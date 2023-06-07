 وسط خلافات.. وزراء داخلية أوروبا يطمحون لإصلاح سياسة اللجوء | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.06.2023

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وسط خلافات.. وزراء داخلية أوروبا يطمحون لإصلاح سياسة اللجوء

يجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ الخميس لبحث إصلاح سياسة اللجوء الأوروبية في ظل انقسامات كبيرة بين الدول الأعضاء التي تضغط على الحكومة الألمانية بشأن بعض النقاط، ما هي؟

مهاجرون قادمون من الحدود الليبية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط - صورة بتاريخ 27 يناير 2018

مهاجرون قادمون من الحدود الليبية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط

يطمح وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق على مشروع إصلاحات  لسياسات اللجوء في الاتحاد  اليوم الخميس (الثامن من يونيو/ حزيران 2023) في اجتماع في لوكسمبورغ على خلفية ارتفاع أعداد المهاجرين. وأحد الإصلاحات المطروحة قيد الدراسة هو إدخال عمليات فحص أولية لطالبي اللجوء، في غضون أسابيع من وصولهم إلى التكتل، في مرافق الاستقبال على حدود الاتحاد الأوروبي.

وإذا لم تكن لدى مقدم الطلب فرصة للحصول على اللجوء، فستتم إعادته على الفور. وتريد الحكومة الألمانية إعفاء القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما والعائلات التي لديها قاصرون من هذا الإجراء. كما يجري النظر في إنشاء آلية تضامن إلزامية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لديها أعداد كبيرة من المهاجرين الوافدين.

وسيشمل ذلك نقل عدد متفق عليه من طالبي اللجوء بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. أو بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي غير الراغبة أو غير القادرة على قبول المهاجرين الذين تم نقلهم، يتم تقديم الدعم المالي بدلا من ذلك. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاتفاق ممكنا. وإذا توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى موقف مشترك بشأن الإصلاحات، فمن الممكن أن تبدأ المفاوضات مع البرلمان الأوروبي.

مختارات

قواعد بحاجة إلى المراجعة

على الأقل منذ أزمة اللاجئين في عامي 2015 و2016 كان من الواضح أن  قواعد اللجوء المعمول بها في الاتحاد الأوروبي  بحاجة إلى المراجعة. في ذلك الوقت كانت دول مثل اليونان وإيطاليا غارقة في تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين من دول مثل سوريا وتمكن مئات الآلاف من الانتقال إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى دون أن يتم تسجيلهم. وهذا ما كان ينبغي أن يحدث في الواقع وفقاً لما يُسمى باتفاقية دبلن التي تنص على ضرورة تسجيل طالبي اللجوء في المكان الذي دخلوا فيه الاتحاد الأوروبي لأول مرة. وعادة ما تكون هذه الدولة مسؤولة أيضاً عن طلب لجوء هؤلاء الأشخاص.

وفي اجتماعهم اليوم الخميس، يطمح وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي إلى بذل محاولة جديدة لبدء إصلاح نظام اللجوء الأوروبي من خلال مسودات للنصوص القانونية التي أعدتها الرئاسة السويدية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي على أساس مقترحات من مفوضية الاتحاد.

وتنص هذه المسودات على وجه الخصوص على نهج أكثر صرامة بكثير للتعامل مع المهاجرين الذين ليس لديهم احتمالات للبقاء. بالإضافة إلى ذلك فإن التضامن مع الدول الأعضاء المثقلة بالأعباء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي يجب ألا يكون طوعياً في المستقبل، بل يجب أن يكون إلزامياً. وبالتالي ستضطر دول مثل المجر التي لا ترغب في استقبال لاجئين إلى دفع تعويضات.

ولم يتضح حتى مساء الأربعاء ما إذا كانت أغلبية كبيرة بما فيه الكفاية من الدول ستدعم المقترحات التشريعية في الاجتماع. وفقا للدبلوماسيين، فإن السؤال الحاسم هو كيف ستتمركز الحكومة الائتلافية الألمانية. بناء على ضغوطات من حزب الخضر، فقد طالبت  حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس  في المحادثات التمهيدية للاجتماع بإعفاء الأسر التي لديها أطفال من الإجراءات الحدودية الصارمة الجديدة. ومع ذلك، رفضت أغلبية كبيرة جدًا من الدول الأخرى ذلك بشدة لأنها ترى مثل هذا الاستثناء لأنه سيقوض من قوة قرارات الاجتماع.

في هذا السياق حذر حزب الخضر الألماني في البرلمان الأوروبي من  التسوية "بأي ثمن". وقال المتحدث راسموس أندرسن لصحف مجموعة فونك الإعلامية إن خطط ما يسمى بإجراءات الحدود ستكون على حساب حقوق الإنسان ولن تكون فعالة. لا ينبغي إبقاء الأطفال على وجه الخصوص في معسكرات جماعية لأشهر.

وكان أعضاء البرلمان الأوروبي من الجناح اليساري كورنيليا إرنست أكثر انتقاداً، إذ وصفت خطط الإصلاح بأنها "نداء من أجل أوروبا محاطة بالأسوار والجدران"، وأنها تهدف بحكم الأمر الواقع إلى إلغاء حق اللجوء في أوروبا.

"إنقاذ أوروبا من حدودها المفتوحة"

بدورها حذرت وزيرة الداخلية الألمانية  نانسي فيزر  من فشل اجتماع الاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح كبير لنظام اللجوء الأوروبي. وقالت الوزيرة الألمانية: "من المهم أن نحقق نتائج الآن. وخلاف ذلك، فإنه من المتوقع أن تتخذ دول الاتحاد المزيد من الخطوات نحو الانغلاق". وأضافت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الخميس أن الاجتماع يهدف إلى  "إنقاذ أوروبا من حدودها المفتوحة". وأوضحت فيزر أنه إذا لم يتم التحكم في الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل موثوق، فسيكون نظام شينغن في خطر. يُذكر أنه تم إنشاء هذا النظام لتسهيل السفر بحرية داخل أوروبا.

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر - صورة بتاريخ 6 ديسمبر 2021

حذرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر  من فشل اجتماع الاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح كبير لنظام اللجوء الأوروبي.

دعوة للوحدة

أما زعيم حزب الشعب الأوروبي، مانفريد فيبر، فقد دعا من جانبه إلى الوحدة بين دول الاتحاد الأوروبي والتعاون من جانب الحكومة الائتلافية في برلين، وذلك قبيل إجراء مشاورات الاتحاد الأوروبي بشأن التطبيق المحتمل لقواعد لجوء أكثر صرامة.

وقال فيبر إنه يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاتفاق على موقف مشترك في اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، "لكي تبدأ المفاوضات بشأن إصلاح إجراءات اللجوء".

وأوضح فيبر لصحيفة "راينيشه بوست" الالمانية في مقابلة نُشرت الأربعاء، أنه في حال لم يفعلوا ذلك، "فسيكون ذلك خرقا لواجبهم تجاه مواطنينا".

وقال السياسي المنتمي لتيار يمين الوسط، إن الائتلاف الحاكم في ألمانيا، المكون من ثلاثة أحزاب من تيار يسار الوسط، يجب أن يعمل أيضا من أجل التوصل إلى حل في أسرع وقت ممكن، "لكن في الواقع، أن العكس هو الذي

يحدث".

جدير بالذكر أن إصلاح "النظام الأوروبي المشترك لالتماس اللجوء"، الذي تسبب في إثارة حالة من الجدل لأعوام، يتعلق بمسألة ما إذا كان يجب إجراء عمليات فحص أولية لطلبات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

ع.غ/ م.س (د ب أ، تاغسشاو)

  • الطفلة الأوكرانية ليليا لم تنس غيتارها في رحلة هروبها من بلدها إلى بولندا.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    لم تنس غيتارها رغم الحرب!

    الحرب في أوكرانيا دفعت أكثر من 1,5 مليون شخص للجوء إلى البلدان المجاورة، ومنهم الطفلة الأوكرانية ليليا التي لم تنس غيتارها رغم الحرب، وجلبته معها في رحلة لجوئها إلى الحدود البولندية. تجلس ليليا مع شقيقتها وقريبات لهما على جذع شجرة مقطوع ومغطى بالبطاطين. تعزف أغنية حزينة والجميع ينصت إليها، تبتسم، لكن يلوح من عينيها خوف كبير.

  • لاجئات أوكرانيات وأطفالهن في معبر ميديكا الحدودي مع بولندا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    نساء وأطفال

    تشكل النساء والأطفال الغالبية العظمى من لاجئي أوكرانيا إلى البلدان المجاورة، لأن كييف منعت خروج الذكور من سن 18 إلى 60 عاماً بسبب حالة الطوارئ، ليبقوا في البلاد ويدافعوا عنها. في الصورة عشرات اللاجئات الأوكرانيات يأخذن قسطاً من الراحة في معبر ميديكا الحدودي بعد دخولهن إلى بولندا.

  • فتاة أوكرانية مع قطتها في طريقها إلى المعبر الحدودي مع بولندا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    إنقاذ ما يمكن إنقاذه!

    ورغم اضطرار اللاجئات الأوكرانيات إلى الهرب دون أزواجهن أو إخوتهن، فقد جلبن معهن ما استطعن إنقاذه. مثل هذه الفتاة التي استطاعت إنقاذ قطتها من براثن الحرب. في الصورة التي التقطت بعد ثلاثة أيام من بدء الحرب، كانت الفتاة في طريقها إلى معبر ميديكا الحدودي مع بولندا.

  • سيدة أوكرانية تلوح لأهلها وهي في قطار إجلاء.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    وداع وقلق!

