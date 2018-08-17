وسط سجال سعودي قطري أكثر من مليوني حاج يتدفقون على مكة

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، اليوم السبت (18 آب/ أغسطس 2018)، أن عدد حجاج بيت الله الحرام لهذا العام تجاوز مليوني حاج. وقال في مؤتمر صحفي للأمن العام والجهات المشاركة في الحج، إن عدد حجاج الداخل لهذا العام قدر بـ240 ألف حاج من المواطنين والمقيمين.

وأضاف اللواء التركي أن المهمة تقتضي في الثامن من ذي الحجة (يوم غد الأحد) تمكين أكثر من مليوني حاج للتحرك من مكة المكرمة إلى منى، والتوجه في التاسع إلى مشعر عرفات للوقوف بعرفة ، ثم النفرة إلى مزدلفة والعودة إلى مشعر منى. وتستغرق تلك العملية حوالي 48 ساعة من فجر اليوم الثامن حتى فجر اليوم العاشر.

يأتي هذا في وقت ارتفعت فيه حدة السجال بين قطر والسعودية حول الحج هذا العام. فقد اتهمت الدوحة الرياض بمنع القطريين من الحج هذا العام، وهو أمر نفته الأخيرة.

وعلى الرغم من أن نظام الحصص يجعل من حق 1200 قطري أداء الحج فإن قطر تقول إن استخراج التصاريح أصبح من المستحيل، ملقية باللوم على قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع الروابط التجارية والدبلوماسية مع الدوحة.

وقال عبد الله الكعبي من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، التي تديرها الدولة، إن السعودية أغلقت نظاما إلكترونيا تستخدمه وكالات السفر للحصول على تصاريح من أجل الحجاج القطريين. وأضاف لرويترز "ليس أمام مواطني قطر وسكانها أي فرصة هذا العام للسفر لأداء الحج... مازال إغلاق تسجيل الحجاج من دولة قطر مستمرا ولا يستطيع سكانها الحصول على تأشيرات لعدم وجود بعثات دبلوماسية".

بيد أن مسؤولا سعوديا قال إن قطر حجبت عددا من روابط التسجيل المخصصة لحجاجها. كما اتهمت السعودية الحكومة القطرية باستغلال الحج لأهداف سياسية. وقال مسؤول سعودي، مشترطا عدم الكشف عن هويته، إن الرياض "ترفض بأي شكل من الأشكال تسييس الحج، أو إقحام الخلافات السياسية" في الحج.

أ.ح/ح.ع.ح (د ب أ، رويترز)