وزير: تركيا مستعدة لنقل السيطرة بمناطق وجود قواتها لدمشق

نقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قوله في كلمة خلال "اجتماع تقييم نهاية العام"، اليوم الخميس (29 ديسمبر/كانون الأول 2022): إن تركيا "تؤكد مرارا عزمها نقل السيطرة في مناطق تواجدها حاليا، إلى سوريا حال تحقق الاستقرار السياسي، وعودة الأمور إلى طبيعتها في البلاد". بحسب ما أوردته وسائل إعلام تركية.

وأشار جاويش أوغلو إلى "إمكانية العمل المشترك مستقبلا، في حال تشكلت أرضية مشتركة بين البلدين فيما يخص مكافحة الإرهاب". وشدد على أن تركيا تحترم "وحدة وسيادة الأراضي السورية". وفيما يخص مطالب دمشق بـ "خروج القوات التركية" من سوريا، قال الوزير إن الغرض من وجود قوات بلاده هناك "هو مكافحة الإرهاب، لا سيما وأن النظام لا يستطيع تأمين الاستقرار". وأشار الوزير التركي في هذا السياق إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية في الشمال السوري، والتي تشكل العمود الفقري في "قوات سوريا الديمقراطية" (تصنفهما أنقرة إرهابيين) بأنها "خطر" يهدد بلاده، وأضاف أن تهديدها لسوريا أكبر، لكونها تمتلك "أجندة انفصالية".

وشدد جاويش أوغلو على "مواصلة بلاده بحزم، مكافحة الإرهاب"، وأشار إلى أن الخلافات بين أنقرة ودمشق، حالت دون تأسيس تعاون بينهما في هذا المجال.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الوزير التركي أن "النظام السوري يرغب بعودة السوريين إلى بلادهم، وهذا ما نلمسه في تصريحاته. ومن المهم أن يتم ذلك بشكل إيجابي مع ضمان سلامتهم". واعتبر الوزير التركي أنه من المهم أيضاً إشراك النظام الدولي والأمم المتحدة أيضاً في موضوع عودة اللاجئين السوريين.

لقاء وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (الصورة) مع نظيره السوري في موسكو شكل منعطفا في العلاقات بين الدولتين.

لقاء موسكوـ منعطف في العلاقات التركية السورية

تأتي تصريحات وزير الخارجية التركي غداة محادثات عقدت بين وزيري الدفاع السوري والتركي في موسكو، الأربعاء، تم خلالها مناقشة أمن الحدود وسبل التحرك المشترك مع تركيا ضد المسلحين الأكراد، في ما يمثل منعطفا في العلاقات بين الدولتين، ويسلط الأضواء على على تقارب بين دمشق وأنقرة بعد الخصومة.

وقال حسين بادجي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الشرق الأوسط التقنية في أنقرة: "الهدف الأول سيكون بناء الثقة. سيبحث الجانبان عن تحقيق مكاسب" ووصف الاجتماع بأنه "خطوة مهمة صوب التطبيع".

ومن شأن التقارب بين الجانبين الذي يتم بتشجيع من روسيا، أقوى حلفاء الأسد، أن يعيد تشكيل المشهد في الصراع السوري. لكن هناك عقبات من بينها مصير المعارضين المسلحين الذين تدعمهم تركيا ومصير ملايين المدنيين الذين فر الكثير منهم للحدود التركية هربا من حكم الأسد.

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ووصف مسؤول تركي الاجتماع الذي عقد في موسكو بأنه "إيجابي". وقال المسؤول التركي لرويترز بعد أن طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مصرح له بالتحدث علنا عن الأمر: "تمت مناقشة كيفية تحرك الجانب التركي بشكل مشترك ضد المنظمات الإرهابية، من أجل ضمان وحدة الأراضي السورية ومحاربة الإرهاب". وأضاف "تم التأكيد على أن أولوية تركيا هي أمن الحدود".

وقال بدران جيا كرد، وهو مسؤول بارز في الإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد في الشمال السوري، إنه يتوقع أن تسفر الاجتماعات عن مرحلة جديدة من الاتفاقات والخطط لكنه وصفها بأنها ستكون معادية لمصالح السوريين.

وأضاف لرويترز أنه يخشى أن يوجه ذلك ضربة للمكاسب التي حققها الأكراد في شمال وشرق سوريا. ونفذت تركيا ثلاث عمليات توغل في الشمال السوري كانت تستهدف بالأساس المسلحين الأكراد. وهددت أنقرة بتنفيذ توغل جديد بعد هجوم بقنبلة أسقط قتلى في إسطنبول الشهر الماضي.

