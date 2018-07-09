وزير بريكست ديفيد ديفيس يستقيل من منصبه في ضربة لحكومة ماي

تقدم وزير شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس باستقالته من منصبه لأنه لا يتفق مع الموقف التفاوضي الذي اتفقت عليه الحكومة قبل أيام فقط. وقال ديفيس لرئيسة الوزراء تيريزا ماي في خطاب استقالته: "الاتجاه الحالي للسياسات والتكتيكات" يجعل من ترك المملكة المتحدة الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة "يبدو أقل احتمالا"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "برس أسوسيشن".

وتأتي استقالة ديفيس بعد يومين من اجتماع بين ماي ووزرائها خلُص إلى الإعلان عن اتفاق حول الرغبة في الحفاظ على علاقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج البلاد من التكتل.

لكن ديفيس البالغ من العمر 69 عاما والمعروف بمواقفه المشككة في الاتحاد الأوروبي اعتبر في رسالة استقالته أنّ الطريق المتّبع لن يوصل إلى ما كان البريطانيون قد صوتوا من أجله. وقال ديفيس وهو أحد قدامى الحزب المحافظ "في أحسن الأحوال، سنكون في موقع ضعيف للتفاوض" مع بروكسل. وأضاف في رسالته التي نشرتها الحكومة "المصلحة الوطنية تتطلب وجود وزير لبريكست يؤمن بشدة بنهجكم، وليس مجرد جندي متردد".

واستقالة ديفيس تلتها أيضا بحسب وسائل إعلام بريطانية، استقالة وزيرَي الدولة لشؤون بريكست ستيف بايكر وسويلا برايفرمان.

وعيّن ديفيس في منصبه في تموز/يوليو 2016، وكان قد هدد مرارا بالاستقالة بسبب خلافات مع ماي، بحسب وسائل إعلام. وقال النائب المحافظ بيتر بون إن ديفيس "فعل الصواب" من خلال الاستقالة، معتبرا أن مقترحات ماي حول بريكست "غير مقبولة".

وليل الأحد إلى الاثنين توجهت ماي بـ"الشكر" الحار لديفيس من أجل عمله على مدى السنتين المنصرمتين.

ي.ب/ م.س (أ ف ب، د ب أ، رويترز)