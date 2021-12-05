وزير سعودي يشن هجوما لاذعاً على الإخوان ويصفهم بـ"المرض"

شنّ وزير الشؤون الإسلامية في السعودية، عبداللطيف آل الشيخ، هجوما لاذعا على جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة بأنها إرهابية في المملكة، ووصفها بأنها "مرض"، مؤكداً أن حكومة بلاده تعمل "على التحصين من أفكارهم".

وقال الوزير السعودي في تصريح لصحيفة "عكاظ اونلاين" السعودية اليوم الأحد (الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2021)، ردا على سؤال حول وجود أفكار جماعة الإخوان (المسلمين) المحظورة في السعودية،"إن كان لهم تواجد أو لا، فهو متروك للجهات المعنية".

وشدد آل الشيخ على "الحرص على توعية المجتمع وتحذيره من أصحاب المبادئ الهدامة التي تهدم الدين والوطن وتريد أن تسبب تفريق اللحمة الوطنية".

وأضاف الوزير أن جماعة الإخوان المسلمين "مرض وجدناه في مجتمعنا، والمجتمعات الأخرى التي تساقطت دولهم وابتليت بالفتن"، وقال :"إننا نعمل على تحصين المجتمع والأماكن التي قد يرتادها حاملو تلك الأفكار"، في إشارة إلى الجماعة.

وحول فعالية البرامج التوعوية التي تقوم بها الوزارة لـ"مواجهة الأفكار المنحرفة"، قال آل الشيخ: "إنها أثرت تأثيراً إيجابياً كبيراً، والمواطنون وطلبة العلم وصلوا إلى درجة عالية من الوعي والإدراك".

وتابع وزير الشؤون الاسلامية السعودي أن "هذه الآفة انتهت ولطالما المجتمع متماسك سيرفض جميع تلك الأفكار التي تدعو إلى تفريق اللحمة الوطنية وتشتيت الناس وتهييجهم ضد أنفسهم وأوطانهم".

وكانت هيئة كبار العلماء في السعودية قد اعتبرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 تنظيم الإخوان "جماعة إرهابية منحرفة" لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة أن "جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب".

خ.س/أ.ح (د ب أ)