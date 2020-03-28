 وسط ارتفاع مهول لكورونا في البلاد.. ترامب يُقرّ خطة إنقاذ تاريخية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.03.2020

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أخبار

وسط ارتفاع مهول لكورونا في البلاد.. ترامب يُقرّ خطة إنقاذ تاريخية

أعلنت واشنطن عن إجراءات تاريخية لمواجهة جائحة كورونا، إثر تحوّل البلاد إلى البؤرة الأولى للمرض عبر العالم، ومن ذلك توصل الكثير من الأمريكيين بشيك مالي عاجل واستدعاء جنود الاحتياط.

الولايات المتحدة تعلن خطة إنقاذ تاريخية بسبب كورونا

ترامب خلال التوقيع على الخطة

أقرّت الولايات المتحدة خطة إنقاذ اقتصادي تاريخية، بمصادقة مجلس النواب والرئيس دونالد ترامب على ضخ أكثر من تريليوني دولار (2200 مليار دولار)، اليوم السبت (28مارس/آذار 2020). وتتضمن الخطة إجراءات عاجلة منها إرسال شيك بقيمة 1200 دولار إلى عدد كبير من الأميركيين ونحو 400 مليار دولار من المساعدات للشركات الصغيرة، إضافة إلى 500 مليار للشركات الكبرى التي ستخضع لإشراف مراقب عام، فضلاً عن مئة مليار دولار للمستشفيات و30 ملياراً لتمويل الأبحاث الهادفة إلى إيجاد لقاح وعلاجات لكوفيد-19

مختارات

مع بداية انتشار فيروس كورونا فكر البعض في استغلال الوضع وشراء بعض اللوازم الصحية بكميات كبيرة وانتظار الفرصة لبيعها بأثمان باهظة. الفكرة نفذها شقيقان أمريكيان، بيد أن العدالة كانت لهما بالمرصاد، فماذا كان عقابهما؟ (20.03.2020)

أضحت الولايات المتحدة أول دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إذ تجاوز عدد الإصابات 86 ألف حالة، لتتجاوز بذلك الصين، أول دولة ظهر فيها الفيروس، وكذلك إيطاليا، بؤرة الجائحة في أوروبا. (27.03.2020)

ألحق فيروس كورونا أضرارا جسيمة في الأسواق بطريقة تشبه ما لحق بها إبان الازمة المالية العالمية. على وقع ذلك تتسابق الدول لوضع خطط طوارئ تنقذ بها اقتصادياتها من الانهيار. كيف تبدو هذه الخطط في عدد من كبريات الدول؟ (20.03.2020)

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وصرّح ترامب غداة التوقيع: "لقد أصابنا العدوّ غير المرئي بشدة"، لكنه توقع مع ذلك انتعاشاً اقتصاديّاً "مذهلاً" في أكبر اقتصادٍ في العالم، بمجرّد كسب المعركة ضدّ الفيروس.

وفي توافق نادر، تحالف غالبية الديمقراطيين والجمهوريين لأجل تسريع التصويت على الخطة، عبر التصويت الشفوي بنعم أو لا، وذلك لتجنيب المجلس إلزامية توافر نصاب يبلغ 216 عضواً، يحضرون جميعاً إلى واشنطن. وقد دعا ترامب إلى استبعاد نائب من الحزب الجمهوري لمح إلى أنه قد يطالب بهذا النصاب.

وتأتي الخطة في ظل انتشار سريع للغاية لفيروس كوفيد-19 بالولايات المتحدة التي باتت حاليا أوّل دولة في العالم ينتشر فيها الفيروس، إذ تخطى عدد الإصابات المؤكدة عتبة الـ100 ألف، بينها 1544 حالة وفاة وفق ما أظهره إحصاء لجامعة جونز هوبكنز ليل الجمعة. لكن تبقى نسبة الوفيات منخفضة في الولايات المتحدة مقارنة بإيطاليا (1.5 بالمئة مقابل 10.5 بالمئة(.

وفي هذا السياق، صرّح ترامب إن بلاده ستنتج 100 ألف جهاز تنفس صناعي خلال 100 يوموقال إنه عيّن مستشار البيت الأبيض بيتر نافارو منسقاً لقانون الإنتاج الدفاعي، متعهداً أن يلبي هذا التصنيع احتياجات بلاده وكذلك مساعدة بلدان أخرى.

ووقع ترامب أمراً تنفيذياً يفوّض وزيري الأمن الداخلي والدفاع لاستدعاء جنود الاحتياط في الجيش وخفر السواحل للخدمة. وبموجب القرار، تم تفويض الوزيرين بإصدار أمر استدعاء لجنود الاحتياط من الجيش والبحرية وسلاح الجو وخفر السواحل للخدمة لمدة تصل إلى سنتين "بعدد لا يتجاوز مليون فرد في الخدمة في أي وقت".

