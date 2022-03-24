وزير العدل الألماني: في هذه الحالة ستكون ألمانيا ملزمة باعتقال بوتين

أوضح وزير العدل الألماني ماركو بوشمان أهمية قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص بتوقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالنسبة لألمانيا. وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة اليوم الأحد (19 مارس/ آذار 2023)، قال الوزير المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر: "أتوقع أن تتوجه المحكمة الجنائية الدولية سريعا إلى الشرطة الدولية (الإنتربول) والدول الموقعة على ميثاق المحكمة وتطلب إليها تنفيذ القرار". وتابع بوشمان: "ألمانيا ستكون عندئذ ملزمة باعتقاله (بوتين) وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال وطأ الأراضي الألمانية".

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية يمكنها على العكس من سلطات الملاحقة الجنائية الوطنية أن تتخذ إجراءات ضد رؤساء الدول.

وأكد الكرملين مجددا أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تعليقا على تصريحات بوشمان إن "روسيا تفعل وستفعل ما يتوافق مع مصالحها".

من جانبه، اتهم السفير الروسي في برلين سيرغي نتشاييف ألمانيا بانتهاج مسار تصعيدي، وقال إن "التصريحات غير المسؤولة لبعض الممثلين الألمان بأنهم سيدعمون قرار المحكمة الجنائية الدولية العبثي تماما والمخالف للقانون، وبأنهم مستعدون لتنفيذه، هي تصريحات مثيرة للقلق بشدة وتشير إلى مدى بعدهم عن الواقع من خلال سعيهم إلى مواصلة تصعيد الصراع مع روسيا".

ومن جهتها، أعلنت لجنة التحقيق الوطنية في موسكو أنها تقوم بمراجعة لتصريحات بوشمان وإعداد رد فعل عليها.

المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين بشأن جرائم حرب مزعومة

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا أول أمس الجمعة مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة خطف أطفال من الأراضي المحتلة في أوكرانيا ونقلهم إلى روسيا.

في المقابل، تؤكد روسيا أنها نقلت الأطفال إلى مكان آمن بعيدا عن أعمال القتال. يشار إلى أن روسيا والولايات المتحدة والصين تعد من بين الدول التي لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، ويبلغ في المقابل عدد الدول الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أكثر من 120 دولة.

ع.ش/ ع.غ/ ص.ش (د ب أ)