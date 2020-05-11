 وزير المالية الألماني: تجاوزنا الأسوأ في أزمة كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.09.2020

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أخبار

وزير المالية الألماني: تجاوزنا الأسوأ في أزمة كورونا

يبدي وزير المالية الألماني أولاف شولتس تفاؤلاً بتجاوز بلاده للصعوبات الاقتصادية التي تسبّبت فيها جائحة كورونا، مؤكداً أن لديه أدلة على تحسن الاقتصاد. وجدد شولتس دافعه عن سياسة أنغيلا ميركل في استقبال اللاجئين عام 2015.

سجل إجمالي الناتج الداخلي الخام في ألمانيا تراجعاً قياسياً وصل لناقص 10.1 في المائةخلال الربع الثاني من العام الجاري

سجل إجمالي الناتج الداخلي الخام في ألمانيا تراجعاً قياسياً وصل لناقص 10.1 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري

ذكر وزير المالية الألماني أولاف شولتس أن بلاده ستتجاوز التراجع الاقتصادي الناجم عن أزمة جائحة كورونا في المستقبل القريب. وقال الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية نشرتها في عددها الصادر اليوم السبت (الخامس من أيلول/سبتمبر 2020): "في الوقت الحالي، هناك كثير من الأدلة على أننا تجاوزنا الأسوأ، وأن الاقتصاد يتحسن تدريجياً".

مختارات

مرت خمس سنوات على موجة تدفق اللاجئين إلى ألمانيا، وعلى تصريح المستشارة أنغيلا ميركل الشهير "سننجح في ذلك". فهل نجحت ألمانيا فعلا؟. الأرقام الحالية تبيّن الأشياء التي تحققت وتلك التي لم تحقق.

في سعيها لتفادي سلسلة من عمليات الإفلاس في الخريف المقبل، قررت الحكومة الألمانية تمديد تدابير البطالة الجزئية والمساعدات للشركات المتوسطة والصغرى وضخ 10 مليارات يورو إضافية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

بحسب استطلاع جديد فإن نحو 21% من الشركات الألمانية قيمت الأضرار التي تسببت فيها جائحة كورونا بأنها مهددة لوجودها، فيما توقع أحد الخبراء أن تبدأ موجة إفلاس خلال الأشهر المقبلة. والضغط سوف يتكثف على قطاع الصادرات.

أكد عالم فيروسات ألماني أن المتعافين من كورونا يكونون مناعة ضد الإصابة به مرة ثانية، واصفاً الحالات المغايرة لذلك بأنها "نادرة". هذا فيما توقع وزير الاقتصاد الألماني أن يكون الركود أقل مما تم توقعه في بداية الجائحة.

في 2015 فتحت المستشارة ميركل الحدود لوقت قصير أمام اللاجئين. وفي 2020 ما تزال سياسة اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي محل جدل، فماذا تعلم الأوروبيون بعد خمس سنوات؟

وذكر شولتس أن إجراءات تحقيق الاستقرار وتحفيز الاقتصاد عملت على ما يبدو بشكل أفضل ممّا كان متوقعاً، مضيفاً في المقابل أن ألمانيا لم تتجاوز الأزمة بعد، حيث إن الفيروس لم يُهزم بعد. وأعرب شولتس في الوقت نفسه عن أمله في "أنه بحلول نهاية العام المقبل وفي بداية عام 2022، سنعود إلى المستوى الذي كنا عليه قبل الأزمة".

وكانت ألمانيا قد أعلنت شهر مارس/آذار الماضي عن أكبر خطة مساعدة للشركات في تاريخها منذ مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، تشمل قروضاً "بلا حدود" لا تقل قيمتها عن 550 مليار يورو، من أجل التصدي للآثار الاقتصادية لكورونا.

وسجل إجمالي الناتج الداخلي الخام  في ألمانيا تراجعاً قياسياً وصل لناقص 10.1 في المائة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو ما لم يحدث سابقاً في تاريخ البلد. وأدت الأزمة إلى انتشار مخاوف الإفلاس بين الشركات الألماني، إذ كشف استطلاع رأي أن  نحو 21% من الشركات الألمانية ترى أن الأضرار التي تسببت فيها جائحة كورونا مهددة لوجودها.

