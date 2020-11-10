وزير خارجية البحرين يزور إسرائيل للقاء نتنياهو وبومبيو

يتوجه وفد بحريني رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الدكتور، عبد اللطيف بن راشد الزياني، إلى تل أبيب بعد غد الأربعاء (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) في زيارة رسمية إلى إسرائيل. وتهدف الزيارة إلى إجراء المزيد من المباحثات المشتركة بين البلدين في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ إبراهيم.

كما ستؤكد الزيارة موقف مملكة البحرين الثابت والدائم تجاه دعم عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل، والمساعي الرامية نحو تحقيق المصالح المشتركة في مجالات متعددة، بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).

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وكانت البحرينوالإمارات قد وقعتا اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في سبتمبر/ أيلول الماضي. وفي أكتوبر/ تشرين الأول، زار وفد إسرائيلي وأمريكي رفيع المستوى المنامة، حيث وقعت البحرين وإسرائيل بياناً رسمياً لإقامة العلاقات الدبلوماسية. كما وقعوا مذكرات تفاهم لتنظيم التعاون في مجالات تشمل السياسة والزراعة والتجارة وتكنولوجيا المعلومات والتأشيرات.

ح.ز/ ي.أ (رويترز/ د.ب.أ)