وسائل منزلية بسيطة للتعامل مع لدغات البعوض

يشكو العديد من الناس من لدغات البعوض في فصل الصيف، فهي مؤلمة للبعض ومزعجة للبعض الأخر لما تسببه من حكة وتورم في الجسم. لكن لماذا يلدغ البعوض؟

بحسب موقع "سبوت أون"، ينجذب البعوض لرائحة العرق وحرارة الجسم. ويقول موقع "هيلث لاين" إن البعوضة تقوم بسحب الدم عند لدغها لشخص ما، بينما يدخل بعض من لعابها لجسم هذا الشخص. يحتوي لعاب البعوضة على بروتين، وهو الذي يراه الجهاز المناعي كجسم غريب، مما يدفعه لمحاربته عن طريق إفراز مادة ال"هيستامين" التي تتسبب في الحكة والاتهاب أو التورم في المنطقة المصابة، كما ينقل الموقع.

جمعنا في هذا التقرير خمس طرق علاجية سهلة ومتوفرة في أغلب البيوت لمعالجة لدغات البعوض.

التبريد والتدفئة

بحسب موقع عيادات "مايو كلينيك" الأمريكية، فإن أغلب لدغات البعوض تطيب بعد بضعة أيام. لكن الشعور بالحكة أحساس مزعج، خاصة إذا كان الشخص يعاني من أكثر من لدغة واحدة. لذلك ينصح الموقع بتبريد المنطقة المصابة عن طريق وضع كمادة باردة على مكان اللدغة لعدة دقائق، وهو ما يقوم بتخفيف التورم والإحساس بالحكة بحسب موقع "سبوت أون". كما ينصح موقع "سبوت أون" أيضاَ بتدفئة المنطقة المصابة كحل بديل، وذلك عن طريق وضع ملعقة في كوب من الماء الساخن، ثم الضغط بالملعقة الدافئة على مكان اللدغة لعدة ثواني.

البصل والثوم

ينصح موقع "سبوت أون" باستخدام البصل لمعالجة لدغات البعوض، لما يتميز به من خصائص مهدئة للالتهابات ومضادة للفطريات والبكتيريا. ويمكن استخدامه عن طريق تقطيع شريحة من البصل وضغطها على المنطقة المصابة لعدة دقائق ثم غسلها بالماء. أما الثوم فينصح به موقع "هيلث لاين" عن طريق طحنه وتخفيفه بزيت الجوز أو "كريمات" مرطبة ثم وضعه على مكان اللدغة لعدة دقائق.

الخل

يعد خل التفاح أحد الطرق العلاجية الطبيعية واسعة الاستعمال، وينصح به موقع "هيلث لاين" لمعالجة لدغات البعوض، وذلك عن طريق وضع القليل منه على قطعة من القطن ثم المسح بها على أماكن اللدغات. ويمكن أيضاً مزج الخل مع الماء ثم استخدام قطعة من القماش ككمادة توضع على الأماكن المصابة، بحسب موقع "سبوت أون".

الليمون ومعجون الأسنان

يقول موقع "سبوت أون" إن معجون الأسنان قد يساعد على تهدئة الحكة والالتهاب الناتج عن اللدغة لما يحتويه من زيت الـ"منثول"، ويكون الاستخدام عن طريق وضع القليل من المعجون على مكان الحكة ثم الانتظار حتى يجف لغسله بالماء الفاتر.أما موقع "فود إن دي تي في" فينصح بشرائح الليمون لتهدئة التورم والشعور بالحكة، ويمكن عمل معجون من عصير الليمون والريحان المطحون أو النعناع المطحون ووضعه على مكان اللدغة.

العسل وآلو فيرا

يتميز العسل بخصائص مهدئة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، وبحسب موقع "ميدكال نيوز توداي" يمكن وضعه على مكان اللدغة لبعض الوقت حتى يهدأ التورم. أما موقع "إينسايدر" فينصح باستخدام "آلو فيرا" أو مستحضرات تحتوي عليه لما يتمتع به من خصائص مهدئة ومرطبة.

س.ح