وفي موضوع آخر، دافع شولتس عن قرار المستشارة أنغيلا ميركل في بداية أيلول/سبتمبر 2015 بإبقاء الحدود مفتوحة أمام اللاجئين، وقال: "ألمانيا أوفت بذلك في إطار مسؤوليتها الأخلاقية، وكان هذا مهماً للغاية"، مضيفاً: "كثير من الناس أيدوا القرار في ذلك الوقت، بمن فيهم أنا".

ودعا شولتس إلى تمكين المدن والبلديات، التي أبدت استعداداً لاستقبال مهاجرين من مخيمات اللجوء اليونانية، من تنفيذ ذلك على نحو متجاوز لإجراءات الحكومة الاتحادية المتفق عليهاوتتعارض دعوة شولتس مع موقف وزير الداخلية هورست زيهوفر الذي يرفض قيام  الولايات أو البلديات باستقبال مهاجرين بقرار منفرد منها.

وأنهت ألمانيا خمس سنوات بعد إعلان حكومة ميركل تحدّي قبول اللاجئين، واستقبلت ألمانيا عام 2015 ما يقارب مليون لاجئ، جلهم من سوريا. وتبقى حصيلة نجاح اللاجئين في ألمانيا جد متباينة، بسبب شروط التدريب المهني وصعوبة اللغة الألمانية  وتحديات الاندماج.

إ.ع/خ.س (د ب أ)

  • Bildergalerie: Denkmäler mit Corona-Maske (picture-alliance/ANE)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    كمامات "غرافيتي"

    أصبحت الكمامات الطبية مصدر إلهام جديد لفناني الغرافيتي (الرسم على الجدران) حول العالم. نرى في الصورة شابا في السادسة عشرة من عمره يطلق على نفسه إسم S.F وهو يرسم وجها يرتدي كمامة على جدار فوق سطح بناية بمدينة أثينا اليونانية. انتشرت مثل هذه الرسمات في مدن أوروبية عديدة في الفترة الأخيرة، ومن المؤكد أن الفنان "بانكسي" سيقوم هو الآخر برسم الكمامة في عمل فني جديد.

  • New York Fashion Week 2020 | Model mit Mundschutz | Maske (Getty Images/NYFW - The Shows)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    على أحدث صيحات الموضة

    دخلت الكمامة أيضاً عالم الموضة بقوة حيث عكف مصممو الأزياء على ابتكار أشكال جذابة ومتنوعة لها. لكن ليست جميع تصاميمهم ترتقي لمعايير منظمة الصحة العالمية. نرى في الصورة عارضة أزياء بأسبوع نيويورك للموضة في فبراير/شباط، أي قبل انتشار وباء كورونا بشكله الحالي في الولايات المتحدة. وبالرغم من أن الكمامة المصنوعة من قماش الأورغانزا الرقيق التي ترتديها العارضة تبدو جذابة، إلا أنها غير فعالة ضد أي عدوى.

  • New York Fashion Week 2020 | Model mit Mundschutz | Maske (Getty Images/NYFW - The Shows)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    أشكال جديدة للكمامة

    ينطبق الأمر أيضاً على هذه الكمامة التي ترتديها عارضة أزياء أخرى بأسبوع الموضة في نيويورك. فالكمامة تبدو هنا كقطعة من "الأكسسوارات" وليست ككمامة طبية. إلا أن ارتداء أي كمامة حتى وإن كانت من القماش أفضل من عدم ارتداء كمامة على الإطلاق، وقد تشجع هذه الأشكال المبتكرة البعض ممن يملون من شكل الكمامة التقليدي الممل.

  • Coronavirus Mundschutz selbst gemacht (Getty Images/S. Gallup)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    ماركات عالمية

    تتنافس الماركات العالمية على تصميم الكمامات المبتكرة كطريقة لإنقاذ مبيعاتها التي تراجعت بسبب أزمة كورونا. ولا يقتصر الأمر على الماركات الشهيرة فحسب، بل يحاول المصممون الشباب غير المعروفين وأصحاب الشركات الناشئة دخول المنافسة أيضاً لتحقيق الشهرة، وهو الأمر الذي يحدث حالياً في مدن ألمانية مثل برلين وكولونيا وميونيخ. بالتأكيد سنرى هذه الكمامات بالمتاحف في المستقبل كرمز على "زمن كورونا في 2020".

  • Deutschland Berlin Coronavirus - Krawattenmanufaktur Auerbach (picture-alliance/dpa/C. Koall)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    للرجال فقط

    الرجال أيضاً يحبون التأنق من وقت لآخر، ويمكنهم ذلك حتى في زمن كورونا. فقد قام مصنع لإنتاج ربطات العنق في برلين بعرض مجموعة حصرية من الكمامات الحريرية التي تتسق ألوانها مع ربطة عنق الرجل العصري مثلما تظهر في الصورة.

  • Deutschland Coronavirus - Trachtenmasken (picture-alliance/dpa/F. Hörhager)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    كمامات بنكهة تقليدية

    قامت كل ولاية ألمانية بتطبيق قواعد ارتداء الكمامة بشكل مختلف في البداية، ومنذ 27 أبريل/نيسان تم توحيد هذه القواعد في كل الولايات. استغلت بعض اتحادات الأزياء التقليدية في الولايات الفرصة لصنع كمامات تحمل شعارها أو تستوحي ألوانها. في بافاريا تتميز الكمامة باللونين الأبيض والأزرق، وهما لونا علم الولاية اللذان يرمزان لعائلة "فيتلزباخ" التي ينحدر منها الملك "لودفيغ" والإمبراطورة "إليزابيث".

  • BdT - Coronavirus - Bayern (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    تصاميم متنوعة

    لا توجد حدود للإبداع فيما يتعلق بتصاميم الكمامات، ما يهم في الأمر هو قابلية الأقمشة المستخدمة للغسل. بالنسبة للتصاميم التي قد لا تكون مناسبة للغسل المستمر، من الممكن سكب الماء المغلي عليها وتركها لتبرد ثم لفها في منشفة وتصفيتها من الماء.

  • BdTD Behelfsmasken Coronavirus Deutschland (picture-alliance/dpa/F. Kästle)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    كمامة لكل مناسبة

    يستطيع من يحبون التغيير ارتداء كمامة لكل مناسبة وترتيبها في جدول لأيام الأسبوع كما هو مبين في الصورة. فأيام السبت قد تكون أيام ممارسة رياضة كرة القدم للبعض، وهنا من الممكن ارتداء كمامة مزينة بأشكال كرات أو بألوان نادي الكرة المفضل.

  • Mädchen mit Blatt vorm Mund: Coronavirus Mundschutz selbst gemacht (Getty Images/AFP/M. Abed)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    كمامات صديقة للبيئة

    من يرى أن هذه التصاميم تشجع على ثقافة الاستهلاك المضرة للبيئة، يستطيع البحث عن كمامات طبيعية. فقط يجب مراعاة أن تغطي الكمامة الأنف والفم: فمن الممكن استخدام خيط أو شريط مطاطي خفيف لربط ورقة نبات حول الوجه مثلما فعلت هذه الطفلة الفلسطينية في قطاع غزة.

  • Deutschland BdT Bremer Stadtmusikanten (picture-alliance/dpa/S. Schuldt)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    الكمامة للجميع

    في جميع المدن الأوروبية تظهر أعمال فنية أو إشارات ضد كورونا، مثل الدعوة للالتزام بالمنزل وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي. ولا يختلف الأمر في مدينة بريمن بألمانيا، حيث نرى في الصورة كمامة على التمثال الأشهر بالمدينة والمسمى بـ"موسيقيو بريمن"، وهم كلب وديك وقط وحمار من أحد قصص الأخوين غريم الشهيرة.

  • Corona Schutzmasken Statuen, Krakau (picture-alliance/NurPhoto/B. Zawrzel)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    الفن في زمن الكورونا

    حتى في مجال الفنون أصبحت الكمامة تظهر بشكل كبير. فنجدها على لوحات فنية وملصقات إعلانية، كما تظهر على وجوه شهيرة مثل وجه الموناليزا في رسوم كاريكاتير ساخرة. ونرى في الصورة تمثالا بمدينة كراكاو في بولندا للنحات إيغور ميتوراج، الذي قرر أن يحمي تمثاله من خطر فيروس كورونا بهذه الكمامة العملاقة.


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