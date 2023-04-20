 وسط المعارك.. نشطاء السودان يقومون بالإغاثة ويدعون لانتقال سلمي! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 24.04.2023

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سياسة واقتصاد

وسط المعارك.. نشطاء السودان يقومون بالإغاثة ويدعون لانتقال سلمي!

مع استمرار القتال في السودان، أخذ النشطاء الذين يعملون مع منظمات المجتمع المدني على عاتقهم تنسيق جهود توفير المياه والغذاء مع نقص الاحتياجات الأساسية. ودعا النشطاء إلى انتقال سلمي والعودة إلى مسار الديمقراطية في السودان.

هدوء حذر يسود الخرطوم مع انتهاء هدنة عيد الفطر

هدوء حذر يسود الخرطوم مع انتهاء هدنة عيد الفطر

 

مع انتهاء هدنة عيد الفطر في السودان، أفادت وسائل إعلام بأن حالة من الهدوء الحذر تسود الخرطوم وسط استمرار حالات النزوح الداخلي من العاصمة إلى ولايات أخرى وتسريع العديد من الدول إجلاء رعاياها من البلاد.

تزامن هذا مع أفادت به نقابة أطباء السودان عن مقتل أكثر من 270 شخصا وإصابة نحو 1600 آخرين منذ بداية الاشتباكات والقتال بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان الذي يرأس أيضا مجلس السيادة الانتقالي من جهة وقوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو (حميدتي) في 15 أبريل/ نيسان.

وأشارت النقابة إلى أنه يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، لافتة إلى عدم التمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

فرار المدنيين

دفع القتال المستعر آلاف المدنيين إلى الفرار من العاصمة الخرطوم  مع تعرضها لنقص حاد في المياه والغذاء وانقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المستشفيات والمتاجر وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية.

أما معظم سكان الخرطوم ممن اضطروا إلى البقاء فلم يجدوا بديلا سوى البحث عن الأمان داخل منازلهم مع تزايد اعتمادهم على المساعدات الإنسانية. وفي مقابلة مع  DWقالت كاترينا فون شرودر التي تعمل مع منظمة "أنقذوا الأطفال" في السودان، إن "حالة الإمدادات مرعبة للغاية مع انقطاع التيار الكهربائي في العديد من الأماكن، كما أن العديد من المستشفيات لم تعد تعمل".

بدوره رسم حامد خلف الله، الزميل غير المقيم بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط في السودان، صورة واقعية لما يعاني منه معظم سكان الخرطوم في الوقت الحالي. وقال في مقابلة مع DW "هناك آثار لإطلاق نار في الجزء الخلفي من منزلنا، سأبقى مع عائلتي بالداخل وسنحاول أن نكون بأمان."

تشهد الخرطوم والعديد من الولايات الأخرى عمليات نزوح مع استمرار القتال

تشهد الخرطوم والعديد من الولايات الأخرى عمليات نزوح مع استمرار القتال

بيد أن الباحث السوداني ياسر زيدان اضطر لترك منزله الذي يقع قرب وسط الخرطوم ومطارها الذي تعرض للقصف الشديد.

وقال في مقابلة مع DW "كنا بحاجة إلى الانتقال لأن منزلنا بالقرب من أماكن الغارات الجوية، لدينا الآن على الأقل بعض الطعام والماء والوقود وأحيانًا الاتصال بالإنترنت".

فشل الانتقال الديمقراطي!

مختارات

يشار إلى أنه بعد الإطاحة بنظام  عمر البشير  في أبريل/  نيسان 2019، جرى تشكيل مجلس عسكري بقيادة البرهان للإشراف على الانتقال عملية الديمقراطي في السودان فيما كان حميدتي نائبه.

لكن في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021، قام البرهان بانقلاب وأطاح  بالحكومة المدنية  بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وشكل البرهان مجلس سيادة برئاسته رغم الاحتجاجات الرافضة للعودة إلى الحكم العسكري والمطالبة بالعودة إلى التحول الديمقراطي في البلاد.

وخلال التظاهرات، قامت قوات الدعم السريع بأعمال قمع ضد المحتجين، ما أسفر عن مقتل 330 شخصا على الأقل وإصابة نحو 3 آلاف آخرين، حسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية.

