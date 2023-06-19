وسط ترحيب.. قطر والإمارات تستأنفان التمثيل الدبلوماسي

رحبت الولايات المتحدة اليوم الاثنين (19 حزيران/يونيو 2023) باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات وإعادة فتح سفارتي البلدين، ووصفته وزارة الخارجية الأمريكية بأنه "خطوة مهمة" نحو تعزيز الاستقرار في المنطقة.

كما أعربت الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، تطبيقاً لاتفاق العُلا.

ونوهت الرياض بما وصفتها بالخطوة الإيجابية، التي تؤكد على متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وفي وقت سابق قالت الخارجية القطرية إن قطر والإمارات اتفقتا على إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما وذلك باستئناف سفارتي البلدين العمل اعتباراً من اليوم 19 حزيران/يونيو.

وقالت الوزارة في بيان إن وزيري خارجية قطر والإمارات، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والشيخ عبد الله بن زايد، أجريا اتصالاً هاتفياً مع إعادة فتح السفارتين اليوم الاثنين.

وقالت رويترز في نيسان/أبريل إن الدولتين الخليجيتين بصدد استعادة التمثيل الدبلوماسي.

واعتمل صراع مرير بين أبوظبي والدوحة لسنوات على النفوذ في المنطقة ودور الإسلام في السياسة وكذلك بشأن دعم الحركات المؤيدة للديمقراطية في أنحاء الشرق الأوسط. وفي عام 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع العلاقات مع قطر بسبب اتهامات بأنها تدعم الإرهاب وأنها عززت علاقاتها مع إيران. ونفت الدوحة الاتهامات.

وبدأت الرياض والقاهرة بإعادة تعيين سفيرين لدى الدوحة في عام 2021 بعد اتفاق بقيادة السعودية لإنهاء الخلاف، بينما لم تفتح البحرين سفارتها في الدوحة بعد.

كما تأتي الخطوة بعد اتفاق إيران والسعودية على استئناف العلاقات بعد عداء على مدى سنوات هدد استقرار منطقة الخليج وأدى إلى تأجيج الحرب في اليمن.

خ.س/أ.ح (رويترز، د ب أ، أ ف ب)