 وزير خارجية ألمانيا: حفتر مستعد للهدنة والمشاركة في مؤتمر برلين | أخبار | DW | 16.01.2020

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أخبار

وزير خارجية ألمانيا: حفتر مستعد للهدنة والمشاركة في مؤتمر برلين

نقلت قناة تلفزيونية ألمانية عن وزير الخارجية هايكو ماس قوله إن خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا ملتزم بوقف إطلاق النار رغم عدم توقيعه على اتفاق موسكو. ماس كشف أيضا أن حفتر وافق على المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا.

Libyen | Bundesaussenminister Heiko Maas trifft General Chalifa Haftar (imago images/photothek/X. Heinl)

كشف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الخميس (16 يناير/ كانون الثاني 2020) أن رجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر، قائد ما يسمى بالجيش الوطنى الليبي، أعلن استعداده للهدنة. وقال ماس بعد مباحثات استمرت ثلاث ساعات مع حفتر في بنغازي: "لقد تعهد بالامتثال لوقف إطلاق النار - بغض النظر عن أنه لم يوقع اتفاقية وقف إطلاق النار في موسكو في بداية الأسبوع الجاري"، مضيفا: "يعد ذلك أمرا في غاية الأهمية".

مختارات

كشفت القاهرة عن استضافتها الأربعاء القادم "اجتماعاً تنسيقياً" يضم وزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص لبحث تطورات الشأن الليبي. يأتي ذلك غداة إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن انتشار جنود أتراك في ليبيا. (06.01.2020)

أعربت تركيا وروسيا عن قلقهما إزاء التصعيد بالشرق الأوسط وطالبتا أمريكا وإيران بإعطاء الأولوية للدبلوماسية. جاء ذلك في بيان مشترك عقب اجتماع بين أردوغان وبوتين بإسطنبول دعيا فيه أيضا لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا. (08.01.2020)

وأضاف الوزير الألماني أن حفتر مستعد بشكل أساسي أيضا للقدوم إلى برلين يوم الأحد القادم للمشاركة في القمة الليبية المخطط لها بالعاصمة 
الألمانية تحت اسم "عملية برلين". وبذلك يكون وزير الخارجية الألماني قد تمكن من إزالة عقبة مهمة أمام مؤتمر برلين.

وكانت رئاسة حكومة الوفاق الليبية قد أعلنت اليوم أن رئيسها فايز السراج سيشارك في المؤتمر الدولي حول ليبيا المقرر عقده في برلين. وأوضحت رئاسة الحكومة أن السراج أكد مشاركته في المؤتمر خلال اجتماع ضم وزراء ومسؤولين وعسكريين.

وكان ماس قد وصل في وقت سابق اليوم إلى بنغازي لإجراء مباحثات مع حفتر، ، الذي يقاتل مع حلفاء له في مواجهة الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس تحت قيادة رئيس الوزراء فايز السراج، وذلك قبل ثلاثة أيام فقط من القمة الليبية المخطط لها بالعاصمة الألمانية برلين.

وشدد ماس على أنه يسعى بهذه الزيارة لكسب حفتر لأجل وقف إطلاق النار في ليبيا، قائلا قبل توجهه إلى بنغازي شمال شرقي ليبيا: "من خلال عملية برلين لدينا الفرصة الأفضل منذ فترة طويلة لإتاحة البدء في مباحثات السلام لأجل ليبيا". وأضاف الوزير الاتحادي قائلا: "منذ شهور نتفاوض بشأن الطريقة التي يمكننا من خلالها وقف التدفق المميت لأسلحة ومقاتلين من الخارج.

ويشار إلى أنه وبعد مباحثات موسكو التي لم تسفر عن أي نتيجة بشأن تحقيق هدنة في ليبيا، من المقرر حاليا أن يمهد مؤتمر "عملية برلين" الطريق لحل سياسي، بهدف التوصل في البداية لاتفاق دولي في المقام الأول؛ لأن كلا الجانبين في ليبيا يتم دعمه بقوة من عديد من الدول.

أ.ح/ص.ش (د ب أ، أ ف ب)

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السراج وحفتر في موسكو..هل تتغلب الدبلوماسية على لغة العنف؟

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