 وسائل التواصل.. متنفس للمرأة العربية ومقتلها أحياناً! | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 30.01.2021

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ثقافة ومجتمع

وسائل التواصل.. متنفس للمرأة العربية ومقتلها أحياناً!

مجرد إنشاء حساب على موقع للتواصل الاجتماعي في المجتمعات المحافظة قد يشكل خطراً على حياة المرأة. لكن كيف توسع مفهوم شرف العائلة ليصل إلى مواقع التواصل؟ وقائع مثبتة حدثت في بلدان عربية عدة، ولكن لا إحصاءات كافية حتى اليوم.

دفعت نساء في مجتمعات محافظة حياتهن ثمناً لاستخدامهن وسائل التواصل الاجتماعي

دفعت نساء في مجتمعات محافظة حياتهن ثمناً لاستخدامهن وسائل التواصل الاجتماعي

قبل أيام انتشر هاشتاغ #SaveManalQamarsSister (أنقذوا منال، أخت قمر!) بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي. الهاشتاغ يسلط الضوء على قضية امرأة بمحافظة الخرج في وسط السعودية تدعى قمر (26 عاماً) اختفت آثارها في الـ 19 من كانون الثاني/ يناير الجاري. بعد أيام قليلة من فقدان قمر تبين أنها قتلت ودفنت في الصحراء. واتهمت منال شقيقها المحافظ بقتل شقيقتها على خلفية امتلاكها حساباً عاماً على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات!

اعتقلت منال من قبل الشرطة السعودية بعد نشرها ما حدث على وسائل التواصل. على الرغم من أن هوية العائلة غير معروفة، فإن حبس منال غير العادل أحدث صرخة مدوية على مواقع التواصل.

"شرف العائلة" على مواقع التواصل!

مختارات

قبل 12 عاما قُتلت الفتاة حاتون سوروجو من أصل تركي على يد شقيقها أيهان في برلين. ويبدو أن "رد الاعتبار لشرف العائلة" هو السبب وراء الجريمة. محكمة في اسطنبول برأت أخوي القاتل.

منحت مواقع التواصل الاجتماعي النساء في المجتمعات المحافظة متنفساً للتعبير عن أنفسهن. توجهت الكثير من الشابات في الشرق الأوسط إلى سناب شات وتيك توك.

تلك المساحة من الحرية لم تعجب المحافظين، فتنوعت طرق الرد. في مصر اعتقلت وحوكمت فتاتان هما حنين حسام ومودة الأدهم بتهمة "التعدي على قيم المجتمع" بعد نشرهما فيديوهات على تطبيق تيك توك. وفي العراق "مجرد الزيارة أو الإعجاب بصفحة 'مرفوضة' قد يؤدي إلى عقوبات قبلية، بما فيها تعويضات مالية"، حسب ما تقول منظمة European Asylum Support Offfice المختصة بقضايا اللجوء.

"على مدار عقود كان شرف العائلة مرتبطة ببقاء الفتاة عذراء حتى زواجها. اليوم تم توسيع مفهوم شرف العائلة ليشمل في بعض الأحيان نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى فتح حساب بالاسم الحقيقي"، تكتب صحفية عراقية. وهذا ما يفسر استخدام فتيات من أسر محافظة لورود أو ما شابه كصورة لحسابهن بدل صورهن الشخصية.

مظاهرة في الأراضي الفلسطينية احتجاجاً على مقتل إسراء الغريب

مظاهرة في الأراضي الفلسطينية احتجاجاً على مقتل إسراء الغريب

لا إحصاءاتكافية

تقول المنظمات الحقوقية إن هناك نقصاً في الإحصاءات الموثوقة فيما يخص جرائم الشرف في الشرق الأوسط. بيد أن حوادث كثيرة تدل على الظاهرة وإن غابت الإحصاءات.

في عام 2018 قضت ثلاث نساء عراقيات "بسبب نشاطهن على مواقع التواصل، من بينهن عارضة الأزياء تارة فارس، التي كان لديها 2,8 مليون متابع على إنستغرام.

في آب/أغسطس 2019 تعرضت عاملة مصففة شعر فلسطينية تدعى إسراء الغريب للضرب العنيف من قبل أقاربها، ما أسفر عن وفاتها متأثرة بجروحها. قيل وقتها إن سبب ضربها كان نشرها صورة لها ولخطيبها.

في مايو/أيار 2020 طعنت فتاة أردنية تبلغ من العمر 14 عاماً حتى الموت على يد شقيقها بعد إنشائها صفحة فيسبوك.

وفي الناصرية في جنوب العراق اختفت طالبة جامعية، قالت أسرتها إنها انتحرت، بيد أن أصدقاءها يعتقدون أن شقيقها قتلها بسبب منشوراتها على إنستغرام. وفي نفس المدينة قيل إن فتاة في منتصف الثلاثينات من عمرها قضت هي الأخرى بسبب فتحها حساباً سرياً على إنستغرام.