    حزن على فراق الأهل وقلق عليهم وخوف من المستقبل: قد تكون هذه بعض المشاعر التي تعكسها نظرة هذه السيدة الأوكرانية في الصورة، التي تظهر فيها وهي تلوح لأهلها، بينما يتم إجلاؤها بقطار مع أطفالها من مدينة بالقرب من كييف.

  • نساء أوكرانيات يختبئن من القصف في محطة مترو بكييف.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    نساء في الملاجئ ومحطات المترو!

    أما النساء اللواتي لم يستطعن الخروج بسبب الحرب، فيضطررن إلى التوجه إلى الملاجئ ومحطات المترو لحماية أنفسهن وعائلاتهن من القصف الروسي. في الصورة نساء وفتيات أوكرانيات يحتمين في محطة مترو بالعاصمة كييف.

  • أمهات أوكرانيات ومواليدهن في قبو مستشفى لحمايتهم من عمليات القصف الروسية.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    أمهات ومواليدهن في قبو المستشفى

    بالنسبة للنساء المرضى واللواتي أنجبن حديثاً، يتم نقلهن إلى أقبية المستشفيات. في الصورة أطفال مرضى وحديثو الولادة بجانب أمهاتهم، تم نقلهم إلى قبو بمستشفى الأطفال في كييف لحمايتهم من عمليات القصف. فحتى المستشفيات لم تسلم، إذ تعرض المستشفى المركزي في قلب المدينة للقصف، كما تم استهداف محطات للطاقة والكهرباء في ضواحي المدينة.

  • إنقاذ سيدة مسنة من على جسر في كييف استهدفه القصف الروسي.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    حرب في أوروبا بعد عقود من السلام!

    وتعاني النساء المسنات من الحرب بشكل خاص، مثل هذه السيدة التي تحمل عكازها في الصورة، والتي يتم إنقاذها من قبل فرق الطوارئ من على جسر في كييف استهدفه القصف الروسي. ولعل هذه السيدة لم تكن تتوقع مثل كثيرين أن تشهد أوروبا حرباً كهذه بعد عقود من السلام.

  • مسنة أوكرانية تتعلم استخدام السلاح لتدافع عن بلدها.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    مدافعات عن البلد مهما كان السن

    لكن التقدم في السن لم يمنع بعض النساء الأوكرانيات من تعلم كيفية الدفاع عن بلدهن. في الصورة تتعلم فالنتينا (79 عاماً) كيفية استخدام السلاح في دورة نظمها الحرس الوطني الأوكراني، لتساهم في الدفاع عن بلدها ضد الغزو الروسي.

  • الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان تاتيانا الأوكرانية

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    مدافعات عن حقوق الإنسان

    كانت تاتيانا، التي تنتمي إلى أقلية الروما الغجربة، تجهز لعرسها وتستعد لتسلم وظيفة جديدة عندما بدأت الحرب. لكنها قررت البقاء في مدينتها الواقعة بين العاصمة كييف ومدينة خاركيف، وذلك لنقل الصورة الصحيحة وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان. تقول تاتيانا التي تعمل مدافعة عن حقوق الأقليات: "ما تقوم به روسيا جريمة حرب".

  • زواج الجندية في الجيش الأوكراني ليزا من حبيبها الجندي الأوكراني فاليري

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    زواج رغم الحرب!

    ظروف الحرب لم تمنع أوكرانيات من التطلع إلى المستقبل، مثل ليزا الجندية في الجيش الأوكراني، والتي لم تمنعها ظروف الحرب ومعاناتها عن الاحتفال بزواجها من حبيبها فاليري، الجندي الأوكراني. احتفل الزوجان بزواجهما في السادس من آذار/مارس 2022 وهما في جبهة الدفاع عن العاصمة كييف. في الصورة يقدم فاليري باقة ورد لزوجته.

  • مراسلة DW فاني فاكسار تغطي الأحداث في أوكرانيا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    صحفيات يغطين الحرب!

    تفرض الحرب تحديات كبيرة على الصحفيات أيضاً. مراسلة DW فاني فاكسار تغطي الأحداث في أوكرانيا. وفي الصورة تتحدث عن الأوضاع في مدينة تشيرنيفتسي الأوكرانية بالقرب من الحدود مع رومانيا. تقول فاني: "يسأل الناس في تشيرنيفتسي: متى ستعود حياتهم إلى ما كانت عليه قبل 24 شباط/ فبراير؟".

  • لاجئة أوكرانية على الحدود البولندية

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    متى تنتهي الحرب؟

    حتى الآن لا يعرف أحدٌ متى ستنتهي الحرب في أوكرانيا، لكن تبقى الآمال بأن تنتهي قريباً ليلتئم شمل العائلات الأوكرانية من جديد، كما تأمل هذه الفتاة الأوكرانية التي لجأت إلى الحدود البولندية. إعداد: محيي الدين حسين/عباس الخشالي