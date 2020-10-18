وسط ارتفاع الإصابات بكورونا.. ثلثا الألمان راضون عن إجراءات الحكومة

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الأحد الأحد (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) تراجع أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" التي تم تسجيلها في غضون يوم واحد مقارنة بالأيام السابقة. وأوضح المعهد في وقت مبكر من صباح اليوم أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس بلغ 5587 حالة.

ولكن وفقا لخبرات سابقة، يقل غالباً تسجيل أعداد الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في أيام الأحد وكذلك الاثنين من كل أسبوع؛ إذ لا تنقل جميع مكاتب الصحة بياناتها للمعهد في العطلة الأسبوعية. ومقارنة بعدد 3483 إصابة التي تم تسجيلها الأحد الماضي، يكون عدد الإصابات قد ارتفع بشكل كبير أيضاً حتى في العطلة الأسبوعية.

يُذكر أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد بلغ رقماً قياسياً للمرة الثالثة على التوالي أمس السبت، ووصلت إلى 7830 حالة. وأشار المعهد في تقريره عن الوضع مساء أمس إلى انتشار متزايد للفيروس.

وبحسب بيانات معهد "ربورت كوخ" اليوم، فقد بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ألمانيا حتى الآن 361974 حالة منذ بدء انتشار الفيروس، وارتفع عدد حالات الوفاة بإجمالي 10 حالات مقارنة بما تم تسجيله أمس السبت، وبلغ إجمالها منذ بداية تفشي الفيروس 9777 حالة. ووفقاً لتقديرات المعهد، بلغ عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حتى الآن في ألمانيا 291900 شخص.

وجاء في تقرير الوضع الخاص بالمعهد أن عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس في ألمانيا بلغ أمس السبت 1.40، فيما كان يبلغ أول أمس الجمعة 1.22، ويعني ذلك أن كل مصاب بالفيروس يمكنه نقل العدوى إلى 1.4 شخص في المتوسط.

وعلى جانب آخر ذكرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا وصل إلى 364 ألفاً و664 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت ألمانيا.

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وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 9785 حالة وفاة. وتعافى حتى الآن 291 ألفاً و129 شخصاً من المصابين بكوفيد-19، وهو المرض الذي يسببه فيروس كورونا. وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 37 أسبوعاً.

من جانب آخر قال أكثر من ثلثي الألمان إنهم راضون في الغالب عن إدارة الحكومة الاتحادية لجائحة فيروس كورونا، وفقًا لمسح أجراه معهد "كانتار" لقياس مؤشرات الرأي لصالح صحيفة "بيلد آم زونتاج".

وبحسب النتائج المنشورة اليوم الأحد فقد اعتبر حوالي 68 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع التعامل مع الجائحة بأنه "جيد إلى حد ما". وأجاب 27 بالمئة بأن التعامل مع الجائحة كان "سيئاً إلى حد ما"، بينما أجاب 4 المئة بـ "لا أعرف"، وفقا للصحيفة الصادرة اليوم الأحد. وبسؤالهم عن وجوب ارتداء الكمامة في جميع الأماكن العامة في مناطق الخطر، عندما يكون من غير الممكن الحفاظ على مسافة ثابتة، قال 89 بالمئة إن الإجراء صحيح، وقال 10 بالمئة إنه خطأ.

وأجرى معهد "كانتار" لقاءات مع 500 شخص في 15 تشرين الأول/ أكتوبر لتحديد نتائج الاستطلاع، وفقاً للصحيفة.

ع.غ/ ح.ز (د ب أ، آ ف ب)