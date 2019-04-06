 وزير خارجية عمان: على العرب أن يشعروا إسرائيل بالطمأنينة | أخبار | DW | 06.04.2019

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أخبار

وزير خارجية عمان: على العرب أن يشعروا إسرائيل بالطمأنينة

على شاطئ البحر الميت قال وزير خارجية سلطنة عمان إن إسرائيل أصبح بيدها كل وسائل القوة، لكن رغم ذلك على العرب أن يقوموا بمبادرة تجاهها لتبديد مخاوفها عبر إجراءات وعقد اتفاقات معها، لكن هناك دخل في نقاش مع الوزير العماني.

Oman Benjamin Netanjahu und Sultan Qabus (picture-alliance/AP/Israeli Prime Minister's Office)

السلطان قابوس يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي في مسقط في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 (أرشيف)

صرح وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي بن عبدالله ، اليوم السبت (6 أبريل/ نيسان 2019) بأنه يجب على الدول العربية العمل على تبديد مخاوف إسرائيل بشأن وجودها. وقال في "المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في السويمة بالأردن على شاطئ البحر الميت (50 كلم غرب عمان) إن "الغرب قدم لإسرائيل الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري وأصبح بيدها كل وسائل القوة". وأضاف أن "إسرائيل ورغم ما قلناه عن قوة تمتلكها فهي ليست مطمئنة إلى مستقبلها كدولة غير عربية في محيط عربي من 400 مليون إنسان. هي غير مطمئنة إلى استمرار وجودها في هذه المنطقة".

وأوضح بن عبد الله في جلسة حوار أمام لجنة بالمنتدى "أعتقد أن علينا نحن كعرب أن نكون قادرين على البحث في هذه المسألة، وأن نسعى إلى تبديد هذه المخاوف لدى إسرائيل بإجراءات واتفاقات حقيقية بيننا نحن الأمة العربية وبين إسرائيل وبين من يدعمون إسرائيل".

وزير أردني يرد "هذه ليست مشكلتي"

وقاطعت المذيعة التي تدير جلسة الحوار الوزير قائلة "هل تقول إن أفضل نهاية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني هي الاعتراف بإسرائيل وحقها في الوجود عبر إبعاد كل المخاوف الأمنية؟".

فأجابها الوزير "لا ليس الاعتراف، لكننا نريدهم أن يشعروا أنه لا توجد تهديدات لمستقبلهم (...) نحن علينا، وعلى الفلسطينيين .. أن يساعدوا الإسرائيليين على الخروج من هذا الخوف الذي يهددهم".

وقوبل تصريح يوسف بن على بالاعتراض من جانب نظيره الأردني أيمن الصفدي، الذي قال خلال الندوة إن "العالم العربي اعترف بإسرائيل وبحقها في الوجود، وقد اعترف الفلسطينيون أنفسهم بحق إسرائيل في الوجود، هذه ليست القضية، القضية هي أن هناك احتلالًا، هل سينتهي هذا الاحتلال أم لا؟".

وأضاف وزير الخارجية الأردني: "ما هي الضمانات الإضافية التي تحتاجها إسرائيل؟ عندما يأتي العالم العربي بأسره بدعم من 57 عضوًا في منظمة التعاون الإسلامي ويقول إننا على استعداد لضمان أمن إسرائيل". وتابع الصفدي إنه "من أجل حصول ذلك يتعين عليها (إسرائيل) الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 والسماح بقيام دولة فلسطينية، هذه هي القضية". وخلص الصفدي "إذا قالوا (الإسرائيليون) إنهم غير مرتاحين فهذه ليست مشكلتي".

اتجاه إسرائيلي للتطبيع مع العرب

ويأتي تصريح يوسف بن علوي بن عبدالله وسط تقارب بين سلطنة عمان وإسرائيل، بعدما قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة رسمية لسلطنة عمان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي هي الأولى له للسلطنة، حيث استقبله السلطان قابوس بن سعيد رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وكان نتانياهو قد أعلن في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي أن سلطنة عمان ستسمح لطائرات إسرائيلية بالتحليق في مجالها الجوي، مؤكدا أنه يريد العمل وفق نهج مختلف عبر التقدم باتجاه تطبيع العلاقات مع العرب دون المرور بحل النزاع مع الفلسطينيين.

