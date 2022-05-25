 وزير خارجية إسرائيل: نجري محادثات لتطبيع العلاقات مع السعودية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.05.2022

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أخبار

وزير خارجية إسرائيل: نجري محادثات لتطبيع العلاقات مع السعودية

يعترف وزير خارجية إسرائيل أن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع السعودية ستكون "عملية طويلة وبطيئة". وعلى خلفية زيارة مرتقبة لجو بايدن للمنطقة، قال لابيد إن هناك مباحثات حول كيفية تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع السعوية.

وزير خارجية البحرين يستقبل وزير الخارجية إسرائيل يائيرلابيد (أرشيف 30/9/2021)

البحرين كانت ضمن أربع دول عربية طبعات مؤخرا علاقاتها مع إسرائيل (وزير خارجية البحرين يستقبل وزير الخارجية إسرائيل يائيرلابيد العام الماضي (أرشيف)

 صرح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الاثنين (30 مايو/ أيار 2022) بأن إسرائيل تجري مباحثات مع الولايات المتحدة ودول خليجية عربية حول كيفية تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع السعودية، لكنه أقر بأن تحقيق تقدم في هذا الشأن سيكون بطيئا على الأرجح.

وردا على سؤال بشأن صحة تقارير أشارت إلى أن إسرائيل ستبحث التطبيع خلال الزيارة المقررة الشهر القادم للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل والمنطقة، قال في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي :"نبحث الأمر مع الأمريكيين، ومع بعض أصدقائنا في الخليج، وبشتى السبل".

وأضاف لابيد أن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع السعودية ستكون "عملية طويلة وبطيئة"، وستحتاج وقتا لتحقيقها. وأكد أنه يجري التخطيط لزيارة سيقوم بها بايدن لإسرائيل نهاية يونيو/ حزيران، لكنه أضاف أن العمل لا يزال جاريا بشأن كافة التفاصيل. ولفتت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن من شأن التطبيع مع السعودية أن يفتح العلاقات مع أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وأقوى دولة بين دول مجلس التعاون الخليجي الست.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ)

  • Gründung des Staates Israel 1948 Staatspräsident Weizmann Amtseid (picture-alliance/akg-images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    إعلان التأسيس والاعتراف

    في الـ 14 من أيار/ مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. وكانت أمريكا أول الداعمين لتلك الدولة والمعترفين بها ورُفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. قيام إسرائيل فتح الباب على مصراعيه لـ"صراع الشرق الأوسط".

  • Schiff Exodus im Hafen von Haifa 22.03.1947 (AFP/Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "أرض الميعاد"

    اليهود أكبر مكون في المجتمع الإسرائيلي. ويصل عدد سكان الدولة العبرية اليوم أكثر من 8٫5 مليون نسمة. وينعت اليهود موطنهم الحالي بـ"أرض الميعاد"، إذ يعتقدون أن الرب وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله، وبأنها الأرض التي سيعود إليها اليهـود.

  • Symbolbild Palästina Israel Flaggen Konflikt (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "النكبة"

    "عيد الاستقلال" بالنسبة للإسرائيليين هو ذكرى "النكبة" بالنسبة للفلسطينيين. فبسبب حرب 1948 فقد فلسطينيون كثر بيوتهم ومورد رزقهم. وقدر عدد الذين خرجوا من بلدهم حينذاك بـ 700.000 فلسطيني، يُنعتون اليوم باللاجئين الفلسطينيين.

  • Sechstagekrieg - Israel - Eroberung von Jerusalem (picture alliance/AP/KEYSTONE/Government Press Office)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب الأيام الستة

    تعددت الحروب بين إسرائيل وجيرانها العرب، ففي 5 حزيران/ يونيو 1967 نشبت حرب جديدة بين الدولة العبرية وبين كل من مصر وسوريا والأردن، لتكون الثالثة في سلسلة الصراع العربي الإسرائيلي. لكنها سرعان ما انتهت بنصر إسرائيلي واستيلائها على قطاع غزة والضفة الغربية وسيناء وهضبة الجولان.

  • Nakba - Die Katastrophe

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لاجئون في دول الجوار وفي الضفة والقطاع

    يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم بحوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني. وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فإن اللاجئين الفلسطينيين يوجدون بـ 58 مخيم في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وتُطلق كلمة "لاجئ" على الخارجين من فلسطين بعد نكبة 1948، في حين يقال "نازحون" لمن غادروا فلسطين بعد "نكسة" 1967.

  • Libanon Flüchtlingslager Ain el Helweh Straße (John Owens)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    ظروف مزرية

    يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية قاسية في المخيمات. فقد كشفت أونروا في تقاريرها عن الأوضاع المزرية لهؤلاء، والتي تمتاز عموماً بالفقر وبالكثافة السكانية وبظروف الحياة المكبلة. علاوة عن بنية تحتية غير ملائمة كالشوارع والصرف الصحي. ويشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، في حين يمكنهم "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.

