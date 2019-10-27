 وزير خارجية ألمانيا يدعو لمراعاة حقوق الإنسان في مصر | أخبار | DW | 29.10.2019

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أخبار

وزير خارجية ألمانيا يدعو لمراعاة حقوق الإنسان في مصر

في محطته الأخيرة لجولة استمرت أيام، التقى وزير الخارجية الألماني ماس، بالرئيس المصري السيسي، حيث تناولت المحادثات عدة ملفات منها الأزمة في ليبيا. وأكد ماس على أهمية أن يتسنى للمصريين الاستناد إلى معايير حقوق الإنسان.

Außenminister Maas in Nordafrika (picture-alliance/dpa/F. Gärtner)

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أثناء لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عقب لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لدى زيارته لمصر اليوم الثلاثاء (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) على أهمية مصر بالنسبة لاستقرار المنطقة بأكملها، وذكر أمثلة على ذلك النزاعات في ليبيا وكذلك بين إسرائيل والفلسطينيين.

مختارات

بعد اعتقال السلطات الأمنية المصرية لناشطين معروفين، بينهم المدونة إسراء عبدالفتاح والمدون علاء عبدالفتاح، نددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بحملة الاعتقالات، مؤكدة على "حق الناس في التظاهر السلمي". (18.10.2019)

من طرابلس جدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تصميم بلاده على عقد "مؤتمر برلين" حول الحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات في ليبيا في هذا العام. وتحاول ألمانيا منذ شهور التوسط بين الطراف المتصارعة في ليبيا. (27.10.2019)

وقال ماس: "المرء بحاجة لكليهما: الحوار مع مصر، وكذلك التعبير عن التطلعات المتعلقة بالحريات المدنية وحقوق المواطنين". و ناشد الوزير الالماني الحكومة المصرية مراعاة حقوق الإنسان. وقال  إن أي استقرار سياسي يشترط دائما حماية حقوق المواطنين، وأضاف: "كل شيء آخر يقود إلى عدم الرضا مثلما عايشنا قبل وقت قصير في مصر أيضا".

وأكد الوزير الألماني أنه من مصلحة مصر لهذا السبب أن "يتسنى للمواطنين الاستناد إلى معايير معينة لحقوق الإنسان وتنفس نسائم الحرية".

 كما تطرق الحديث إلى صادرات الأسلحة الألمانية إلى مصر، حيث تحتل مصر الموقع الثاني بعد المجر في شراء الأسلحة الألمانية لهذا العام، حيث وافقت الحكومة الألمانية لغاية نهاية سبتمبر/ أيلول من هذا العام على صادرات أسلحة لمصر بقيمة 802 مليون يورو.

كما احتل الملف الليبي حيزا من محادثات وزير الخارجية الألماني في القاهرة، خصوصا ان ألمانيا تعمل على تنظيم قمة حول ليبيا هذا العام، أو ما بات يعرف باسم "مؤتمر برلينط. وتأمل الحكومة الألمانية في مشاركة جميع الأطراف الفاعلة الرئيسية ودول الجوار الليبي فيها. 

وحول الوضع في سوريا أكد وزير الخارجية الألماني من القاهرة ضرورة تمديد الهدنة في شمال البلاد. وذلك في إشارة إلى هدنة الأيام الستة بين تركيا المقاتلين الأكراد والتي أوشكت على الانتهاء. وأوضح ماس أن هناك إشارات على أنه تم استغلال الـ150 ساعة لتنفيذ تعهدات متبادلة، وأضاف أن "المهم الآن هو وقف إطلاق النار بشكل دائم".

وبعد زيارته للقاهرة، من المتوقع عودة هايكو ماس إلى برلين مساء اليوم، بعد أن كانت مصر محطته الرابعة بعد تركيا وليبيا وتونس.

ع.أج/ أ ح (د ب ا، أ ف ب)

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