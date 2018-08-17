 وسط سجال سعودي قطري أكثر من مليوني حاج يتدفقون على مكة | أخبار | DW | 18.08.2018

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أخبار

وسط سجال سعودي قطري أكثر من مليوني حاج يتدفقون على مكة

انطلقت مناسك الحج هذا العام في أجواء خيم عليها الخلاف السعودي القطري. فقد اتهمت الدوحة الرياض بمنع مواطنيها من أداء الحج، الأمر الذي نفته الأخيرة. السعودية أعلنت أن عدد حجاج هذا العام تجاوز مليوني حاج.

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أكثر من مليوني مسلم في مكة يؤدون مناسك الحج

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، اليوم السبت (18 آب/ أغسطس 2018)، أن عدد حجاج بيت الله الحرام لهذا العام تجاوز مليوني حاج. وقال في مؤتمر صحفي للأمن العام والجهات المشاركة في الحج، إن عدد حجاج الداخل لهذا العام قدر بـ240 ألف حاج من المواطنين والمقيمين.

وأضاف اللواء التركي أن المهمة تقتضي في الثامن من ذي الحجة (يوم غد الأحد) تمكين أكثر من مليوني حاج للتحرك من مكة المكرمة إلى منى، والتوجه في التاسع إلى مشعر عرفات للوقوف بعرفة ، ثم النفرة إلى مزدلفة والعودة إلى مشعر منى. وتستغرق تلك العملية حوالي 48 ساعة من فجر اليوم الثامن حتى فجر اليوم العاشر.

مختارات

الرياض تتهم الدوحة بمحاولة تدويل الحج والأخيرة تنفي بشكل قاطع أن يكون أحد من مسؤوليها قد صدر عنه هكذا تصريح، وتأسف لـ"تسييس السعودية للحج"... ما مغزي الاتهام السعودي والنفي القطري في ظل التجاذب بين الطرفين؟ (03.08.2017)

اتهامات بتسييس الحج وأخذ ورد على المنصات الإعلامية ونقاشات حادة بين مغردي تويتر، ظلال الأزمة الخليجية تبدو واضحة على موسم الحج هذا العام. تطورات متلاحقة جعلت من الحج قضية يحاول بها كل طرف كسب نقاط سياسية على حساب خصمه. (29.08.2017)

يأتي هذا في وقت ارتفعت فيه حدة السجال بين قطر والسعودية حول الحج هذا العام. فقد اتهمت الدوحة الرياض بمنع القطريين من الحج هذا العام، وهو أمر نفته الأخيرة. 

وعلى الرغم من أن نظام الحصص يجعل من حق 1200 قطري أداء الحج فإن قطر تقول إن استخراج التصاريح أصبح من المستحيل، ملقية باللوم على قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع الروابط التجارية والدبلوماسية مع الدوحة.

وقال عبد الله الكعبي من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، التي تديرها الدولة، إن السعودية أغلقت نظاما إلكترونيا تستخدمه وكالات السفر للحصول على تصاريح من أجل الحجاج القطريين. وأضاف لرويترز "ليس أمام مواطني قطر وسكانها أي فرصة هذا العام للسفر لأداء الحج... مازال إغلاق تسجيل الحجاج من دولة قطر مستمرا ولا يستطيع سكانها الحصول على تأشيرات لعدم وجود بعثات دبلوماسية".

بيد أن مسؤولا سعوديا قال إن قطر حجبت عددا من روابط التسجيل المخصصة لحجاجها. كما اتهمت السعودية الحكومة القطرية باستغلال الحج لأهداف سياسية. وقال مسؤول سعودي، مشترطا عدم الكشف عن هويته، إن الرياض "ترفض بأي شكل من الأشكال تسييس الحج، أو إقحام الخلافات السياسية" في الحج.

أ.ح/ح.ع.ح (د ب أ، رويترز)

  • Mekka-Wallfahrt - muslimische Pilgerreise - Tote in Mina (picture-alliance/dpa)

    الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة

    حادثة منى في 2015

    حادثة التدافع المأساوية في منى في شهر أيلول/سبتمبر عام 2015 التي أودت بحياة نحو 2300 شخص بينهم 464 إيرانياً، فتحت باب الانتقادات الحادة الموجهة للسعودية مجدداً، وخاصة من إيران التي اتهمتها بعدم القدرة على تنظيم الحج، وتلاه أزمة دبلوماسية بين البلدين نتج عنها انقطاع الإيرانيين عن موسم الحج في عام 2016.

  • Mekka-Wallfahrt - muslimische Pilgerreise (picture alliance/dpa/N. Mounzer)

    الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة

    حادثة سقوط الرافعة

    وماعدا حوادث التدافع، أودت حوادث الانهيارات وسقوط الرافعات أيضاً بحياة الحجاج، لعل آخرها كانت حادثة انهيار إحدى الرافعات في مشروع توسعة المسجد الحرام في 11 أيلول سبتمبر من العام 2015، والتي خلفت أكثر من مئة قتيل ومئتي جريح.