  • Israel - Palästina | Symbolbild UNWRA (Getty Images/AFP/)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لماذا أنوروا؟

    الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتعمل على المساعدة والحماية وكسب التأييد لهم، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتخصص الوكالة مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع داخل المخيمات وخارجها. تم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • Bildergalerie 40 Jahre Jom Kippur Krieg (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب رابعة

    في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973 قام الجيشان المصري والسوري بهجوم مفاجئ على القوات الإسرائيلية المرابطة في سيناء وهضبة الجولان. حقق الجيش المصري هدفه من الحرب بعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واتخاذ أوضاع دفاعية. انتهت الحرب رسمياً مع نهاية 24 أكتوبر مع خلال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين العربي الإسرائيلي.

  • Camp David 1978 Ägypten - Israel Friedensverhandlungen (picture-alliance/CNP/Arnie Sachs)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    مصر تفتح الباب

    في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1977 فاجئ الرئيس المصري أنور السادات العالم بزيارته إلى إسرائيل، لتنطلق مفاوضات سلام شاقة برعاية أمريكية وتتوج في سبتمبر/ أيلول 1978 بتوقيع اتفاقات كامب ديفيد، التي تبعها توقيع معاهدة السلام في 26 آذار/ مارس من عام 1979. أنهت المعاهدة حالة الحرب وانسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء. لم يحظ السلام بالتأييد في العالم العربي، إذ اعتبرها العرب آنذاك "خيانة" للفلسطينيين.

  • Friedensnobelpreisträger, Jassir Arafat, Yitzhak Rabin und Schimon Peres (Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    اتفاق أوسلو

    بعد شهور من المفاوضات السرية الموازية لعملية السلام التي انطلقت في مدريد عام 1991 تم في 13 من سبتمبر/ أيلول 1993 في حديقة البيت الأبيض توقيع اتفاق أوسلو الذي كان إعلاناً عن المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقال. حصل كل من ياسر عرفات وإسحاق رابين وشيمون بيريز على نوبل للسلام. لكن المعاهدة قوبلت برفض فصائل فلسطينية لها. انعقدت جولات كثيرة لاستكمال السلام الذي تعثر باندلاع الانتفاضة الثانية.

  • USA 1995 Erklärung zum Nahostkonflikt | König Hussein von Jordanien & Bill Clinton & Jitzchak Rabin (picture-alliance/AP Photo/G. Gibson)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    معاهدة وادي عربة

    في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1994 وبرعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وقع رئيس الأردن وإسرائيل معاهدة سلام بينهما. أنهت معاهدة وادي عربة رسمياً عقوداً من حالة الحرب، بيد أنها لم تكتسب شرعية شعبية في الأردن حتى اليوم، ففي نظر الشريحة الأكبر من الأردنيين، الذين يشكل الفلسطينيون أكثر من نصفهم، لا تزال إسرائيل "عدواً". وبموجب المعاهدة احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس.

  • Palästina Vor dem Marsch der Rückkehr in Rafah (picture-alliance/dpa/ZUMA Wire/APA Images/A. Amra)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حق العودة

    حق العودة حلم يراود معظم اللاجئين الفلسطينيين. ولجأ الفلسطينيون وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو إلى تشكيل لجان ومؤسسات بهدف الحفاظ على قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة.

  • Bildkombi Fahne von Israel und Fahne der Vereinigten Arabischen Emirate

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    الإمارات والدولة العبرية تعلنان التطبيع الكامل

    توصلت الإمارات وإسرائيل إلى "اتفاق سلام تاريخي"، حسب الرئيس ترامب الذي قال إنهما ستباشران قريبا لقاءات لعقد اتفاقيات عدة. وتعد الإمارات أول بلد خليجي يعلن عن تطبيع كامل مع إسرائيل. محمد بن زايد أعلن في تغريدة أنه تم في اتصال مع ترامب ونتانياهو "الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رد بأن مخطّط الضمّ "تأجّل" لكنّه "لم يُلغ".

  • USA Washington Weißes Haus | Abkommen Naher Osten (Getty Images/AFP/S. Loeb)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    البحرين تنضم للإمارات

    شهرا بعد الإعلان الإماراتي-الإسرائيلي، انضمت البحرين إلى الدولتين، ووقع بنيامين نتنياهو اتفاقي سلام مع وزيري خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والبحريني عبد اللطيف الزياني. يُعتقد أن البحرين لن تكون الأخيرة، وأن هناك دولا عربية قد تنضم، في مؤشر جديد على قرب نهاية رسمية للصراع العربي-الإسرائيلي ليتحول إلى صراع فلسطيني-إسرائيلي، بيدَ أن هناك دولا في المنطقة لن تغير موقفها كإيران.


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