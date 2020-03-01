 وزير داخلية ألمانيا لا يستبعد ″إغلاق مدن بأكملها ″ لمواجهة كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.03.2020

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وزير داخلية ألمانيا لا يستبعد "إغلاق مدن بأكملها " لمواجهة كورونا

فيما تزداد معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، صرح وزير الداخلية هورست زيهوفر أنه لا يستبعد إغلاق مدن بأكملها لمواجهة انتشار المرض. وثلث الألمان يستغنون عن إجازاتهم في الخارج بسببه.

Deutschland Berlin | Coronavirus | Jens Spahn & Horst Seehofer (picture-alliance/AP Photo/M. Schreiber)

وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر برفقته زميله وزير الصحة ينس شبان في مؤتمر صحفي ببرلين حول فيروس كورونا

صرح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بأنه لا يتوقع نهاية سريعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وقال زيهوفر لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (الأول من آذار/ مارس 2020): "أتوقع أن يتوافر لدينا لقاح بحلول نهاية العام".

وأضاف الوزير الألماني أنه حتى يحل ذلك الوقت يجب مكافحة فيروس كورونا "بكل الوسائل التقليدية للحماية من العدوى. يتعين علينا كسر سلاسل العدوى باستمرار".

ولم يستبعد زيهوفر إغلاق مناطق، أو مدن بأكملها، لمواجهة انتشار العدوى، وأضاف: "هذا السيناريو سيكون الملاذ الأخير". وصرح زيهوفر بأنه هو نفسه لم يعد يصافح أي شخص باليد، كإجراء احترازي، وقال: "ولكنني أقول كل مرة إن ذلك ليس له أي علاقة بعدم اللياقة".

وكان وزير الصحة الألماني ينز شبان قد أجرى مشاورات لسبت مع خبراء شؤون الصحة من كافة الكتل الحزبية بالبرلمان الألماني (بوندستاغ) بشأن تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد. وكتب شبان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه اطلع عبر مؤتمر هاتفي على التطورات المتسارعة التي حدثت في الأيام الثلاثة الماضية، وأضاف: "سنلتقي مجدداً في اجتماع طارئ للجنة الشؤون الصحية بالبرلمان بعد غد الاثنين. من المهم بالنسبة لي الاطلاع على الوضع على مستوى متجاوز للأحزاب".

ومن المقرر عقد اجتماع طارئ لوزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الجمعة المقبل. وقال شبان في بيان لوزارته: "نحن على أعتاب وباء، في ألمانيا وأوروبا. هذا يتطلب تحركاً مشتركاً".

انتشار سريع للفيروس بألمانيا

يُذكر أن فيروس كورونا وصل إلى ألمانيا، حيث يوجد حالياً أكثر من 100 بحسب صحيفة "ميركور" الألمانية في عددها الصادر صباح اليوم الأحد. والولايات التي سجلت حالات إصابة في ألمانيا هي شمال الراين- ويستفاليا، وبادن-فورتمبرغ، وبافاريا، وراينلاند-بفالتس، وهيسن، وهامبورغ، وشليزفيغ-هولشتاين وأحدثها بريمن شمال البلاد.

وتعتبر منطقة هاينزبرغ في ولاية شمال الراين- ويستفاليا هي الأكثر تضررا في ألمانيا، حيث بلغ عدد حالات الإصابة فيها حتى الآن 38 حالة. وقررت إحدى المدارس الابتدائية في مدينة بون الألمانية السبت إغلاق أبوابها لمدة أسبوعين اعتباراً من بعد غد الاثنين عقب إصابة أحد العاملين بها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مديرة الإدارة الصحية في بون إنغريد هاير إنه يُجرى حالياً فحص تلاميذ المدرسة، البالغ عددهم نحو 185 تلميذاً، لتحديد ما إذا كان أحدهم قد أصيب بالفيروس.

طواقم طبية في ألمانيا تجري فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا

تقوم السلطات الصحية بإجراء فحوصات على تلاميذ المدرسة الابتدائية في بون لتحديد ما إذا كان أحدهم قد أصيب بالفيروس.

