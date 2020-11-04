وسائل إعلام: ترامب يحسم ولاية فلوريدا الكبيرة والمهمة لمصلحته ويحصل على 29 صوتا إضافيا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
الرئيس دونالد ترامب يحسم ولاية فلوريدا الكبيرة والمهمة لمصلحته ويحصل على 29 صوتا إضافيا من أصوات المجمع الانتخابي.
المزيد في تغطيتنا المباشرة للانتخابات الأمريكية...
يتواصل فرز الأصوات لمعرفة نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن. تغطية مباشرة من DW عربية لآخر النتائج والتطورات.
على غرار أسلافه طبع دونالد ترامب كرئيس أمريكي السياسة العالمية ـ سواء من الناحية النظرية أو حتى بشكل ملموس تماما. وسياسته كانت لها انعكاسات كبيرة في مناطق نزاعات مثل أفغانستان وسوريا وفي الخليج.
تصاعدت الحملة الانتخابية في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث عقد دونالد ترامب تجمعات حاشدة في فلوريدا وأوهايو ونورث كارولينا. في غضون ذلك ، خاطب المرشح الديمقراطي جو بايدن مؤيديه في تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا. وقد أدلى بالفعل أكثر من 50 مليون شخص بأصواتهم مبكرا، من بينهم ترامب نفسه.
© 2020 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول