 وزير داخلية فرنسا: يجب طرد 231 أجنبيا ملاحقين بشبهة التطرف | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.10.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

وزير داخلية فرنسا: يجب طرد 231 أجنبيا ملاحقين بشبهة التطرف

كشفت الحكومة الفرنسية أنه يجب "طرد" 231 أجنبيا يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني ويلاحقون بشبهة التطرف، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن طرد 428. يأتي ذلك في قت تتخذ فيه باريس تدابير ضد التطرف وما تسميه "الانعزالية الإسلامية".

القبض على مشتبه به بعد وقوع اعتداء في مارسيليا في أكتوبر/ تشرين الأول 2017

اعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمنان اليوم الثلاثاء (13 أكتوبر/تشرين الأول) لدى كشف أرقام لنشاط قوات الأمن، أن هناك "231 شخصا يقيمون بصورة غير قانونية يجب طردهم وهم ملاحقون للاشتباه بتطرفهم". وكشف عن أن بينهم 180 شخصا في السجن حاليا.

وأوضح الوزير الفرنسي أن هؤلاء مدرجون على لائحة المهاجرين السريين الـ851 في الملف الخاص بالوقاية من التطرف لأهداف إرهابية. وتابع أن 428 من هؤلاء طردوا.

وأعلن الوزيرأن "12 من دور العبادة التي تشجع على التطرف" أغلقت في أيلول/ سبتمبر، منها مسجد غير معلن ومدرسة خاصة ومركز ثقافي وخمسة محلات. وتم إغلاق 73 مكانا يشتبه في انتهاجها التطرف في فرنسا منذ مطلع العام.

مختارات

التعهد بترسيخ قيم العلمانية في التعليم والحياة العامة وتمديد حظر الحجاب إلى القطاع الخاص، بنود تصدرت خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "الإسلام السياسي". خطاب كان محط انتظار واسع ويأـي في ظرفية حسّاسة بفرنسا.

بعد الأزهر وتركيا، أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيانا يدين قيام صحيفة شارلي إيبدو بإعادة نشر رسوم تسخر من نبي المسلمين. وفي حين رأت إيبدو "ضرورة" في إعادة النشر تعتبره تلك المؤسسات "استفزازا لمشاعر المسلمين".

ومطلع الشهر الحالي قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطة عمل ضد ما أسماها "الانعزالية الإسلامية"، معلنا تدابير عديدة مثل إلزام أي جمعية تطلب إعانة عامة بالتوقيع على ميثاق العلمانية، وتعزيز الإشراف على المدارس الخاصة التابعة لطائفة دينية، وفرض قيود صارمة على التعليم المنزلي.

ويقول مسؤولون فرنسيون إن بلادهم تواجه منذ سنوات مشكلات مع تشدد إسلامي ترعرع في الداخل، لكن القلق يتزايد داخل حكومة ماكرون إزاء مؤشرات على نطاق أوسع تدلل على تطرف، عادة ما يبتعد عن العنف، في المجتمعات المسلمة. ومنذ 2015 تعرضت فرنسا لاعتداءات إرهابية أوقعت 258 قتيلا.

ورغم أن ماكرون أكد أنه لا يجب الخلط بين الإسلام والتطرف الإسلامي وأنه يريد ترسيخ "إسلام مستنير" في فرنسا، إلا أن خطته قوبلت برفض وانتقادات واسعة من داخل فرنسا وخارجها وبالذات استخدامه لمصطلح "الانعزالية الإسلامية".

ع.ج.م/ص. ش (أ ف ب، رويترز)

مشاهدة الفيديو 01:30

ماكرون يريد التخلص من الأئمة الأجانب .. وتركيا تتهمه بالاسلاموفوبيا

مواضيع ذات صلة

EU-Sondergipfel | Angela Merkel

تلويح أوروبي بعقوبات ضد تركيا في قمة تنوب فيها ميركل عن ماكرون 02.10.2020

بعد اتفاق مبدئي بين قادة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على تركيا في حال واصلت عمليات التنقيب شرق المتوسط، ميركل تنوب عن ماكرون في اليوم الثاني لقمة بروكسل، وتشدد على الحوار وتركيا تحذر. 

Frankreich Les Mureaux | Rede Präsident Macron

ماكرون يعرض استراتجيته ضد "الإسلام السياسي" 02.10.2020

التعهد بترسيخ قيم العلمانية في التعليم والحياة العامة وتمديد حظر الحجاب إلى القطاع الخاص، بنود تصدرت خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "الإسلام السياسي". خطاب كان محط انتظار واسع ويأـي في ظرفية حسّاسة بفرنسا.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  