تداعيات اقتصادية

وإزاء تداعيات انتشار الفيروس المميت أجلت هيئة المعارض في مدينة دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين- ويستفاليا إقامة عدد من المعارض منها معرضان للمختصين أحدهما عن صناعة النبيذ والآخر عن صناعة الجمال. وقالت إدارة المعارض إن موعداً بديلاً سيتم التشاور بشأنه قريبا لإقامة معرض "النبيذ". وكان من المقرر إقامة معرض النبيذ في الخامس عشر من الشهر المقبل.

مختارات

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس كورونا الجديد وصل إلى "مرحلة حاسمة" داعيا إلى "التحرك سريعا" لاحتوائه. من جانبها أعلنت ألمانيا على لسان أكثر من مسؤول أن لديها خططا لمواجهة أي وباء. (27.02.2020)

مع مخاوف انتشار فيروس كورونا الجديد، ارتفع الإقبال على الكمامات الواقية. ولم يتوان البعض في استغلال هذا الوضع في إيطاليا لتحقيق أرباح خرافية. وبات الحصول على الكمامات شبه مستحيل نظرا لأسعارها الباهظة. (28.02.2020)

"الصحة أهم من الصفقات التجارية"، لذلك ألغت برلين نسخة هذا العام من أكبر معرض للسياحة في العالم، والذي يقام سنويا في العاصمة الألمانية. وبذلك ينضم معرض برلين للسياحة لمعارض أخرى ألغيت في ألمانيا والعالم بسبب فيروس كورونا. (28.02.2020)

كما أفادت إدارة المعارض أن معارض أخرى عن "الجمال" و" توب هير" والمعرض المتخصص في الأسلاك بعنوان "واير" ومعرض المواسير "تيوب" ستؤجل إلى أوقات لاحقة. كانت جمعية معارض كولونيا هي الأخرى أعلنت من قبل عن تأجيل معرض اللياقة البدنية "فيبو" ومعرض البضائع الحديدية إلى مواعيد تعلن لاحقاً.

وكانت السلطات الألمانية قد ألغت معرض السياحة الذي يقام في العاصمة الألمانية برلين بسبب مخاطر عدوى كورونا.

وفي سياق متصل كشف استطلاع حديث أن نحو ثلث المواطنين الألمان يعتزمون الاستغناء عن رحلاتهم إلى خارج البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وأعرب عن هذا الرأي 35 في المئة ممن شملهم استطلاع معهد "قنطار" لأبحاث السوق الذي تم لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية والتي نشرت نتائجه في عددها الصادر اليوم الأحد.

وذكر 62 في المئة من المشاركين أنهم لن يحجموا عن السفر، ولم يحسم 3 في المئة رأيهم. وصرح 17 في المئة بأن انتشار فيروس كورونا له تداعيات على مسار حياتهم اليومية. وذكر 22 في المئة أنهم لديهم خوف من الإصابة بالفيروس.

يُذكر أن نسبة من كانوا يشعرون بذلك كانت 12 في المئة في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي. تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء الاستطلاع يوم 27 شباط/ فبراير الماضي، وشمل إجمالاً 505 أشخاص.

ع.غ/ م.س (د ب أ)

  • Drei Carabinierei mit Mundschutz vor einem Ortsausgangsschild (Reuters/G. Mangiapane)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    نقاط العبور مغلقة

    تم في المجموع عزل 52 ألف نسمة في إحدى عشرة بلدة ومدينة في شمال ايطاليا. فمن يريد الدخول أو الخروج من المناطق المغلقة، يحتاج لترخيص خاص. وقوى الأمن تعمل على التزام المواطنين بذلك. ومن يحاول خرق الحظر وتحاشي الحواجز يعرض نفسه للملاحقة القانونية.

  • Leere Außensitze einer Gastronomie in einer menschenleeren Straße (picture-alliance/Zumapress/C. Furlan)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    شوارع خالية

    جميع الحانات والمحلات في مركز مدينة "كودوغنو Codogno" التي يقطنها 15 ألف نسمة مغلقة. وإلى حد الآن ليس معروفا من جلب الفيروس إلى شمال ايطاليا. وحسب رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، يبقى سريان الحجر الصحي مستمرا لأسبوعين في خطوة أولى. وهذا يتطابق مع فترة حضانة الفيروس الذي يسبب المرض.

