وسط سجال سعودي قطري أكثر من مليوني حاج يتدفقون على مكة

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، اليوم السبت (18 آب/ أغسطس 2018)، أن عدد حجاج بيت الله الحرام لهذا العام تجاوز مليوني حاج. وقال في مؤتمر صحفي للأمن العام والجهات المشاركة في الحج، إن عدد حجاج الداخل لهذا العام قدر بـ240 ألف حاج من المواطنين والمقيمين.
وأضاف اللواء التركي أن المهمة تقتضي في الثامن من ذي الحجة (يوم غد الأحد) تمكين أكثر من مليوني حاج للتحرك من مكة المكرمة إلى منى، والتوجه في التاسع إلى مشعر عرفات للوقوف بعرفة ، ثم النفرة إلى مزدلفة والعودة إلى مشعر منى. وتستغرق تلك العملية حوالي 48 ساعة من فجر اليوم الثامن حتى فجر اليوم العاشر.
يأتي هذا في وقت ارتفعت فيه حدة السجال بين قطر والسعودية حول الحج هذا العام. فقد اتهمت الدوحة الرياض بمنع القطريين من الحج هذا العام، وهو أمر نفته الأخيرة.
وعلى الرغم من أن نظام الحصص يجعل من حق 1200 قطري أداء الحج فإن قطر تقول إن استخراج التصاريح أصبح من المستحيل، ملقية باللوم على قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع الروابط التجارية والدبلوماسية مع الدوحة.
وقال عبد الله الكعبي من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، التي تديرها الدولة، إن السعودية أغلقت نظاما إلكترونيا تستخدمه وكالات السفر للحصول على تصاريح من أجل الحجاج القطريين. وأضاف لرويترز "ليس أمام مواطني قطر وسكانها أي فرصة هذا العام للسفر لأداء الحج... مازال إغلاق تسجيل الحجاج من دولة قطر مستمرا ولا يستطيع سكانها الحصول على تأشيرات لعدم وجود بعثات دبلوماسية".
بيد أن مسؤولا سعوديا قال إن قطر حجبت عددا من روابط التسجيل المخصصة لحجاجها. كما اتهمت السعودية الحكومة القطرية باستغلال الحج لأهداف سياسية. وقال مسؤول سعودي، مشترطا عدم الكشف عن هويته، إن الرياض "ترفض بأي شكل من الأشكال تسييس الحج، أو إقحام الخلافات السياسية" في الحج.
أ.ح/ح.ع.ح (د ب أ، رويترز)
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الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة
حادثة منى في 2015
حادثة التدافع المأساوية في منى في شهر أيلول/سبتمبر عام 2015 التي أودت بحياة نحو 2300 شخص بينهم 464 إيرانياً، فتحت باب الانتقادات الحادة الموجهة للسعودية مجدداً، وخاصة من إيران التي اتهمتها بعدم القدرة على تنظيم الحج، وتلاه أزمة دبلوماسية بين البلدين نتج عنها انقطاع الإيرانيين عن موسم الحج في عام 2016.
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الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة
حادثة سقوط الرافعة
وماعدا حوادث التدافع، أودت حوادث الانهيارات وسقوط الرافعات أيضاً بحياة الحجاج، لعل آخرها كانت حادثة انهيار إحدى الرافعات في مشروع توسعة المسجد الحرام في 11 أيلول سبتمبر من العام 2015، والتي خلفت أكثر من مئة قتيل ومئتي جريح.
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الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة
انهيار فندق "لؤلؤة الخير" في 2006
ومن الحوادث المأساوية انهيار فندق "لؤلؤة الخير" في مكة المكرمة في بداية العام 2006 أودى بحياة 76 شخصاً.
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الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة
الحرائق أحياناً تودي بحياة الحجاج
وتسببت بعض الحرائق أيضاً بفقدان الحجاج لحياتهم، ففي نيسان/أبريل من عام 1997، اندلع حريق كبير في إحدى مخيمات الحجاج أودى بحياة أكثر من 300 حاجاً وجرح أكثر من 1500 آخرين.
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الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة
حادثة نفق منى في 1990
حدث تدافع كبير في نفق منى جنوب مكة في تموز/يوليو 1990 إثر عطل في نظام التهوية، وأسفر عن مقتل 1426 حاجا اختناقاً، وكان معظم الضحايا من الماليزيين والاندونيسيين والباكستانيين.
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الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة
إيران تدعو لتدويل الحج
الحوادث التي حصلت في الحرم المكي كانت منطلقاً لبعض الدول والأطراف للدعوة إلى تدويل الحج. وكانت إيران أولها، إذ تتكرر دعواتها منذ حادثة 1987 إلى تدويل الحرمين المقدسين.
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الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة
بداية الأزمة مع إيران
وتعود جذور الأزمة بين البلدين إلى تموز/يوليو عام 1987، عندما خرج الحجاج الإيرانيون في مظاهرة "البراءة من المشركين" رافعين فيها شعارات مؤيدة لمؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية روح الله الخميني. والتي وقع فيها نتيجة استخدام العنف من قبل قوات الأمن السعودية 402 قتيلا، بينهم 275 إيرانياً.
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الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة
القذافي كان يدعو لـ"فاتيكان إسلامي"
وليست إيران وحدها من دعا لتدويل الحج، فقد طالب معمر القذافي سابقاً بإيجاد ما يمكن أن يطلق عليه "فاتيكان إسلامي" في مكة والمدينة بحيث يتم وضع الأراضي الإسلامية المقدسة في الأراضي الحجازية تحت وصاية هيئة إسلامية تكون هي المشرفة والوصية على البقاع المقدسة.
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الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة
السعودية تعتبر دعوات التدويل إعلان حرب
وعاد الحديث عن هذه الدعوات إلى المقدمة حديثاً مع إعلان السعودية على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير أن "تدويل المشاعر المقدسة عمل عدواني وإعلان حرب ضد المملكة". في إشارة إلى قطر. إلا أن قطر تنفي الموضوع برمته وتتهم السعودية بمحاولة تسييس الحج.
الكاتب: محي الدين حسين