وتقيم إسرائيل حاليا علاقات دبلوماسية كاملة مع دولتين عربيتين فقط هما مصر والأردن. وحققت اختراقا خلال الفترة الأخيرة في علاقاتها مع دول عربية لا تربطها بها علاقات دبلوماسية. فقد زارت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مسجد الشيخ زايد في أبوظبي، كما ألقى وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا خطاباً في مؤتمر في إمارة دبي، كما تمّ عزف النشيد الوطني الإسرائيلي بحضور ريغيف في بطولة عالمية للجودو في العاصمة الإماراتية.

وبدأت أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رسميا السبت تحت شعار "نحو نظم تعاون جديدة"، بمشاركة أكثر من ألف شخصية، ولم يُكشف النقاب عما إذا كانت إسرائيل مشاركة في هذا المنتدى أم لا؟

وقال المنظمون إن المنتدى الذي يستمر يومين سيسلط الضوء على أربعة محاور رئيسية هي "بناء نموذج اقتصادي واجتماعي جديد للمنطقة" و"مستقبل الإدارة البيئية في العالم العربي" و"الوصول إلى أرضية مشتركة في عالم متعدد المفاهيم" و"الثورة الصناعية الرابعة في العالم العربي".

ص.ش/ع.ج.م (ا ف ب، د ب أ(

  • USA Israel | Benjamin Netanjahu bei Donald Trump in Washington (Getty Images/AFP/M. Ngan)

    إسرائيل ودول الخليج... عداء في العلن ومصالح مشتركة في الخفاء

    ايران - عدو مشترك؟

    دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي أثناء زيارته لواشنطن في مقابلة مع تلفزيون "ام اس ان بي سي" إلى إقامة "سلام شامل في الشرق الأوسط بين إسرائيل والدول العربية". وقال إن "عددا من الدول العربية لم تعد تعتبر إسرائيل عدوا، بل حليفا في مواجهة إيران وداعش، القوتين التوأمين الإسلاميتين اللتين تهددنا جميعا".

  • Avigdor Lieberman Archiv 30.06.2014 Berlin (Reuters)

    إسرائيل ودول الخليج... عداء في العلن ومصالح مشتركة في الخفاء

    "الدول العربية في حاجة إلى إسرائيل"

    صرح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان لدى مشاركته أخيرا في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن إيران تهدف إلى تقويض السعودية في الشرق الأوسط وأضاف: "أعتقد أن الدول العربية المعتدلة وبقائها، في حاجة إلى إسرائيل بقدر أكبر من حاجة إسرائيل إليها"." كما اعتبر أن إيران تهدف إلى "زعزعة الاستقرار في كل دولة بمنطقة الشرق الأوسط".

  • Saudi Arabien Aussenminister Adel bin Ahmed Al-Jubeir (Getty Images/AFP/O. Berg)

    إسرائيل ودول الخليج... عداء في العلن ومصالح مشتركة في الخفاء

    تقارب في المواقف

    تشاطر دول الخليج وعلى رأسها السعودية إسرائيل في موقفها تجاه إيران، وترى فيها خطرا وتهديدا للاستقرار. وقال وزير الخارجية السعودي في مؤتمر ميونيخ للأمن: "إيران هي الراعي الرئيسي المنفرد للإرهاب في العالم... وهي مصرة على قلب النظام في الشرق الأوسط". وكان الضابط السعودي المتقاعد اللواء أنور العشقي قد التقى في تموز/يوليو 2016 مع المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية دوري غولد في القدس.

  • Twitter Screenshot Dhahi Khalfan (Twitter/Dhahi_Kalfan)

    إسرائيل ودول الخليج... عداء في العلن ومصالح مشتركة في الخفاء

    "اليهود أبناء عمنا"

    الحديث عن إسرائيل واليهود من قبل مسؤولين خليجيين ليس أمرا نادرا وهو يتم علنا أيضا، مثل قائد شرطة دبي اللواء ضاحي خلفان الذي قال في إحدى تغريداته على تويتر بعد نشر خبر وصول 17 من اليهود إلى إسرائيل قادمين من اليمن، "يجب ألا نتعامل مع اليهود على أنهم أعداء. يجب أن نتعامل مع اليهود على أننا أبناء عم نختلف معهم على وراثة ارض. والفيصل في الحكم من يقدم دليلا".