  • Eine Person wird von zwei weiteren Personen in Schutzkleidung zu einem Krankenwagen geführt (picture-alliance/Photoshot)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    انتشار سريع

    في البداية كان عدد الإصابات على مستوى ايطاليا حوالي ثلاث حالات. ثم تم كشف الفيروس لدى مريض يبلغ من العمر 38 عاما في عيادة بمدينة كودوغنو ثم لدى عدد أكبر من الناس في محيط هذا الرجل. وحتى والدا الرجل تم وضعهما تحت الرقابة الطبية (الصورة). وحتى يوم الأحد (23 شباط/ فبراير 2020) تم إحصاء أكثر من 130 مصابا في المنطقة، وثلاثة فارقوا الحياة.

  • Gut 30 Personen warten mit leeren Einkaufswagen in einer Reihe (Reuters/G. Mangiapane)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    إجراءات وقائية

    الوقوف في طابور أمام سوبر ماركت في بلدة "كازابوسترلينغو Casalpusterlengo" المغلقة. يتم إدخال الزبائن السوبر ماركت في مجموعات تضم 40 شخصا. "كل شخص سيأتي دوره، نريد فقط تفادي الفوضى وتأمين حماية كافية"، يحاول أحد العاملين تهدئة الوضع. لكن ليس جميع الزبائن يتفهمون الإجراءات.

  • Ein handgeschriebener Zettel hängt an einer Eingangstür zu einer Apotheke (picture-alliance/Zumapress/M. Alpozzi)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    كل شيء نفد

    حتى في المدن الكبرى القريبة في شمال ايطاليا يزداد الخوف من عدوى الإصابة بفيروس كورونا. مواد التعقيم وواقيات الفم نفدت في هذه الصيدلية في تورينو، كما تكشف عن ذلك البطاقة الملصقة بالباب. والواقيات الرقيقة التي تُستعمل مثلا في غرف العمليات لا تقدم إلا حماية محدودة ضد الفيروسات ويجب استبدالها باستمرار.

  • Zwei Personen mit dekorativen Gesichtsmasken sowie Atemschutzmasken (Reuters/M. Silvestri)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    قناع مزدوج

    هذا الشخصان المقنعان يمكن ملاحظة خيبة الأمل في عيونهم: فالكرنفال الشهير في البندقية تم تعليقه ووقاية الفم الإضافية لا تنفع في شيء. ويُعد هذا الحفل تقليدا يعود لعدة قرون ويجذب لسياح الذين يتعرفون على الملابس الجميلة والأقنعة الخيالية.

  • Drei Personen mit einem Karton voller Gesichtsmasken vor dem Schriftzug Armani (Reuters/A. Garofalo)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    موضة رغم كورونا

    تبعد ميلانو فقط 60 كيلومترا عن بلدة كودوغنو التي انتشر فيها الفيروس. لكن رغم ذلك تم إقامة أسبوع الموضة الشهير ميلانو. ودار الازياء "جيورجيو أرماني Giorgio Armani" قدمت عروضها في قاعة خالية بسبب انتشار فيروس كورونا ولكن تم نقلها عبر انترنيت. وجميع عروض الأزياء الأخرى تمت كما كان مخططا لها.

  • Ein Fußballfan in einem Trikot vor einem geschlossenen Stadion (Reuters/D. Mascolo)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    إغلاق ملاعب وإلغاء مباريات

    في الوقت الذي حددت فيه دور الأزياء تواريخ العروض، تم إلغاء جميع الفعاليات الرياضية في منطقتي لومبارداي والبندقية حتى الأول من مارس/ آذار على أقل تقدير. وبهذا تريد السلطات الايطالية احتواء انتشار للفيروس. ومن بين اللقاءات الرياضية الملغاة مقابلة كرة القدم بين انتر ميلانو وسامبدوريا جنوة.


مختارات

كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

باتت ووهان موجودة وسط أوروبا أيضا، فعدد الإصابات بفيروس كورونا في شمال إيطاليا يزداد بسرعة، ما دفع السلطات إلى إغلاق بلدات وإلغاء كرنفال البندقية واتخاذ إجراءات أخرى لمنع انتشار المرض الذي يزاد الخوف من اتساع رقعته. (26.02.2020)  

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