وسط الميدان .. المستفيد الأول في الميركاتو الصيفي

منذ عدة أسابيع، يعيش سوق انتقالات اللاعبين على وقع الإثارة والتشويق، لاسيما بعد نجاح بعض الفرق، التي تعودت باستمرار على المنافسة على كل الألقاب الممكنة محليا وقاريا، في تعزيز كتيبتها بصفقات من العيار الثقيل.

والمُلاحظ أن الكثير من الفرق، تُركز بشكل كبير على التعاقد مع لاعبين، يشغلون مركز وسط الميدان فوق المستطيل الأخضر، حيث إن لاعبي هذا المركز لا يُجيدون فقط القيام بأدوار دفاعية صرفة، بل يُساعدون في عملية بناء الهجمات وتحقيق الانتصارات.

ويضطلع لاعبو وسط الميدان بمهمة الربط بين الخطوط، إذ يستلمون الكرة من خط الدفاع ثم يقومون بعد ذلك بعملية نقلها وتدويرها، بطريقة تسمح بفتح ثغرات داخل صفوف الفرق المنافسة، وخلق فرص تسجيل حقيقية.

وبلغة الأرقام، يُعد مركز وسط الميدان من أكبر الفائزين في فترة الانتقالات الصيفية، إذ ارتفعت قيمة لاعبي الوسط المالية، وأصبحوا بشكل أو بآخر قطب رحى الفرق، التي تريد تحقيق الألقاب ومواصلة كتابة التاريخ.

"المحارب" فيدال انتقل إلى فريق برشلونة في الميركاتو الصيفي قادماً من بايرن ميونيخ.

برشلونة

وأعلن برشلونة قبل أيام قليلة، تعاقده رسميا مع متوسط الميدان التشيلي أرتورو فيدال (32 عاماً)، قادما من العملاق البافاري بايرن ميونيخ، حيث دفع النادي الكتالوني 19 مليون يورو، فضلا عن المتغيرات من أجل "المحارب" التشيلي، الذي عانى في السنوات الأخيرة من إصابة قوية في الركبة.

ويُحاول الفريق الكتالوني أيضاً، الظفر بخدمات نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا. فقد أكدت تقارير صحفية أن "البلوغرانا"، عرض الكولومبي ياري مينا والبرتغالي أندريه غوميز، بالإضافة إلى 44 مليون جنيه استرليني، من أجل إقناع إدارة "الشياطين الحمر"، بالتخلي عن الدولي الفرنسي.

"البلوز" و"الشياطين الحمر"

وفي إنجلترا، أنفق فريق تشيلسي اللندني 57 مليون يورو، فضلا عن 8 ملايين كمكافآت من أجل ضم جورجينهو، قادما من وصيف الدوري الإيطالي لكرة القدم نابولي. وخاض "البلوز" معركة طاحنة مع مانشستر سيتي، الذي كان يُمني النفس في الحصول على خدمات متوسط الميدان البرازيلي.

ويقترب "البلوز" أيضا، من حسم صفقة متوسط ميدان ريال مدريد ماتيو كوفاسيتش، إذ أشار موقع جريدة "ذا صن" أن تشيلسي سيضم الدولي الكرواتي على سبيل الإعارة، بعدما جلس كثيرا على مقاعد بدلاء "الميرنغي" منذ انتقاله إليه قادما من إنتر ميلان الإيطالي.

أما مانشستر يونايتد، فقد نجح بدوره في ضم الدولي البرازيلي فريد، الذي قدم أوراق اعتماده كواحد من أحسن لاعبي خط الوسط في أوكرانيا، بينما أكد مدرب "الشياطين الحمر" جوزيه مورينيو أن فريد سيكمل خط وسط الفريق الإنجليزي العملاق، الذي يعول على إمكانيات النجم البرازيلي بهدف استعادة أمجاد مانشستر يونايتد.

يوفنتوس

ومن إنجلترا إلى "جنة كرة القدم" إيطاليا، حيث تمكن فريق يوفنتوس من الفوز بخدمات الدولي الألماني إيمري جان، الذي فضل الانتقال إلى "السيدة العجوز" بدلاً من مواصلة رحلته الكروية مع فريق ليفربول الإنجليزي. وكلفت صفقة جان (24 عاماً) إدارة بطل إيطاليا في آخر سبع مواسم 16 مليون يورو.

سان جيرمان وريال مدريد

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قد أوضحت في وقت سابق أن هناك صراعاً محموماً بين فريقي ريال مدريد وباريس سان جيرمان، للظفر بخدمات وسط ميدان تشيلسي نغولو كانتي، الذي ساهم مؤخراً في تتويج منتخب "الديكة" بكأس العالم.