الكاميرون. ويشعر الكثير من الكاميرونيين في غرب البلاد المتحدثين بالإنجليزية بالتهميش من قبل بيا الذي يتحدث الفرنسية. وهناك انتقادات أخرى لشغفه بالتبذير، إذ يبدو أنه صرف أكثر من 25 ألف يورو لتأجير فيلا ليوم واحد، وحتى زوجته شانتال تحب الأشياء الثمينة.

  • Bildergalerie langjährige Herrscher Yoweri Museveni Plakat (Getty Images/AFP/I. Kasamani)

    من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!

    ليس منبوذا لكنه سيتقاعد قريبا

    تولى يوفيري كاغوتا موسفيني رئاسة أوغندا لست دورات. ولا يمكن للرجل البالغ من العمر 72 عاما أن يتقدم للانتخابات المقبلة في 2021، لأن المرشح لا يحق له أن يتجاوز عمر 75 عاما. وكإبن رعاة ماشية حقق موسفيني نجاحا في السلم المهني: من الدراسة وقائد في الجيش إلى سياسي بارز. تحت رئاسته تم تعديل الدستور وتوطيده بسلسلة من الحقوق الأساسية.

  • Bildergalerie langjährige Herrscher König Mswati III (Getty Images/AFP/J. Jackson)

    من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!

    "أسد سوازيلاند"

    مسواتي الثالث هو آخر حاكم مستبد في إفريقيا. منذ 31 عاما يتولى الرجل البالغ من العمر 49 عاما السلطة في مملكة سوازيلاند. وهو واحد من بين 210 من الأطفال الذين أنجبهم والده مع 70 امرأة. وتقليد تعدد الزوجات تابعه مسواتي الثالث الذي كان له حتى عام 2013 ما مجموعه 15 زوجة. ويترك الشرطة تقمع أي نوع من الاحتجاجات.

  • Bildergalerie langjährige Herrscher Robert Mugabe (Getty Images/AFP/J. Njikizana)

    من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!

    معجب بنفسه

    روبرت غابرييل موغابي هو حاليا أكبر حاكم دولة، إذ يصل عمره إلى 93 عاما وهو يحكم كرئيس زيمبابوي منذ تقريبا 30 عاما. تحت حكم موغابي، وابتداء من عام 2000، تم طرد غالبية الإقطاعيين البيض وهو ما أشادت به عدة دول إفريقية. وفي السنوات الأخيرة هو نفسه يواجه تهما بالفساد.

  • Bildergalerie langjährige Herrscher Omar al-Bashir (Getty Images/AFP/A. Shazly)

    من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!

    مطلوب بسبب جرائم "الإبادة الجماعية"

    منذ 1993 يتربع عمر حسن أحمد البشير على كرسي الرئاسة في السودان. الرجل البالغ من العمر اليوم 73 عاما جاء إلى السلطة في 1989 بعد انقلاب غير دموي. وفي 2009 أصدرت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي أمر اعتقال ضده ـ بتهم ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في إقليم دارفور.

  • Bildergalerie langjährige Herrscher Prinz Hans Adam II mit seinem Sohn Alois (picture-alliance/dpa/A. Nieboer)

    من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!

    بصمات ملكية

    على عكس الملوك الأوروبيين الآخرين يبقى هانس آدم الثاني (يسار) ليس فقط أميرا، بل أيضا رئيس حكومة بلاده ليشتنشتاين. في 1989 تولى زمام الحكم من والده الذي كلف ابنه بها في 2004.

  • Bildergalerie langjährige Herrscher Idriss Deby mit Merkel in Berlin (Getty Images/AFP/J. Macdougall)

    من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!

    من الراعي إلى شريك للغرب

    ادريس دبي مايزال "جديدا" في السلطة. في 1990 أصبح رئيسا لتشاد. كإبن أحد الرعاة أتمم قبلها في فرنسا تكوين ليصبح قائد طائرة مقاتلة. عقب العديد من الحروب الأهلية والمحاولات الانقلابية بات تشاد منذ 2008 مستقرا من الناحية السياسية. وفي الحرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل الصحراوية أصبح دبي شريكا مطلوبا للغرب.


مختارات

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!

إنهم ينحدرون من إفريقيا وآسيا وأوروبا ويحملون ألقابا مثل الأمير والملك أو السلطان أو الرئيس. هم عشرة حكام يتربعون على سدة الحكم لأطول فترة ممكنة في بلدانهم. ويجمع بينهم شيء واحد: التمسك بكل قوة بالسلطة. (24.08.2017)  

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