المديرة بالوكالة في منظمة Surgir Foundation التي تكافح ضد العنف بحق النساء ومقرها سويسرا، هيلينا ديلموز، تقول في حوار مع DW: "هناك حالات متزايدة من جرائم الشرف التي لها علاقة بحضور النساء على وسائل التواصل".

عارضة الأزياء العراقية تارة فارس قضت بـ جريمة شرف

عارضة الأزياء العراقية تارة فارس قضت بـ "جريمة شرف"

معظمهن تحت سن الـ 25

نُشرت دراسة في عام 2020 تناولت المعلومات المتوافرة عن جرائم الشرف، خلصت إلى أن معظم الضحايا تحت سن الـ 25. تعريف الحالات التي تزيد أو تلوث الشرف يتغير بتغير الزمان، حسب ما ترى عايشة ك. جيل، أستاذة الجريمة في جامعة روهامبتون في لندن، وتقول "مع صعود نجم مواقع التواصل، ركزت في أبحاثي على القلق الناتج عن توسيع مفهوم الشرف ليشمل مراقبة نشاط النساء الافتراضي، في حال خرجن عن الخط أو هددن شرف العائلة".

العراقية سانار طالب تقول إن شقيقها اعتدى عليها لنشرها صور سيلفي لها على مقاطع التواصل، وتوضح "ضربني بقوة على معدتي ما جعلني لا أستطيع شرب الماء أو المشي بشكل طبيعي لأيام". وبعدها لم تستخدم الفتاة ذات الـ 27 عاماً اسمها الحقيقي على مواقع التواصل. "الأمر لا يتعلق بي وحدي. الشيء نفسه حدث للعديد من النساء في العراق".

وفي حديث مع DW ترى سانار أن فوائد استخدام وسائل التواصل تفوق مخاطرها: "النساء كن يقتلن فيما مضى ولم يكن أحد يعرف عن الأمر شيئا، ولم يطالب بحقهن أحد. اليوم وسائل التواصل هي الطريق الوحيد لبعض النساء ليكون لهن صوت ولتقول: أنا موجودة".

كاترين شير/خ.س

  • Frankreich Sudan Journalist Lubna Hussein Pressekonferenz in Paris (AP)

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    لم تدفع غرامة "البنطال"

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  • Samar Badawi Menschenrechtsaktivistin Saudi-Arabien (privat)

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    دعوى قضائية ضد الأب

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  • Nawal Benaissa im Interview - Anfüherin der Rif-Bewegung (N. Benaissa)

    ناشطات عربيات دفعن ثمنا غاليا لنضالهن من أجل الحرية

    حكم مع وقف التنفيذ وغرامة

    أصدرت المحكمة يوم 15 شباط/ فبراير 2018 حكماً بعشرة أشهر من السجن مع وقف التنفيذ في حق نوال بنعيسى الناشطة في حراك الريف المغربي، إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم. وتوبعت نوال بتهمة "إهانة رجال القوات العمومية أثناء أدائهم لمهاهم والتجمهر في الطرق العمومية والتظاهر في الطرق العمومية دون سابق تصريح"، إلى جانب "المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها والتحريض على ارتكاب جنايات أو جنح".

  • Ägypten Israa al-Taweel (privat)

    ناشطات عربيات دفعن ثمنا غاليا لنضالهن من أجل الحرية

    إخلاء سبيل بسبب الظروف الصحية

    في مساء الأول من يونيو/ حزيران 2015، اختفت إسراء الطويل، المصورة الصحفية التي عرفت في مواقع التواصل الاجتماعي. بعد 202 يوماً فى الحبس الاحتياطي والسجن قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيلها لظروفها الصحية. وكانت إسراء قد اتهمت بالانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكديرالأمن والسلم العام.

  • Suad Alshimri (Suad Alshimri)

    ناشطات عربيات دفعن ثمنا غاليا لنضالهن من أجل الحرية

    "تطاولت على الإسلام"

    أوقفت الناشطة السعودية سعاد الشمري في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 بتهمة "التطاول على الإسلام". سعاد الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحريات، أسست مع رائف بدوي، الناشط في المجتمع المدني، موقع "الشبكة الليبرالية السعودية الحرة"، الذي ينتقد الهيئة الدينية. ويقضي بدوي عقوبة بالسجن عشر سنوات صدرت بحقه في مطلع أيلول/ سبتمبر 2014 بتهمة "الإساءة للإسلام" أيضاً.

  • Screenshot Aufruf zur Freilassung von Razan Zaitouneh

    ناشطات عربيات دفعن ثمنا غاليا لنضالهن من أجل الحرية

    خطفت في ظروف غامضة!

    اختطفت المحامية السورية رزان زيتونة في نهاية عام 2013 مع ثلاثة آخرين من زملائها في مكان عملها في مدينة دوما وسط ظروف غامضة. وكانت رزان قد أسست مع ناشطين لجان التنسيق المحلية في سوريا لتوثيق انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان. واتهم البعض فصيل معارض باختطافهم حيث أن ذلك الفصيل كان هو المسيطر على المدينة آنذاك، وما تزال مختفية لحدود الساعة. إعداد مريم مرغيش.


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