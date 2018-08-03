وسط الميدان .. المستفيد الأول في الميركاتو الصيفي

منذ عدة أسابيع، يعيش سوق انتقالات اللاعبين على وقع الإثارة والتشويق، لاسيما بعد نجاح بعض الفرق، التي تعودت باستمرار على المنافسة على كل الألقاب الممكنة محليا وقاريا، في تعزيز كتيبتها بصفقات من العيار الثقيل.
والمُلاحظ أن الكثير من الفرق، تُركز بشكل كبير على التعاقد مع لاعبين، يشغلون مركز وسط الميدان فوق المستطيل الأخضر، حيث إن لاعبي هذا المركز لا يُجيدون فقط القيام بأدوار دفاعية صرفة، بل يُساعدون في عملية بناء الهجمات وتحقيق الانتصارات.
ويضطلع لاعبو وسط الميدان بمهمة الربط بين الخطوط، إذ يستلمون الكرة من خط الدفاع ثم يقومون بعد ذلك بعملية نقلها وتدويرها، بطريقة تسمح بفتح ثغرات داخل صفوف الفرق المنافسة، وخلق فرص تسجيل حقيقية.
وبلغة الأرقام، يُعد مركز وسط الميدان من أكبر الفائزين في فترة الانتقالات الصيفية، إذ ارتفعت قيمة لاعبي الوسط المالية، وأصبحوا بشكل أو بآخر قطب رحى الفرق، التي تريد تحقيق الألقاب ومواصلة كتابة التاريخ.
"المحارب" فيدال انتقل إلى فريق برشلونة في الميركاتو الصيفي قادماً من بايرن ميونيخ.
برشلونة
وأعلن برشلونة قبل أيام قليلة، تعاقده رسميا مع متوسط الميدان التشيلي أرتورو فيدال (32 عاماً)، قادما من العملاق البافاري بايرن ميونيخ، حيث دفع النادي الكتالوني 19 مليون يورو، فضلا عن المتغيرات من أجل "المحارب" التشيلي، الذي عانى في السنوات الأخيرة من إصابة قوية في الركبة.
ويُحاول الفريق الكتالوني أيضاً، الظفر بخدمات نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا. فقد أكدت تقارير صحفية أن "البلوغرانا"، عرض الكولومبي ياري مينا والبرتغالي أندريه غوميز، بالإضافة إلى 44 مليون جنيه استرليني، من أجل إقناع إدارة "الشياطين الحمر"، بالتخلي عن الدولي الفرنسي.
"البلوز" و"الشياطين الحمر"
وفي إنجلترا، أنفق فريق تشيلسي اللندني 57 مليون يورو، فضلا عن 8 ملايين كمكافآت من أجل ضم جورجينهو، قادما من وصيف الدوري الإيطالي لكرة القدم نابولي. وخاض "البلوز" معركة طاحنة مع مانشستر سيتي، الذي كان يُمني النفس في الحصول على خدمات متوسط الميدان البرازيلي.
ويقترب "البلوز" أيضا، من حسم صفقة متوسط ميدان ريال مدريد ماتيو كوفاسيتش، إذ أشار موقع جريدة "ذا صن" أن تشيلسي سيضم الدولي الكرواتي على سبيل الإعارة، بعدما جلس كثيرا على مقاعد بدلاء "الميرنغي" منذ انتقاله إليه قادما من إنتر ميلان الإيطالي.
أما مانشستر يونايتد، فقد نجح بدوره في ضم الدولي البرازيلي فريد، الذي قدم أوراق اعتماده كواحد من أحسن لاعبي خط الوسط في أوكرانيا، بينما أكد مدرب "الشياطين الحمر" جوزيه مورينيو أن فريد سيكمل خط وسط الفريق الإنجليزي العملاق، الذي يعول على إمكانيات النجم البرازيلي بهدف استعادة أمجاد مانشستر يونايتد.
يوفنتوس
ومن إنجلترا إلى "جنة كرة القدم" إيطاليا، حيث تمكن فريق يوفنتوس من الفوز بخدمات الدولي الألماني إيمري جان، الذي فضل الانتقال إلى "السيدة العجوز" بدلاً من مواصلة رحلته الكروية مع فريق ليفربول الإنجليزي. وكلفت صفقة جان (24 عاماً) إدارة بطل إيطاليا في آخر سبع مواسم 16 مليون يورو.