لكن منذ مطلع أبريل / نيسان الجاري، تصاعدت التوترات بين البرهان وحميدتي على وقع خطط دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني.

المجتمع المدني في مواجهة كارثة إنسانية

ومنذ ذلك الحين، أخذت منظمات المجتمع المدني في السودان على عاتقها محاولة تنسيق جهود الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية للكثير من المواطنين الذين باتوا في أمس الحاجة إلى تلك المساعدات.

وفي سياق متصل، قالت ميشيل دارسي، مديرة منظمة "المساعدات الشعبية" النرويجية، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان يتم "حاليا استخدام الحركات للديمقراطية للاستفادة من خبرتها في التنظيم". وأضافت " تبذل اللجان داخل الأحياء قصارى جهدها لمساعدة عمليات الإجلاء والرعاية الطبية والاحتياجات الأساسية وتتكاتف هذه اللجان معا في ظل ظروف بالغة الخطورة".

ورغم تركيز النشطاء وأعضاء منظمات المجتمع المدني على مساعدة السودانيين، إلا أنهم لم ينسوا عملهم السياسي، حيث يدعون إلى ضرورة العودة إلى  المسار الديمقراطي  بعد انتهاء موجة القتال والاشتباكات.

تعمل منظمات المجتمع المدني على تنسيق جهود الإغاثة وتقديم المساعدات في ظل نقص حاد في الاحتياجات الأساسية

تعمل منظمات المجتمع المدني على تنسيق جهود الإغاثة وتقديم المساعدات في ظل نقص حاد في الاحتياجات الأساسية

وفي ذلك، كتب ياسر عرمان، الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي، في تغريدة على موقع تويتر: "على السودانيين في الداخل والخارج حشد طاقاتهم لحل الأزمة الإنسانية ومن بعدها السياسية بعقل مدني رصين قائم على أساس مشروع ديمقراطي .... مشروع يحمل قيم وواجبات ثورة ديسمبر ونحن الآن في مناخ معقد ومختلف لن نتصدى لواجباته إلا بوحدتنا."

وأضاف في تغريدة أخرى " الحل الوحيد هو أن نشكل كتلة مدنية صلبة وجبهة مدنية متحدة ضد الحرب عابرة للإثنيات والجغرافيا قادرة على توحيد السودانيات والسودانيين وتوحيد الشعب والأرض. فدون ذلك سيتمزق السودان بلا رحمة."

قوة المعسكر المدني

وقد لاقت تحركات منظمات المجتمع المدني والنشطاء في السودان إشادة من المراقبين حيث شدد ثيودور ميرفي، مدير برنامج أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، على أن "المعسكر المدني مازال نشطا للغاية وملتزما بالمسار الديمقراطي".

وأضاف في مقابلة مع  DWأن الأولوية في الوقت الراهن تتمثل في "معالجة الوضع الإنساني والدعوة إلى وقف الأعمال العدائية، لكن يتعين أن يعقب ذلك التذكير بضرورة الاحتفاظ بإمكانيات السودان الديمقراطية".

ويتفق في هذا الرأي يوناس هورنر، كبير محللي شؤون السودان  والذي كان يشغل في السابق منصب نائب مدير مجموعة الأزمات الدولية. وقال في مقابلة مع DW إن القتال "قد وضع بشكل رئيسي الحركات المدنية في مواجهة الجيش، ما سيعزز وحدة هذه الحركات ويقوي عزمها، أكثر من أي وقت مضى، على الوفاء بوعدها بالعمل على إحلال حكم مدني في السودان".

أكد البرهان في خطاب متلفز على مواصلة الانتقال نحو الحكم المدني في السودان

أكد البرهان في خطاب متلفز على مواصلة الانتقال نحو الحكم المدني في السودان

المسار الديمقراطي في خطر!

ورغم ذلك، أعرب ميرفي وهورنر عن مخاوفهما من أن القتال الدائر في السودان سوف يأتي على حساب المسار الديمقراطي في البلاد. وقال ميرفي "إنه في حالة خروج أحد طرفي الصراع (البرهان وحميدتي) منتصرا، فسوف يعمل على تكريس شكل جديد من الدكتاتورية. ما يعني أنه سيعمل على إنهاء آمال الديمقراطية في البلاد في ضوء أنه لن يواجه أي تحدٍ من الطرف الأخر وأيضا لشعوره بنشوة الانتصار".