إدلب... مدن أثرية "منسية" تتحول لمخيمات للاجئين ذكريات الرحلات المدرسية إلى المواقع الأثرية السورية لا تزال حية في ذاكرة محمد عثمان. لم يخطر على باله بالمطلق أن أحد تلك المواقع سيصبح بيته يوماً ما. خيمة العائلة مثبتة بحجارة يفوح منها عبق التاريخ وحبل الغسيل مشدود إلى رواق حجري في منطقة أثرية تعود للعهد البيزنطي.

إدلب... مدن أثرية "منسية" تتحول لمخيمات للاجئين منذ سنتين ونصف يعيش محمد وزوجته وأربعة أطفال في "سرجبلة"، التي تقع قرب الحدود التركية. في هذا الموقع البيزنطي القديم تعيش حوالي 50 عائلة أخرى. لم يبق أمام محمد وعائلته إلا الفرار بجلودهم بعد تعرض مدينته معرة النعمان لقصف قوات النظام السوري.

إدلب... مدن أثرية "منسية" تتحول لمخيمات للاجئين يطعم محمد عائلته مما يجنيه من بعض الأعمال الموسمية. ويضطر في بعض الأحيان للاستدانة ليسد رمق أطفاله. تعيش العائلة وغيرها من العائلات في هذا الموقع الأثري الذي يعود للقرن الخامس الميلادي لأنه لا يترتب عليها دفع أي إيجار لمجرد نصب الخيمة على الأرض. "لم نترك ديارنا بمحض إرادتنا لنعيش في هذا المكان المهجور منذ آلاف السنين"، يبرر محمد عثمان.

إدلب... مدن أثرية "منسية" تتحول لمخيمات للاجئين لا يرتاد الأطفال المدارس. وتحولت الأوابد الأثرية لملعب لهم، رغم المخاطر المترتبة على ذلك. يقول محمد عثمان لمصور رويترز: "في الصيف نواجه خطر الأفاعي والعقارب. وفي الشتاء يحاصرنا البرد والثلوج". وقد كان شتاء هذا العام قاسياً جداً في إدلب، ما أدى لموت بعض اللاجئين تجمداً.

إدلب... مدن أثرية "منسية" تتحول لمخيمات للاجئين غير بعيد عن "سرجبلة" تعيش 80 عائلة أخرى في موقع "بابسقا" الأثري، المصنف على قائمة اليونسكو للتراث الإنساني. يعيش محمود أبو خليفة وأسرته هنا. يقول إنه كان يملك أرضاَ قبل لجوئه إلى هنا: "كانت غلال الأرض والماشية تؤمن لنا حياة كريمة. اليوم نعيش بين الأحجار المهجورة والطين".

إدلب... مدن أثرية "منسية" تتحول لمخيمات للاجئين تمكنت بعض العوائل من أخذ مواشيها معها عند فرارها من نار الحرب. وهذا ما فعله محمود أبو خليفة. ترعى الأغنام والماعز كل النهار بين أطلال المدينة المهجورة. ويبحث الدجاج في الأرض عن كل ما يؤكل. صنع محمود أبو خليفة حظيرة لمواشيه وقن لدجاجه من حجارة الموقع التاريخي. ويستخدم أحد الكهوف لتخزين علف المواشي وممتلكات بسيطة للعائلة.

إدلب... مدن أثرية "منسية" تتحول لمخيمات للاجئين في السنوات الأولى للحرب اتخذت المعارضة المسلحة من "بابسقا" الأثرية موقعاً لها تشن منه هجمات على قوات النظام. وحتى اليوم يمكن العثور على بعض بقايا تلك المرحلة.

إدلب... مدن أثرية "منسية" تتحول لمخيمات للاجئين لدى محمود أبو خليفة وزوجته زهرة سبعة أطفال. يسمي محمد وزوجته مخيم بابسقا "مخيم الخرابة". الوضع في إدلب لم يستقر؛ إذ أنها ما تزال تتعرض لقصف قوات النظام. يتمنى محمود أبو خليفة بأن يحيى أطفاله حياة أفضل ومطلبه الوحيد "العودة إلى قريتنا". إعداد: ديانا هودالي/خ.س



ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز)