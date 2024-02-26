وزير العمل الألماني يفتتح مؤتمراً لجذب العمالة الماهرة

دشنت الحكومة الألمانية مؤتمراً بهدف البحث عن العمالة الماهرة. وقال وزير العمل الألماني إن بلاده في حاجة لمزيد من العمالة الماهرة من أجل الاستكشاف الكامل لقدراتها كأقوى ثالث اقتصاد في العالم.

دفع نقص العمالة الماهرة في ألمانيا وزير العمل هوبرتوس هايل لتدشين مؤتمر للبحث عن عاملين.

وقال هايل لوكالة الأنباء الألمانية قبل بدء مؤتمر حكومي للبحث عن العمالة الماهرة اليوم الاثنين (26 فبراير/شباط 2024) في برلين: "تأمين الحصول على العمالة الماهرة يعني تأمين الرخاء".

وأضاف: "هناك حالياً في قطاع العمل عدد من الأشخاص أكثر من أي وقت مضى .. أكثر من 46 مليون شخص. ومع ذلك، نحن في حاجة لمزيد من العمالة الماهرة من أجل الاستكشاف الكامل لقدراتنا كأقوى ثالث اقتصاد".

وأوضح: "هذا يعني زيادة مشاركة العاملين من النساء والأكبر سناً وأصحاب القدرات الخاصة في سوق العمل". كما قال إن هناك حاجة لمزيد من التدريب والتعليم، كما يتعين تقليص عدد الشباب الذي ليس لديهم مؤهلات دراسية أو مهنية.

ومن أجل جذب العمالة الماهرة، دعا أكثر من 700 ممثل من الشركات والهيئات والمجتمع لحضور المؤتمر الذي يعقد لمدة يوم واحد.

كما سوف يتم تقديم جائزة العمالة الماهرة الألمانية لأول مرة مساء اليوم الاثنين. وسوف تحصل على الجائزة الشركات والشبكات والمؤسسات التي نجحت في تطبيق إجراءات إبداعية ومستدامة لجذب العمالة الماهرة.

ع.ح/ح.ز (د ب ا)