 وزير قطري ردا على انتقادات الغرب: أين حقي في اختيار ما أريده لبلدي؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.11.2022

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وزير قطري ردا على انتقادات الغرب: أين حقي في اختيار ما أريده لبلدي؟

رد وزير الطاقة القطري على الانتقادات الألمانية لتعامل بلاده مع المثليين جنسيا والحديث عن "الفساد" في إعطاء قطر حق استضافة المونديال. كما تطرق الوزير في مقابلة مع صحيفة ألمانية تأثير هذه الانتقادات على التجارة والاقتصاد.

وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي بتاريخ 18 أكتوبر 2022

وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي

في حوار مع صحيفة "بيلد" الألمانية الشعبية واسعة الانتشار (الثلاثاء 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) انتقد وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي وزير الاقتصاد ونائب المستشار روبرت هابيك والذي سبق وأن صرح بأن تنظيم قطر لمونديال كرة القدم "لا يمكن تفسيره إلا بالفساد". وقال الكعبي "إذا اتهمت شخصًا بالفساد، فعليك الكشف عن الدليل. أنت مسؤول قانونيًا إذا اتهمت شخصًا ما بالفساد".

وحول ما إذا كان الوزير هابيك قد تطرق خلال زيارته للدوحة الصيف الماضي لموضوع حقوق الإنسان، قال الوزير القطري إن الموضوع الوحيد الذي تم الحديث عنه وقتها كان إمكانية توريد الغاز إلى ألمانيا. وعقب الوزير القطري على الصورة التي أثارت الكثير من الجدل في ألمانيا والتي بدا فيها هابيك منحنيا أمامه وقال إنه لا يحب هذه الصورة وأوضح أن الوزير الألماني دخل عليه عندما كان يتحدث على الهاتف ولم يعرف كيف يتصرف بالضبط فمد يده إليه، موضحا أنه لم يكن هناك أي إنحناء.

Katar | Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck

أما فيما يخص الانتقادات لأوضاع العمالة الأجنبية في قطر، قال الكعبي إن بلاده تحاول منذ فترة طويلة تحسين الأوضاع التي تنتقد بسببها موضحا أن هذا الأمر يستغرق بعض الوقت ومشيرا إلى التقدم في هذا الملف والمتمثل في أمور من بينها وضع حد أدنى للأجور.

وبشأن حقوق المثليينقال الكعبي "إذا كانوا يريدون (المثليون) زيارة قطر، فلا مشكلة لدينا في ذلك. إنهم يحضرون كأس العالم وليس لدينا مشكلة في ذلك". لكن "كمسلمين، نعتقد أن مجتمع الميم غير مقبول في ديننا (..) الشريعة الإسلامية لا تقبل بذلك".

وتعقيبا حملة التنديد الغربية بسياسة التمييز التي تنتهجها قطر ضد الأقليات قال الكعبي "الغرب يدعونا كقطريين كي نتغير وأننا بحاجة إلى تغيير ديننا ومعتقداتنا والقيام بما يعتقدون أنه صحيح: أي القبول بمجتمع الميم بالكامل. أين حقي الإنساني في اختيار ما أريده لديني، وبلدي، وأولادي وأسرتي؟ "يريد الغرب أن "يملي ما يريد" على قطر.

وردا على الجدل الذي أثير بعد ظهور وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر وهي ترتدي شارة "حب واحد" داخل الملعب، قال الوزير القطري إنه لا يعتقد أن الكثيرين رحبوا بهذا التصرف وأوضح أنه كمسؤول في حكومة عندما يزور بلد آخر، لا يقوم بفعل يعرف أنه سيؤذي هذا البلد.

وبسؤاله عما إذا كان من الإزدواجية أن يطلب الغرب الغاز من قطر وينتقدهم في نفس الوقت، قال الوزير القطري إنه بلاده تبيع الغاز للجميع وتبتعد عن خلط السياسة بالاقتصاد موضحا أنه من غير المنطقي تجديد المفاوضات الاقتصادية مع تغيير الحكومات كل أربع سنوات وأوضح أن بلاده مثلا تشتري المنتج الألماني بغض النظر عن الموقف السياسي لألمانيا إذ تعتمد على الفصل الكامل بين الاقتصاد والسياسة.

 

ح.ز/ ا.ف (المصدر: صحيفة بيلد)

 

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