لكنه أرد ف بأنه في ظل استمرار الاحتجاجات "من الصعب للغاية - إن لم يكن من المستحيل - حكم السودان وإدارته بتجاهل وتجاوز الحركات الديمقراطية بشكل كامل. لذا أعتقد أن هناك بصيصا من الأمل في بقاء شعلة الديمقراطية متوهجة في السودان ".

وكان عبد الفتاح البرهان قد أكد مؤخرا الماضية أن  القوات المسلحة السودانية  عازمة على مواصلة الانتقال إلى الحكم المدني في السودان، مضيفا في كلمة متلفزة "واثقون بأننا سنتجاوز هذه المحنة بما يحافظ على أمن ووحدة البلاد والانتقال الآمن للحكم المدني".

جنيفر هوليس / م. ع

  • قادة تحالف قوى الحرية والتغيير في اجتماع مع المجلس العسكري الانتقالي

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    قوى "إعلان الحرية والتغيير"

    وهي تجمع لعدد من التيارات والمكونات السياسية الإئتلافات المدنية السودانية، منها "تجمّع المهنيين" و "الجبهة الثورية" و "تحالف قوى الإجماع الوطني" و "كتلة التجمع الاتحادي" و "كتلة قوى نداء السودان".

  • قوى الحرية والتغيير والتحالف الوطني الديمقراطي يوقعان على التشكيل السياسي للإدارة المدنية الديمقراطية. السودان في 23 أغسطس 2022

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    تأسيس "إعلان الحرية والتغيير"

    تأسّست قوى الحرية في كانون الثاني/يناير 2019 خِلال الاحتجاجات التي اندلعت عام 2018 ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير. قامت تلك القوى المعروفة اختصاراً باسم "قحت" بصياغة "إعلان الحرية والتغيير" و"ميثاق الحرية والتغيير" الذي دعا إلى إقالة البشير من السلطة وهو ما حدث في نيسان/أبريل عام 2019.

  • متظاهرون معارضون للحكم العسكري في مظاهرة بمناسبة ذكرى استيلاء الجيش على السلطة وإبعاد المدنيين عن الحكم.

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    الجيش يطيح باتفاق تقاسم السلطة

    استمرت "قحت" في نشاطها ونظمت احتجاجات في وجه المجلس العسكري الذي حكم البلاد "نظريًا" بعد سقوط نظام البشير ثمّ دخلت في مرحلة مفاوضات مع الجيش حتى توصلت معه في 17 تموز/يوليو 2019 إلى خطة لتقاسم السلطة لكنها لم تصمد كثيراً، حيث أطاح الجيش السلطة المدنية واتُهم بتنفيذ "انقلاب".

  • قوات من الجيش السوداني في استقبال قائد الجيش البرهان. السودان في 21 سبتمبر 2021

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    الجيش الحاكم الفعلي منذ استقلال السودان

    الحاكم الفعلي للبلاد منذ إعلان الجمهورية عام 1956. يحتل المركز 75 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم ويصل عدد أفراده إلى نحو 200 ألف جندي بين قوات عاملة واحتياط. لدى الجيش السوداني 191 طائرة حربية متنوعة بين مقاتلات وطائرات هجومية وطائرات شحن عسكري وطائرات تدريب ومروحيات هجومية. كما يمتلك 170 دبابة وآلاف المدرعات وأنواع مختلفة من المدافع وراجمات الصواريخ إلى جانب أسطول بحري صغير.

  • الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    انقلاب الجيش على الحكومة المدنية

    استولى الجيش في أكتوبر/تشرين الأول 2021 على السلطة وأعلن حالة الطوارئ، منهياً اتفاق تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين في خطوة وصفت بأنها انقلاب عسكري. تقول التيارات المدنية إن الجيش يرفض تسليم السلطة للمدنيين ما أدى لصدامات متعددة كان أبرزها ما سمى "بمجزرة القيادة العامة" في حزيران/يونيو 2019 وراح ضحيتها أكثر من 100 قتيلٍ في يومٍ واحد وتبرأ المجلس العسكري منها وأكد فتح تحقيقات بشأنها.

  • عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    الرجل القوي في الجيش السوداني

    يقود الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان والذي برز اسمه في فبراير/شباط 2019، مع إعلان البشير ترقيته من رتبة فريق ركن إلى فريق أول. تولى العديد من المناصب داخل وخارج السودان. عقّدت الانقسامات بين قوات الدعم السريع والجيش جهود استعادة الحكم المدني. وسرعان ما دب الخلاف بين الرجلين القويين عبد الفتاح البرهان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة ومحمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ونائب البرهان.

  • قوات الدعم السريع

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    قوات الدعم السريع..ميليشيات الجنجويد بالأمس

    عمودها الأساسي ميليشيات الجنجويد وهي جماعات مسلحة كانت موالية للبشير، أثارت ذعراً شديداً منذ عام 2003 حين قامت بسحق تمرد في دارفور. اتهمت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية. أضفى البشير الشرعية عليها لتتحول إلى "قوات الدعم السريع" وفق قانون أجازه المجلس الوطني في عام 2017". حصل قائدها محمد حمدان دقلو "حميدتي" على رتبة عسكرية وكان له مطلق الحرية في السيطرة على مناجم الذهب في دارفور.

  • قوات الدعم السريع

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    قوات الدعم السريع..الرجال والعتاد

    يُقدر عدد أفراد قوات الدعم السريع بنحو 100 ألف فرد ينتشرون في جميع أنحاء البلاد. تمتلك عدداً كبيراً من الأسلحة الخفيفة مثل البنادق والرشاشات والأسلحة المضادة للدروع والصواريخ الموجهة والمتفجرات اليدوية والأسلحة الثقيلة مثل المدافع والدبابات وآلاف من سيارات الدفع الرباعي وغيرها.

  • محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس مجلس السيادة السوداني.

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    من هو محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع؟

    "حميدتي" اللواء محمد حمدان دقل، هو تاجر جمال سابق وحاصل على قدر من التعليم الأساسي ويعد الرجل الثاني في السودان وأحد أثرى الأشخاص في البلاد. أدى دوراً بارزاً في السياسة المضطربة في السودان على مدى سنوات وساعد في إطاحة الرئيس البشير عام 2019، والذي كانت تربطه به علاقة وثيقة ذات يوم. تولى عدداً من أهم الملفات في السودان بعد سقوط البشير، بما في ذلك الاقتصاد المنهار ومفاوضات السلام مع جماعات متمردة.

  • وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، يسارًا ، ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الجنرال محمد حمدان دقلو. السودان 9 فبراير 2023.

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    "حميدتي" ..رجل من؟

    يتمتع حميدتي بعلاقات دولية قوية مع عدة دول أجنبية مثل روسيا وإثيوبيا، وأخرى عربية منها السعودية والإمارات خاصة بعد أن أرسل قواته لدعمهما ضد الحوثيين في الحرب الأهلية اليمنية. يقول مراقبون إنه منذ سقوط البشير وهو يسعى ليصبح الرجل الأول في السودان.

  • احتجاجات لإسلاميين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم. السودان في 29 أكتوبر / تشرين الأول 2022

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    كيانات التيار الإسلامي

    وهي تنظيمات وتيارات وكيانات إسلامية متنوعة المشارب والاتجاهات، منها "حركة الإصلاح الآن" بقيادة غازي صلاح الدين العتباني وهو مستشار سابق للبشير، وأيضاً "الحركة الإسلامية السودانية" بقيادة حسن عمر و"منبر السلام العادل" و "حزب دولة القانون والتنمية".

  • احتجاجات لإسلاميين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم. السودان في 29 أكتوبر / تشرين الأول 2022

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    موقف كيانات التيار الإسلامي

    تقول قوى سياسية سودانية إن التيار الإسلامي في أغلبه يضم رموزاً من العهد السابق وأن أغلب مكوناته تنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين. من جهتها تقول تلك التيارات الإسلامية إنها تعمل على حفظ السيادة الوطنية وجعل قيم الدين هي الحاكمة لجميع أوجه الحياة إضافة لإصلاح الشأن السياسي. إعداد: عماد حسن.


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