  • Mord Mahmud al-Mabhuh (AP)

    إسرائيل ودول الخليج... عداء في العلن ومصالح مشتركة في الخفاء

    اغتيال المبحوح

    تنشط مخابرات الموساد الإسرائيلية في دول خليجية أيضا، وكان اغتيال محمود المبحوح وهو أحد أبرز قياديي كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، من أبرز عمليات الموساد في الخليج. وقد أغتيل المبحوح بفندق في دبي في 19 يناير/ كانون الثاني 2010.

  • Israelischer Angriff auf Hilfskonvoi für Gaza (AP)

    إسرائيل ودول الخليج... عداء في العلن ومصالح مشتركة في الخفاء

    تعاون سعودي إسرائيلي

    التواصل بين إسرائيل والسعودية والحديث عن علاقات سرية بينهما ليس جديدا. فقد كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في أبريل/ نيسان 2016 عن عملية تعاون مشتركة للقوات الخاصة الإسرائيلة والسعودية عام 1981، لإنقاذ سفينة صواريخ إسرائيلية جنحت وعلقت على الشواطئ السعودية في البحر الأحمر. واستمرت العملية المشتركة 62 ساعة، وقد أطلق عليها اسم "أولندى ماعوف". (صورة رمزية من الأرشيف).

  • Katar Doha Treffen mit Israel (picture-alliance/dpa/M. Milner)

    إسرائيل ودول الخليج... عداء في العلن ومصالح مشتركة في الخفاء

    مكتب للعلاقات التجارية مع قطر

    اتفاقيات أوسلو فتحت الباب أمام إسرائيل لإقامة علاقات مع دول خليجية وعلى رأسها قطر، حيث فتحت اسرائيل مكتب للعلاقات التجارية في قطر. كما قامت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسفي ليفني بزيارات للدوحة، التقت خلالها بأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني ووزير الخارجية آنذاك الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.

  • Katar Doha Treffen mit Israel (picture-alliance/dpa/M. Milner)

    إسرائيل ودول الخليج... عداء في العلن ومصالح مشتركة في الخفاء

    إسرائيل وسلطنة عمان

    وقعت إسرائيل وسلطنة عمان عام 1996 اتفاقاً حول تبادل افتتاح مكاتب للتمثيل التجاري. وقبل ذلك قام إسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بزيارة مسقط عام 1994، حيث التقى السلطان قابوس بن سعيد. وبعد اغتيال رابين عام 1995 استقبل رئيس الوزراء المؤقت آنذاك شمعون بيريز وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في القدس، والذي التقي بوزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني خلال زيارتها لقطر عام 2008.

  • Golanhöhen Sechs Tage Krieg 1967 (MOSHE MILNER/AFP/Getty Images)

    إسرائيل ودول الخليج... عداء في العلن ومصالح مشتركة في الخفاء

    مشاركة سعودية في حرب 1967

    شاركت السعودية ضمن القوات العربية على الجبهة الأردنية في حرب 6 حزيران/ يونيو 1967 التي احتلت فيها إسرائيل أجزاء من مصر وسوريا والأردن. وكانت السعودية قد قامت بعد ذلك بمساعدة الدول العربية التي تأثر اقتصادها وبنيتها التحتية نتيجة تلك الحرب.

  • Ölkrise - Sonntagsfahrverbot (picture-alliance/dpa)

    إسرائيل ودول الخليج... عداء في العلن ومصالح مشتركة في الخفاء

    وقف ضخ النفط

    ردا على موقف الولايات المتحدة والدول الغربية الداعمة لإسرائيل، قررت السعودية والدول النفطية العربية الأخرى بالإضافة إلى العراق وسوريا وقف ضخ النفط لأمريكا وحلفاء إسرائيل، تزامنا مع حرب اكتوبر عام 1973 وهو ما تسبب في حدوث أزمة في التزويد بالنفط أو ما يعرف بصدمة النفط الأولى.

    الكاتب: عارف جابو


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