سان جيرمان وريال مدريد
وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قد أوضحت في وقت سابق أن هناك صراعاً محموماً بين فريقي ريال مدريد وباريس سان جيرمان، للظفر بخدمات وسط ميدان تشيلسي نغولو كانتي، الذي ساهم مؤخراً في تتويج منتخب "الديكة" بكأس العالم.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة العاشرة: ماثيو ستافورد
في كرة القدم الأمريكية لا يزال بإمكان النجوم جني الكثير من المال، حتى من دون الفوز بالألقاب، على غرار ماتيو ستافورد الذي يلعب في فريق ديترويت ليونز. إذ يكسب ستافورد (30 عاما) من ممارسة هذه الرياضة 50,7 مليون يورو سنويا.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة التاسعة: مات ريان
لاعب وسط اتلانتا فالكونز مات ريان هو أيضا من نجوم كرة القدم الأمريكية، الذي دخل قائمة 100 أعلى الرياضيين دخلا في العالم، حيث يجني 57.4 مليون يورو سنويا.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة الثامنة: ستيفن كاري
ستيفن كاري، الرجل الذي يظهر في اللحظات الحاسمة، ليس لأن لاعب فريق غولدن ستايت ووريوز لكرة السلة الأمريكية لا يستطيع فقط خداع قانون الجاذبية (كما توضح الصورة)، بل أيضا بسبب رمياته الثلاثية أو حتى من أمكنة أبعد من ذلك، حيث تُساعد يد ستيفن كاري السحرية في الحصول على دخل سنوي قدره 65.6 مليون يورو.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة السابعة: روجر فيدرير
مايسترو كرة المضرب السويسري روجر فيدرير، الذي عاد بقوة في سنة 2017 وحقق لقبين من البطولات الأربع الكبرى وسبع بطولات أخرى، جلبت له الكثير من المال، حيث بلغ دخله السنوي 65.8 مليون يورو.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة السادسة: ليبرون جيمس
يُلقبه عشاقه بـ"الملك جيمس" أو "المختار". فاز نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة بثلاث بطولات، ومنحته شركة "نايكي" للملابس الرياضية سنة 2015 عقدا إعلانيا مدى الحياة، يُشكل الجزء الأكبر من دخله السنوي البالغ 72.9 مليون يورو.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة الخامسة: نيمار
في البرازيل يُعد نيمار اللاعب الأغلى، لكن عالميا لا يزال صاحب أغلى صفقة في كرة القدم (222 مليون يورو) يقبع في ظل رونالدو وميسي، حيث يبلغ دخل النجم البرازيلي سنويا 76.7 مليون يورو.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة الرابعة: كونر ماكغريغور
من هو كونر ماكغريغور؟ إنه مصارع فنون رياضية مختلطة، لكن لا يجني من هذه الرياضة الكثير من المال. ففي الملاكمة تجرع ماكغريغور كأس الهزيمة أمام النجم فلويد مايويذر في نزال قوي الصيف الماضي، بيد أنه حصل في هذا المباراة فقط، على 63.9 مليون يورو، وهو أضعاف ما يجنيه في رياضة الفنون القتالية المختلطة. ويكسب ماكغريغور في السنة 84.4 مليون يورو.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة الثالثة: كريستيانو رونالدو
تراجع كريستيانو رونالدو من المرتبة الأولى إلى الثالثة، بالرغم من أن دخل النجم البرتغالي السنوي ارتفع من 83 إلى 92.1 مليون يورو، فقد تجاوزه بعض نجوم الرياضة بمن فيهم منافسه المباشر (ميسي). لكن، من يعرف رونالدو جيدا يعي أن هذا سيجعله أكثر طموحا.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة الثانية: ليونيل ميسي
قد تقول الألسنة السيئة إن جزءا من دخل ليونيل ميسي السنوي، والبالغ 94.6 مليون يورو يعود على الأرجح إلى دافعي الضرائب الإسبان، خاصة بعد مشاكل النجم الأرجنتيني الضريبية، فيما يُواصل نادي برشلونة الدفع بسخاء لصاحب القدم اليسرى الساحرة، فضلا عن عائدات الإعلانات مثل شركة "أديداس" الألمانية للملابس الرياضية.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة الأولى: فلويد مايويذر
نعم يعيش الملاكمون المحترفون حياة خطرة، ويتحتم عليهم تحاوز الكثير من العراقيل ليصبحوا مشاهير. لكن الملايين تعوض كل هذه الآلام والمصاعب، حيث وصل دخل فلويد مايويذر السنوي إلى 242.9 مليون يورو. أي أن الملاكم الأمريكي يجني 4.67 مليون يورو في الأسبوع أو حوالي 28 ألف يورو في الساعة!.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
الألماني الأفضل...
إنه سبياستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات في سباقات الفورمولا واحد. بيد أن بطل العالم الألماني تراجع من المرتبة 14 إلى 18، وذلك بالرغم من زيادة دخله بـ 2 مليون يورو ليصل إلى 36 مليون يورو سنويا. في حين احتل منافسه البريطاني لويس هاميلتون المرتبة 12 بدخل سنوي قدره 43.5 مليون يورو. فيتيل هو الألماني الوحيد المتواجد في قائمة مجلة "فوربس" لأعلى 100 رياضي دخلا في العالم.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
لا إمرأة في القائمة
المساواة في الأجور بين الرجال والنساء؟ بالتأكيد ليس في الرياضة الاحترافية، إذ لا تتواجد أي امرأة في قائمة مجلة "فوربس" لأغنى 100 رياضي في العالم. و تسببت إجازة الأمومة في خروج بطلة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز من القائمة، بعدما احتلت السنة الماضية المرتبة 51 بدخل سنوي قدره 15.7 مليون يورو. إعداد : يوشوا فيبر/ رضوان مهدوي
الكاتب: مهدوي رضوان