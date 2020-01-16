وزير خارجية ألمانيا: حفتر مستعد للهدنة والمشاركة في مؤتمر برلين

كشف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الخميس (16 يناير/ كانون الثاني 2020) أن رجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر، قائد ما يسمى بالجيش الوطنى الليبي، أعلن استعداده للهدنة. وقال ماس بعد مباحثات استمرت ثلاث ساعات مع حفتر في بنغازي: "لقد تعهد بالامتثال لوقف إطلاق النار - بغض النظر عن أنه لم يوقع اتفاقية وقف إطلاق النار في موسكو في بداية الأسبوع الجاري"، مضيفا: "يعد ذلك أمرا في غاية الأهمية".

وأضاف الوزير الألماني أن حفتر مستعد بشكل أساسي أيضا للقدوم إلى برلين يوم الأحد القادم للمشاركة في القمة الليبية المخطط لها بالعاصمة

الألمانية تحت اسم "عملية برلين". وبذلك يكون وزير الخارجية الألماني قد تمكن من إزالة عقبة مهمة أمام مؤتمر برلين.

وكانت رئاسة حكومة الوفاق الليبية قد أعلنت اليوم أن رئيسها فايز السراج سيشارك في المؤتمر الدولي حول ليبيا المقرر عقده في برلين. وأوضحت رئاسة الحكومة أن السراج أكد مشاركته في المؤتمر خلال اجتماع ضم وزراء ومسؤولين وعسكريين.

وكان ماس قد وصل في وقت سابق اليوم إلى بنغازي لإجراء مباحثات مع حفتر، ، الذي يقاتل مع حلفاء له في مواجهة الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس تحت قيادة رئيس الوزراء فايز السراج، وذلك قبل ثلاثة أيام فقط من القمة الليبية المخطط لها بالعاصمة الألمانية برلين.

وشدد ماس على أنه يسعى بهذه الزيارة لكسب حفتر لأجل وقف إطلاق النار في ليبيا، قائلا قبل توجهه إلى بنغازي شمال شرقي ليبيا: "من خلال عملية برلين لدينا الفرصة الأفضل منذ فترة طويلة لإتاحة البدء في مباحثات السلام لأجل ليبيا". وأضاف الوزير الاتحادي قائلا: "منذ شهور نتفاوض بشأن الطريقة التي يمكننا من خلالها وقف التدفق المميت لأسلحة ومقاتلين من الخارج.

ويشار إلى أنه وبعد مباحثات موسكو التي لم تسفر عن أي نتيجة بشأن تحقيق هدنة في ليبيا، من المقرر حاليا أن يمهد مؤتمر "عملية برلين" الطريق لحل سياسي، بهدف التوصل في البداية لاتفاق دولي في المقام الأول؛ لأن كلا الجانبين في ليبيا يتم دعمه بقوة من عديد من الدول.

أ.ح/ص.ش (د ب أ، أ ف ب)