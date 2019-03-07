وزير داخلية ولاية ألمانية يدعو لتخطيط عمراني مضاد للإرهاب

أكد وزير داخلية ولاية شليسفيغ-هولشتاين الألمانية ضرورة أن تحد المدن من الإرهاب من خلال التخطيط العمراني الماهر للمدن. وقال الوزير هانز يوآخيم غروته، العضو في الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه المستشارة أنغيلا ميركل، إنه قد تبين على الأقل منذ جريمة الدهس في برلين، التي نفذت أثناء الاحتفال بأعياد الميلاد أواخر عام 2016 أن الأعياد الشعبية أصبحت تواجه تهديدا بنوع جديد من الأسلحة "بالسيارة، أو بالشاحنة".

ورأى غروته، الذي يتولى في الوقت الحالي الرئاسة الدورية لمنتدى وزراء داخلية الولايات الألمانية أنه من الضروري تحفيز المدن لتأمين ميادينها "بسور مدينة أو بحائط مدينة، وربما أيضا بنوع من البناء حول الميدان".

يشار إلى أن المتطرف الإسلامي أنيس عامري قاد شاحنة في كانون أول / ديسمبر عام 2016 في سوق عيد الميلاد بميدان برايتشايد بلاتس في برلين وقتل 12 شخصا، كما كانت هناك جرائم دهس مشابهة بالسيارات في مدينة نيس الفرنسية و لندن البريطانية وبرشلونة الإسبانية.

وشدد غروته على أن هذه الجرائم "ليست ظاهرة موسمية"، وقال إنه من الضروري إيجاد حلول دائمة لهذه المشكلة. وأكد الوزير المحلي أن بعض المدن تضطر لإلغاء احتفالاتها بسبب عدم قدرتها على تحمل تكلفة تأمين هذه الاحتفالات. وأضاف جروته أن بعض المدن الصغيرة تلجأ لتأمين الاحتفالات الشعبية من خلال وضع سيارات القمامة و"شاحنات محملة بالرمال في الميادين"، محذرا من أن ذلك يشوه صورة الميدان وطبيعة الاحتفال.

وأكد الوزير أنه سيطالب بصفته الرئيس الحالي لمنتدى وزراء الداخلية الألمان بتوفير دعم مالي للتخطيط العمراني للمدن أو لتحديث القرى من أجل إعادة تصميم ميادينها.

ص.ش/ح.ز (د ب أ)