  • Mekka-Wallfahrt - muslimische Pilgerreise - Tote in Mena (picture-alliance/dpa)

    الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة

    انهيار فندق "لؤلؤة الخير" في 2006

    ومن الحوادث المأساوية انهيار فندق "لؤلؤة الخير" في مكة المكرمة في بداية العام 2006 أودى بحياة 76 شخصاً.

  • Mekka-Wallfahrt - muslimische Pilgerreise (picture-alliance/dpa/M. Nelson)

    الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة

    الحرائق أحياناً تودي بحياة الحجاج

    وتسببت بعض الحرائق أيضاً بفقدان الحجاج لحياتهم، ففي نيسان/أبريل من عام 1997، اندلع حريق كبير في إحدى مخيمات الحجاج أودى بحياة أكثر من 300 حاجاً وجرح أكثر من 1500 آخرين.

  • Mekka-Wallfahrt - muslimische Pilgerreise - Steinigung des Teufels (picture-alliance/Photoshot)

    الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة

    حادثة نفق منى في 1990

    حدث تدافع كبير في نفق منى جنوب مكة في تموز/يوليو 1990 إثر عطل في نظام التهوية، وأسفر عن مقتل 1426 حاجا اختناقاً، وكان معظم الضحايا من الماليزيين والاندونيسيين والباكستانيين.

  • Mekka-Wallfahrt - muslimische Pilgerreise - Steinigung des Teufels in Mina (picture-alliance/dpa/M. Biber)

    الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة

    إيران تدعو لتدويل الحج

    الحوادث التي حصلت في الحرم المكي كانت منطلقاً لبعض الدول والأطراف للدعوة إلى تدويل الحج. وكانت إيران أولها، إذ تتكرر دعواتها منذ حادثة 1987 إلى تدويل الحرمين المقدسين.

  • Mekka-Wallfahrt - muslimische Pilgerreise - Tote in Mina (picture-alliance/dpa)

    الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة

    بداية الأزمة مع إيران

    وتعود جذور الأزمة بين البلدين إلى تموز/يوليو عام 1987، عندما خرج الحجاج الإيرانيون في مظاهرة "البراءة من المشركين" رافعين فيها شعارات مؤيدة لمؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية روح الله الخميني. والتي وقع فيها نتيجة استخدام العنف من قبل قوات الأمن السعودية 402 قتيلا، بينهم 275 إيرانياً.

  • Mekka-Wallfahrt - muslimische Pilgerreise (picture-alliance/dpa)

    الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة

    القذافي كان يدعو لـ"فاتيكان إسلامي"

    وليست إيران وحدها من دعا لتدويل الحج، فقد طالب معمر القذافي سابقاً بإيجاد ما يمكن أن يطلق عليه "فاتيكان إسلامي" في مكة والمدينة بحيث يتم وضع الأراضي الإسلامية المقدسة في الأراضي الحجازية تحت وصاية هيئة إسلامية تكون هي المشرفة والوصية على البقاع المقدسة.

  • Mekka-Wallfahrt - muslimische Pilgerreise - Steinigung des Teufels (picture-alliance/Photoshot)

    الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة

    السعودية تعتبر دعوات التدويل إعلان حرب

    وعاد الحديث عن هذه الدعوات إلى المقدمة حديثاً مع إعلان السعودية على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير أن "تدويل المشاعر المقدسة عمل عدواني وإعلان حرب ضد المملكة". في إشارة إلى قطر. إلا أن قطر تنفي الموضوع برمته وتتهم السعودية بمحاولة تسييس الحج.

    الكاتب: محي الدين حسين


مختارات

الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة

الحوادث الكثيرة التي حصلت في مواسم الحج السابقة بين تدافعات وانهيارات وحرائق وأعمال عنف، والخلافات الناتجة بسببها، جعلت هذه الشعيرة الإسلامية تصبح ورقة سياسية في الخلافات بين السعودية وبعض الدول. (31.07.2017)  

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في اليوم الثاني من التشريق: الحجاج يستعدون لإنهاء مناسك الحج 03.09.2017

واصل أكثر من مليوني حاج اليوم أداء مناسكهم في مشعر منى بالقرب من مكة. وتنتهي الأيام الثلاثة من التشريق غدا الإثنين، حيث الحجاج يتوجه بعد ذلك إلى مكة مجددا لأداء طواف الوداع حول الكعبة. موسم الحج هذا العام لم يشهد حتى الآن حوادث التدافع المميتة التي شهدها في أعوام سابقة، إلا أن السلطات السعودية شددت من حالة التأهب الأمني بشكل كبير.

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الحج.. موسم "اصطياد" المواقف بين السعودية وقطر 31.07.2017

مع اقتراب موسم الحج أضيفت ورقة أخرى إلى أوراق التجاذب القطري السعودي، في ظل اتهامات من كل طرف لآخر باستغلال موسم الحج والحجاج كورقة سياسية من أجل الضغط لدفع الأزمة الخليجية في اتجاه مواتٍ لكل منهما.

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