وزير المالية الألماني يدخل القفص الذهبي للمرة الثانية

يعتزم وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر الزواج من شريكته فرانكا ليفلت في جزيرة سيلت الألمانية في العطلة الأسبوعية المقبلة (التي توافق مطلع الأسبوع المقبل).

يذكر أن ليندنر يشغل أيضاً منصب النائب الثاني للمستشار الألماني أولاف شولتس كما أنه رئيس الحزب الديمقراطي الحر(الليبرالي).

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية من دوائر داخل الحزب الليبرالي أن ليندنر وليفلت سيوثقان زواجهما مدنياً يوم غد الخميس (السابع من يوليو/ تموز 2022)، وسيقيمان حفلاً لتوديع العزوبية في يوم الجمعة، وسيقيمان مراسم للزواج في إحدى الكنائس يوم السبت.

وذكرت تقارير إعلامية أن قائمة المدعوين تضم 140 شخصا من الشخصيات البارزة يتقدمهم المستشار الألماني شولتس ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك.

ولم يدل الزوجان حتى الآن بأي معلومات عن حفل الزفاف الوشيك.

يذكر أن ليفلت تعمل كمراسلة سياسية لمحطة "فيلت" الإخبارية المملوكة لمجموعة اكسل شبرينغر الإعلامية. وكان قد تم الإعلان عن خطبتها لليندنر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكانت ليفلت قالت لمحطة "آر تي إل" التي كانت تعمل لديها آنذاك:" نحن سعداء للغاية".

تجدر الإشارة إلى أن هذه ستكون الزيجة الثانية لوزير المالية الألماني.

ع.ح./أ.ح (د ب أ)