ولأجل تخفيف تداعيات الجائحة، صرّح ترامب كذلك أنه يرغب في استشارة الخبراء الأسبوع الجاري بشأن إمكانية بدء تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، متحدثاً في مؤتمر صحفي أنه يجب فتح الاقتصاد الأمريكي أمام الشركات مجدداً في أقرب وقت ممكن، لكنه استدرك القول إن العملية يجب أن تكون آمنة وإن الأولوية للحياة والسلامة.

إ.ع/خ.س (رويترز، د ب أ، رويترز)

  • Eine junge Frau bepflanzt ihren Balkon (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    العامل النفسي مهم

    نتعرض يومياً لسيل من الأخبار المخيفة عن فيروس كورونا، ما قد يتسبب في حالة من القلق والضيق. إذا سمحت لهذه الأفكار السلبية بالسيطرة عليك، فسيزداد الوضع سوءاً. لذلك ننصحك أن تحاول الاستمتاع بالوقت طالما أنه ليس أمامك بديل آخر.

  • Entspannung auf dem Balkon (picture-alliance/S. Pilick)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    عطلة غير تقليدية في الشرفات

    مع قدوم فصل الربيع باتت تشرق الشمس أخيراً وتزهر الأشجار من حولنا. إذا كانت لديك شرفة أو حديقة فقم بزرع بعض الورود لنشر الألوان المبهجة من حولك. لا يجب أن يكون لديك حديقة للتمتع بالجو الربيعي، فقط اجلس أمام النافذة مع كوب من مشروبك المفضل وموسيقى تحبها.

  • Ein Frau liest daheim ein Buch (picture-alliance/Bildagentur-online/Begsteiger)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    الكتاب خير رفيق

    نشكو جميعاً من انشغالنا الدائم بالعمل وعدم وجود الوقت الكافي لممارسة هواياتنا أو التمتع بقراءة كتاب شيق. الآن جاءتنا الفرصة لذلك! اقرأ كتاباً عن دول أو أماكن تتمنى زيارتها لتكون مستعداً لعطلتك الحقيقية بعد انتهاء أزمة كورونا.

  • Sendung Check-in User (DW/S. Bonney-Cox)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    سفر افتراضي في عوالم الشبكة العنكبوتية

    إذا اضطررت لإلغاء رحلتك هذا العام، تستطيع التمتع بعطلة افتراضية عن طريق الأفلام الوثائقية أو برامج الرحلات حول العالم في التلفاز أو شبكة الإنترنت. كما تستطيع أيضاً مشاهدة أفلام شيقة لها علاقة بالسفر والترحال.

  • Wellness (picture-alliance/dpa/L. J. Nukari)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    منتجع صحي في منزلك

    هل كنت تخطط للاستجمام في أحد المنتجعات الصحية هذا العام؟ الفرصة مازالت سانحة، فكل ما تحتاجه هو بعض المكونات الطبيعية لعمل "ماسك" تجميلي للبشرة والاسترخاء على الأريكة من مشاغل العمل اليومية، مع سماع الموسيقى الهادئة.

  • Familienspiele (picture-alliance/blickwinkel/McPhoto/BilderBox)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    عطلة عائلية

    أفضل ما في العطلات هو قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء. ففي ظل الحياة اليومية المزدحمة بالعمل والمسؤوليات لا نجد الوقت الكافي للعائلة. العزل المنزلي هذه الفترة يعد فرصة جيدة للقيام ببعض الأنشطة مع الأسرة مثل الألعاب أو مشاهدة الأفلام أو مجرد التحدث و الضحك سوياً.

  • Kochen (picture-alliance/Bildagentur-online)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    أطباق عالمية في مطبخك

    إذا كنت تتطلع لتجربة أكلات جديدة في عطلتك، لديك الفرصة الآن لطبخها بنفسك. ابحث عن وصفة تريد تجربتها واطبخ المكونات اللازمة لها، لكن. سينقلك ذلك لوجهة عطلتك دون الحاجة إلى السفر.

  • Ein Hund faulenzt im Bett (picture-alliance/imagebroker/A. Sarti)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    لا تفعل شيئاً!

    تعود معظمنا على الانشغال بالعمل، حتى نسينا متعة الاسترخاء وتقدير الأشياء الصغيرة من حولنا. أفضل ما في العطلة هو البعد عن ضغوط الحياة والاستمتاع بالوقت، فمن حقك أيضاً أن تجلس ولا تفعل شيئاً سوي أن تستمتع بالهدوء والسكينة. إعداد: إليزابيت يورك فون فارتنبورغ/ س.ح


مختارات

بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

بعد انتشار فيروس كورونا في العالم، منعت معظم البلاد السفر إليها ما أدى إلى إلغاء العديد من العطلات هذا العام. لا يعني العزل المنزلي بالضرورة ضياع الفرصة، هذه بعض النصائح للاستمتاع بالعطلة في المنزل من خلال الجولة المصورة (22.03.2020)  

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